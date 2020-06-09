В Петербург вместе с 30-градусной жарой сегодня, 9 июня, пришел огромного размера град. Об этом рассказали петербуржцы в социальных сетях. По словам горожан, с неба падали льдины размером с яйцо.

В Петербурге выпал град размером с яйцо

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