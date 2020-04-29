Коронавирус
ФАНВ Петербурге вводится масочный режим с 30 апреля
Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», масочный режим обязывает жителей и гостей Северной столицы носить респираторы, маски или другие средства защиты во время посещения магазинов, аптек, на улице, в общественном транспорте и такси.
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Кино
Братья Руссо показали кадры последних дней съёмок «Мстителей: Финал»
News.ru вчера в 07:01
Здоровье
В Амурской области выявлено четыре новых случая коронавируса
По состоянию на 27 апреля в Амурской области выявлено 40 случаев коронавирусной инфекции.
RuNews24.ru 27 апреля в 21:18
Армия и оружие
МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
США всячески пытаются стереть грань между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием, это ведет к росту угрозы ядерного конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости 10:18
Политика
Армия Хафтара объявила о приостановке боевых действий
Триполи, 30 апреля 2020, 00:28 — REGNUM Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара прекращает ведение боевых действий в Ливии, заявил официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари, передает телеканал Al Hadath.
REGNUM 17:28
Шоу-бизнес
Эпический провал: Кайли Дженнер высмеяли за слишком заметный фотошоп
«Бассейн аж скривило», «С такими деньгами можно было нанять профессионального ретушера», «Эпический провал», — посмеялись подписчики.
Popcornnews.ru 10:40
Общество
«Газпром» продолжает поставки по «Силе Сибири» в полном объеме
Добыча газа на Чаяндинском месторождении и поставки по газопроводу "Сила Сибири" продолжаются в полном объеме, несмотря на эпидемиологическую обстановку на объекте, говорится в сообщении холдинга.
ТАСС вчера в 12:00
Экономика
НОВАТЭК получил 30,7 млрд рублей убытка в первом квартале
НОВАТЭК отчитался об убытке в первом квартале 2020 года 30,68 млрд руб. по МСФО.
Коммерсантъ 12:12
Технологии
В WhatsApp появилась новая функция
Как сообщают в блоге компании «WhatsApp», теперь в видеозвонках мессенджера сможет общаться в два раза больше людей, чем раньше.
Ореанда-Новости вчера в 15:08
Политика
Песков заявил об «очень большом» риске второй волны коронавируса
Москва по-прежнему остается лидером по числу инфицированных COVID-19, однако темпы прироста заражений переместились из столицы в регионы, добавил Песков.
РБК 18:28
Общество
Ubisoft анонсировала Assassin’s Creed Valhalla
News.ru 16:03
Общество
В США начались массовые закупки мешков для трупов
Представители агентства заявили, что процесс покупки был начат, для того чтобы увеличить запасы мешков для тел и их производство на будущее, исходя из количества, которое может понадобится в «худшем» случае.
Lenta.ru 18:13
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова призналась, что ее избивал любимый мужчина
Телеведущая Анфиса Чехова посвятила теме насилия целый пост – она призналась, что 18 лет назад ее избил возлюбленный.
Gazeta.SPb 18:28
Кино
Назвали самые убыточные фильмы 2019 года
Список самых убыточных кинокартин 2019 года опубликовали на американском профильном портале Deadline.
Live24 03:05
Гаджеты
Xiaomi представила в России Redmi Note 9S
News.ru вчера в 15:05
Армия и оружие
Два бомбардировщика ВКС РФ выполнили полет над Балтийским морем
Москва, 29 апреля 2020, 05:15 — REGNUM Плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря осуществили два стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 ВКС России, 29 апреля сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
REGNUM вчера в 22:15
Музыка
Клип Skibidi стал самым просматриваемым российским видео на YouTube
Мойка78 27 апреля в 08:32
Происшествия
Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым
Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
Интерфакс 12:16
Общество
Режим КТО ввели в Екатеринбурге
Известия 18:58
Экономика
Падение экономической активности в США сочли беспрецедентным
Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции в среду, 29 апреля, о беспрецедентном падении экономической активности во втором квартале.
Lenta.ru 17:18
Здоровье
Глава Минздрава предупредил о «коварстве» коронавируса
Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" рассказал о "коварности" новой коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 15:36
Здоровье
В правительстве Дагестана рассмотрели вопросы распределения СИЗ
В среду, 29 апреля, в правительстве РД в режиме ВКС под руководством премьер-министра Дагестана Артема Здунова были рассмотрены вопросы распределения приобретенных средств индивидуальной защиты.
Зори Табасарана 11:09
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США за $6,4 млн
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) нашёл у телеведущей Елены Малышевой роскошный особняк в США.
Секрет фирмы 11:26
Киберспорт
Виртуальный концерт Трэвиса Скотта в Fortnite покорил миллионы игроков
За концертом наблюдали 27 миллионов игроков. Fortnite — одна из самых популярных игр в мире, которая меняет будущее прямо здесь и сейчас.
Чемпионат 18:25
Космос
Стартовал бета-тест стратегического космического симулятора Mars Horizon
Британская студия Auroch Digital запустила бета-тестирование космического симулятора Mars Horizon.
ЭндлессГеймОвер 27 апреля в 04:44
Здоровье
Советник правительства Италии назвал причину вспышки COVID-19 в стране
Коронавирус прикрылся гриппом Крупный масштаб эпидемии коронавируса COVID-19 в Италии объясняется тем, что вирус проник в страну еще в начале зимы, но обнаружить его на ранних стадиях помешала вспышка гриппа.
РБК 17:00
Здоровье
Ученый сравнил смертность от коронавируса и свиного гриппа
Заведующий кафедрой инфекционных болезней Саратовского государственного медицинского университета, профессор Андрей Шульдяков провел исследование, в рамках которого сравнил уровень смертности от коронавирусной инфекции и свиного гриппа.
Москва 24 11:07
Армия и оружие
На Украине обнаружили схрон с оружием и бронетехникой из зоны боев
ИА Красная Весна 16:57
Общество
Глава Минздрава Тульской области заразился коронавирусом
По официальным данным, в Тульской области коронавирус подтверждён у 783 человек.
Говорит Москва 13:58