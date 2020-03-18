Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Петербурге ввели запрет на мероприятия численностью более 50 человек

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о запрете до 30 апреля мероприятий численностью более 50 человек из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
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В соответствии с постановлением
, которое подписал губернатор Александр Беглов, в городе до 30 апреля введен полный запрет на проведение спортивных, культурных и иных массовых мероприятий.
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