Общество
Neva.TodayВ Петербурге выпал град размером с яйцо
В Петербург вместе с 30-градусной жарой сегодня, 9 июня, пришел огромного размера град. Об этом рассказали петербуржцы в социальных сетях. По словам горожан, с неба падали льдины размером с яйцо.
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Гаджеты
TCL выпустила телевизоры за 129 и 200 долларов
Компания TCL представила два бюджетных телевизора — модели с диагональю 32 и 40-дюймов.
Astera 13:35
Игры
Sony объявила дату презентации PlayStation 5
Компания Sony объявила новую дату презентации игровой консоли Sony PlayStation 5, ранее отмененную из-за беспорядков, которые происходят в США в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
Деловое.ТВ 07:41
Экономика
Три крупнейших банка России выбыли из рейтинга лучших по версии Forbes
По сравнению с прошлогодней версией рейтинга, список лучших покинули все три крупнейших по размеру активов банка России — Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк, а также занимающий шестое место Россельхозбанк.
РБК 11:05
Происшествия
Валуев высказался о ДТП с участием Ефремова
Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев высказался о ДТП с участием заслуженного артиста России Михаила Ефремова.
Газета.Ru 04:40
Армия и оружие
Прокурор по делу MH17 прокомментировал версию с украинским «Буком»
Совместная следственная группа, расследовавшая крушение малазийского «Боинга», не нашла подтверждений версии сбития лайнера украинским «Буком», заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер 9 июня во время судебного заседания.
ИА Красная Весна 15:32
Происшествия
Вдова погибшего в ДТП с участием Ефремова не намерена идти на мировую
Национальная служба новостей 17:40
Общество
Власти Архангельской области лишили проект «Шиес» налоговых льгот
"Шиес", согласно распоряжению руководства области, лишается всех преференций, в том числе налоговых льгот и особых условий при выборе участков.
Экономика сегодня 09:56
Происшествия
Жириновский потребовал самого сурового наказания для актера Ефремова
Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что суд должен был избрать для актера Михаила Ефремова, по вине которого в понедельник в ДТП погиб мужчина, меру пресечения в виде заключения под стражу.
ФАН 18:20
Политика
Румыния может признать Россию враждебным государством
Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны.
Газета.Ru 13:23
Шоу-бизнес
В эфир вышел последний выпуск «Пусть говорят» с умершей Юлией Норкиной
Выпуск последней программы, в которой приняла участие Юлия Норкина — покойная супруга ведущего канала НТВ Андрея Норкина — вышла в эфир.
iReactor вчера в 12:00
Происшествия
50 адвокатов отказались защищать Ефремова
Почти 50 адвокатов отказались представлять интересы актера Михаила Ефремова в деле о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого погиб человек.
Рамблер 07:18
Общество
МГУ стал лучшим вузом России в мировом рейтинге QS
Московский государственный университет имени Ломоносова был признан лучшим российским вузом в рейтинге QS World University Rankings.
RT на русском 18:10
Происшествия
Стебунов опроверг нахождение в машине Ефремова в момент ДТП
Российский актёр Иван Стебунов заявил, что его не было рядом с Ефремовым в момент ДТП.
Ореанда-Новости 03:54
Гаджеты
Бюджетный смартфон Oppo A52 вышел в России
На обратной стороне смартфона размещена камера с датчиками 12, 8, 2 и 2 Мп. Oppo A52 можно купить за 17 990 рублей.
Astera 07:55
Культура
Раскрыты имена самых популярных за рубежом турецких актеров
Многие турецкие актеры стали невероятно популярными после выхода «Великолепного века» и многосерийки «Королек – птичка певчая», о которых наслышаны не только в Турции, но и в других странах.
Popcornnews.ru 05:37
Наука
Новейшие исследования пролили свет на тайну возникновения РНК и ДНК
Новые исследования ученых пролили свет на тайну возникновения РНК и ДНК.
Evo-rus.com вчера в 04:17
Футбол
«Краснодар» может купить 17-летнего бразильца за 15 миллионов евро
Спорт-Экспресс 07 июня в 09:09
Политика
Рогозин пожаловался на насмешки США после запуска Crew Dragon
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пожаловался на насмешки со стороны США после запуска корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).
Lenta.ru вчера в 19:12
Политика
Жириновский объявил о начале революции в США
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский оценил ситуацию с беспорядками в Соединенных Штатах.
Piter.tv 09:54
Происшествия
Кадры допроса Михаила Ефремова попали в Сеть
В Сеть попали кадры допроса Михаила Ефремова у него дома, 9 июня соответствующее видео публикует «Петровка 38».
ИА Красная Весна 14:37
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич решила изменить имя младшей дочери
Анна рассказывала, что им с супругом Артуром не пришлось долго думать по поводу имени наследницы, так как Маша Белова стала частью Анны Хилькевич за те годы, что актриса играла эту роль.
Вокруг ТВ 03:55
Футбол
«Байер» вышел в финал Кубка Германии
«Байер» в гостях обыграл «Саарбрюккен» и стал первым финалистом Кубка Германии.
Матч ТВ 16:39
Происшествия
Главный нарколог России прокомментировал пьянство Ефремова
Брюн напомнил, что разработаны различные методики лечения людей с алкогольной зависимостью, возможен курс лечения.
Московский Комсомолец 19:00
Единоборства
Александр Гвоздик объявил о завершении карьеры
Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBC Александр Гвоздик объявил о завершении профессиональной карьеры, сообщает Ua.Tribuna.
Чемпионат 17:03
Происшествия
Сушинский заявил о непричастности к отмыванию денег
Президент клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" Максим Сушинский заявил о своей непричастности к отмыванию денег, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:20
Экономика
Названа сумма убытков мировых авиакомпаний в 2020 году
По прогнозу ассоциации, в 2021 году убытки мировых авиакомпаний снизятся до $15,8 млрд.
Известия 12:32
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
Происшествия
В Уфе сотрудник ГИБДД оскорбил паралимпийскую чемпионку
Российская газета 01:56
Политика
Песков опроверг манипуляции со статистикой по коронавирусу в России
Россия не занимается манипуляциями со статистикой смертности от COVID-19.
РБК 19:18