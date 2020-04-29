Коронавирус

DP.RUDP.RUВ Петербурге ввели масочный режим

С четверга, 30 апреля, в Петербурге вводится масочный режим. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов, передает телеканал "Санкт-Петербург". Согласно документу, петербуржцев обяжут использовать медицинские маски на улицах и в общественных местах.
Читать в источнике
Комментировать686

Подробнее о событии

Show mask go on. Как будет работать новый режим в Петербурге

Фонтанка.Ру16:35

Беглов вводит с 30 апреля в Петербурге масочный режим

Мегаполис онлайн13:06

СМИ: губернатор Петербурга обязал всех горожан носить маски с 30 апреля

Piter.tv12:08

Петербуржцам рекомендовали выходить на улицу в масках

Znak.com12:51

Петербуржцев обяжут носить маски. Осталось найти, где их купить

Мойка7812:47

Масочный режим в Санкт-Петербурге: могут ли ввести в период коронавируса?

КП - Санкт-Петербург12:37

С 30 апреля жители Петербурга должны будут носить маски в общественных местах и на улицах

Невские Новости13:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 17:47, Ашберн
Армия и оружие

МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

Необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности подается как реакция США на "усиление глобальных угроз", в первую очередь "наращивание ядерного потенциала России и Китая".
РИА Новости 10:18
754
Единоборства

Даниэль Кормье: Борьба дала мне все, я должен вернуться к ней

Allboxing.ru 15:07
Политика

Глава дипломатии ЕС оценил возможность улучшения отношений с Россией

Ранее в российском МИДе заявляли, что политика ЕС в отношении России, основанная на «пяти принципах», препятствует улучшению диалога.
РБК 17:00
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации на майские праздники

По просьбе премьер-министра РФ Михаила Мишустина Роспотребнадзор подготовил для жителей рекомендации на майские праздники.
АиФ Санкт-Петербург 04:39
866
Общество

В Петербурге рассказали о правилах поездок на дачи в соседние регионы

В правительстве Петербурга рассказали, какие правила нужно соблюдать, если жители города хотят отправиться на майские праздники за пределы Ленинградской области.
FlashNord 10:45
49
Энергетика

Белоруссия закупила первую партию нефти у Саудовской Аравии

ТАСС 08:28
328
Футбол

Президент Франции хочет завершения топ-чемпионатов Европы

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет, чтобы чемпионаты Испании, Италии, Германии и Англии были завершены досрочно, передает Le Parisien.
Газета.Ru 16:05
Общество

Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны

Россиянам, у которых есть второе гражданство или вид на жительство за рубежом, разрешат покинуть страну, следует из размещенного на сайте правительства документа.
РИА Новости 15:56
549
Общество

Главврач Коммунарки выступил за сохранение ограничений

Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко выступил за сохранение ограничений для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 16:19
25
Общество

Пропуска для поездки на работу в Москве автоматически продлят до 4 мая

Порядок оформления цифровых пропусков для разовых поездок остается прежним.
Российская газета 07:07
900
Экономика

Еврокомиссар призвал к запуску плана ЕС для восстановления экономики уже летом

Реализация стратегии ЕС по восстановлению экономики после пандемии должна быть начата уже во второй половине 2020 года.
ТАСС 17:17
Авто

Новый Porsche 911 получил дополнительные функции и цвет

Новый Porsche 911 поколения 992 вступает в свой второй модельный год в США с несколькими новыми функциями и поразительным новым цветом кузова Python Green.
SpeedMe 27 апреля в 23:53
2
Общество

В Москве умерли еще 65 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки умерли еще 65 пациентов с подтвержденным коронавирусом, сообщает оперативный штаб. У всех была подтверждена пневмония.
РБК 17:01
Космос

Рогозин захотел еще больше денег на «Ангару» из-за SpaceX

Один из пользователей Twitter призвал Рогозина обратить внимание на самарский Ракетно-космический центр (РКЦ) «Прогресс», который производит ракеты семейства «Союз-2» и работает над перспективным «Союз-5» — российским ответом на американский Falcon 9. Ранее в апреле Рогозин объяснил нежелание госкорпорации сотрудничать со SpaceX тем обстоятельством, что последняя поддерживает Пентагон.
Lenta.ru 27 апреля в 06:19
Наука

В России расшифровали состав Тунгусского метеорита

Ученые Красноярского научного центра СО РАН предполагают, что разрушения на земли были обусловлены прохождением астероида сквозь атмосферу Земли.
ToDay News Ufa вчера в 12:31
26
Общество

В сети выставили на продажу данные оформлявших микрокредиты россиян

Эксперты предупредили, что когда эти данные окажутся в руках мошенников, то они могут попытаться оформить онлайн-займы на другого человека, правда, для этого потребуется еще и номер СНИЛС, которого в базе нет.
Профиль 04:06
520
Политика

США не исключают голода в КНДР из-за пандемии

США не исключают возникновения нехватки продовольствия и голода в КНДР из-за пандемии заболевания, вызванного новым коронавирусом.
ТАСС 12:25
1
Финансы

Курс доллара опустился ниже 73 рублей

Последний раз курс опускался ниже 73 рублей 14 апреля. В 23:33 по мск курс доллара достиг 73,07 рублей, курс евро - 79,45 рублей.
Газета.Ru 16:52
1
Общество

МВД попросило у ЦБ доступ к банковской тайне

Законодательство не дает МВД широких полномочий по доступу к банковской тайне.
Мой Брянск 06:56
459
Общество

СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной

Следственный комитет России (СКР) начал проверку в связи с публикациями о якобы наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
Коммерсантъ 13:13
723
Общество

В Самарской области ввели масочный режим

Масочный режим вводится в Самарской области с 1 мая, сообщает в среду региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 09:28
965
Происшествия

В Приангарье местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса

РИА Новости 00:52
2,4K
Здоровье

Глава Минздрава предупредил о «коварстве» коронавируса

Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" рассказал о "коварности" новой коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 15:36
185
Общество

Власти США заказали 100 тысяч похоронных мешков

Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) США оформило заказ на 100 тысяч похоронных мешков на случай продолжения пандемии.
News.ru 16:45
Общество

Назван регион России с самой благоприятной ситуацией с коронавирусом

В Калининградской области ситуация с эпидемией коронавируса самая благоприятная среди российских регионов, заявил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в эфире программы "60 минут" на канале "Россия-1".
РИА Новости 17:09
Энергетика

В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»

Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
РБК вчера в 03:48
1,5K
Политика

Путин объявил о проведении авиационного парада 9 мая

Национальная служба новостей вчера в 12:52
470
Общество

Минобороны России назвало число зараженных коронавирусом в армии

В сообщении уточняется, что с 29 марта коронавирус выявили у 1044 военнослужащих и гражданского персонала в Вооруженных силах, а также у 1075 человек в высших военных учебных заведениях.
Lenta.ru 13:27
8
Общество

«Роснефть» подаст в суд на Би-би-си из-за статьи о генетическом центре

«Роснефть» подаст в суд на телерадиокомпанию Би-би-си из-за статьи «о создании при участии «Роснефти» генетического центра», говорится в сообщении на сайте компании.
РБК 10:03
371
Футбол

Дибала в четвертый раз сдал положительный тест на коронавирус

По сведениям источника, Дибала в 4-й раз за последние 6 недель стал положительный тест на COVID-19.
Vprognoze.ru 03:16
29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Дмитриевич Беглов
Российский политик
Российский политический деятель. Губернатор Санкт-Петербурга c 18 сентября 2019. Член Высшего совета партии «Единая Россия».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное