с чего всё началось

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о запрете до 30 апреля мероприятий численностью более 50 человек из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

В Петербурге ввели запрет на мероприятия численностью более 50 человек

Музыка «Евровидение-2020» официально отменили "Евровидение-2020", после победы в прошлом году Дункана Лоуренса, должно было пройти с 12 по 16 мая в Нидерландах, в Роттердаме.

Политика Путин уволил пристыдившего коллег замглавы ФСИН Президент Владимир Путин освободил от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерия Максименко, сообщает пресс-служба ведомства.

Происшествия В Петербурге прохожие задержали мужчину, устроившего поножовщину Трое прохожих задержали и передали полицейским мужчину, устроившего поножовщину на автобусной остановке в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

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Здоровье ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.

Политика Кремль изучит вопрос о переносе весеннего призыва в армию Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль изучит вопрос о переносе весеннего призыва в армию и проконсультируется по этому вопросу с Министерством обороны.

Авто В России запатентован новый Nissan Juke В базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) появились патентные изображения компактного кроссовера Nissan Juke нового поколения.

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Наука Риск заразиться коронавирусом зависит от группы крови Меньше всего рискуют заболеть обладатели четвертой группы крови - 10,03%.Медики признали, что группа крови играет определенную роль в восприимчивости человека к коронавирусу.

Экономика Мишустин поручил подготовить законопроект о моратории на банкротство Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития до 1 апреля подготовить законопроект о введении моратория на подачу заявлений о банкротстве, соответствующее поручение опубликовано на сайте кабмина.

Технологии «Триколор» вышел в онлайн на телевизорах LG Владельцам смарт-телевизоров LG, которые не являются клиентами «Триколора», после регистрации в приложении будет открыт бесплатный доступ к просмотру 30 онлайн-каналов, 350 фильмам из «золотого фонда» «Ленфильма» и «Мосфильма», а также к проекту «Большой эфир» с прямыми трансляциями спортивных соревнований, зрелищных событий космической отрасли и культурных мероприятий.

Общество В России выявили 33 новых случая коронавируса В России за сутки зарегистрировано еще 33 больных новым типом коронавируса, сообщил Оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.