Футбол

Peterburg2.ruPeterburg2.ruВ Петербурге открылся центр выдачи паспортов болельщика Евро-2020

В Петербурге открылся центр выдачи паспортов болельщика (Fan ID) на матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года. Церемония открытия прошла в торговом центре "Пассаж" на Невском проспекте. Паспорт болельщика будет нужен каждому зрителю матча для прохода на стадион.
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Паспорта болельщиков Евро-2020 начали доставлять почтой

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Sport24.ruвчера в 05:13

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Телеканал Санкт-Петербургвчера в 03:52

Сегодня в Петербурге откроется центр выдачи Фан Ай-Ди для болельщиков, которые посетят матчи Чемпионата Европы 2020

Эхо Москвывчера в 01:00
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