Общество

Neva.TodayNeva.TodayВ Петербурге выпал град размером с яйцо

В Петербург вместе с 30-градусной жарой сегодня, 9 июня, пришел огромного размера град. Об этом рассказали петербуржцы в социальных сетях. По словам горожан, с неба падали льдины размером с яйцо.
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Гаджеты

TCL выпустила телевизоры за 129 и 200 долларов

Компания TCL представила два бюджетных телевизора — модели с диагональю 32 и 40-дюймов.
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Игры

Sony объявила дату презентации PlayStation 5

Компания Sony объявила новую дату презентации игровой консоли Sony PlayStation 5, ранее отмененную из-за беспорядков, которые происходят в США в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
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Экономика

Три крупнейших банка России выбыли из рейтинга лучших по версии Forbes

По сравнению с прошлогодней версией рейтинга, список лучших покинули все три крупнейших по размеру активов банка России — Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк, а также занимающий шестое место Россельхозбанк.
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Происшествия

Валуев высказался о ДТП с участием Ефремова

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев высказался о ДТП с участием заслуженного артиста России Михаила Ефремова.
Газета.Ru 04:40
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Армия и оружие

Прокурор по делу MH17 прокомментировал версию с украинским «Буком»

Совместная следственная группа, расследовавшая крушение малазийского «Боинга», не нашла подтверждений версии сбития лайнера украинским «Буком», заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер 9 июня во время судебного заседания.
ИА Красная Весна 15:32
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Национальная служба новостей 17:40
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Общество

Власти Архангельской области лишили проект «Шиес» налоговых льгот

"Шиес", согласно распоряжению руководства области, лишается всех преференций, в том числе налоговых льгот и особых условий при выборе участков.
Экономика сегодня 09:56
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Происшествия

Жириновский потребовал самого сурового наказания для актера Ефремова

Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что суд должен был избрать для актера Михаила Ефремова, по вине которого в понедельник в ДТП погиб мужчина, меру пресечения в виде заключения под стражу.
ФАН 18:20
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Политика

Румыния может признать Россию враждебным государством

Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны.
Газета.Ru 13:23
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В эфир вышел последний выпуск «Пусть говорят» с умершей Юлией Норкиной

Выпуск последней программы, в которой приняла участие Юлия Норкина — покойная супруга ведущего канала НТВ Андрея Норкина — вышла в эфир.
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50 адвокатов отказались защищать Ефремова

Почти 50 адвокатов отказались представлять интересы актера Михаила Ефремова в деле о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого погиб человек.
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Общество

МГУ стал лучшим вузом России в мировом рейтинге QS

Московский государственный университет имени Ломоносова был признан лучшим российским вузом в рейтинге QS World University Rankings.
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Стебунов опроверг нахождение в машине Ефремова в момент ДТП

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Бюджетный смартфон Oppo A52 вышел в России

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Культура

Раскрыты имена самых популярных за рубежом турецких актеров

Многие турецкие актеры стали невероятно популярными после выхода «Великолепного века» и многосерийки «Королек – птичка певчая», о которых наслышаны не только в Турции, но и в других странах.
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Новейшие исследования пролили свет на тайну возникновения РНК и ДНК

Новые исследования ученых пролили свет на тайну возникновения РНК и ДНК.
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«Краснодар» может купить 17-летнего бразильца за 15 миллионов евро

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Рогозин пожаловался на насмешки США после запуска Crew Dragon

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пожаловался на насмешки со стороны США после запуска корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).
Lenta.ru вчера в 19:12
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Жириновский объявил о начале революции в США

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский оценил ситуацию с беспорядками в Соединенных Штатах.
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Кадры допроса Михаила Ефремова попали в Сеть

В Сеть попали кадры допроса Михаила Ефремова у него дома, 9 июня соответствующее видео публикует «Петровка 38».
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Анна Хилькевич решила изменить имя младшей дочери

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«Байер» вышел в финал Кубка Германии

«Байер» в гостях обыграл «Саарбрюккен» и стал первым финалистом Кубка Германии.
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Главный нарколог России прокомментировал пьянство Ефремова

Брюн напомнил, что разработаны различные методики лечения людей с алкогольной зависимостью, возможен курс лечения.
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Макгрегор мог подраться с Фергюсоном на турнире UFC 249

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Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBC Александр Гвоздик объявил о завершении профессиональной карьеры, сообщает Ua.Tribuna.
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Экономика

Названа сумма убытков мировых авиакомпаний в 2020 году

По прогнозу ассоциации, в 2021 году убытки мировых авиакомпаний снизятся до $15,8 млрд.
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Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
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Происшествия

В Уфе сотрудник ГИБДД оскорбил паралимпийскую чемпионку

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Политика

Песков опроверг манипуляции со статистикой по коронавирусу в России

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Как работают Яндекс.Новости?
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