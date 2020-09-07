В Петербурге выписан первый штраф за неразмещение теста на коронавирус
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Зеленоградский районный суд Санкт-Петербурга впервые оштрафовал местного жителя на 15 тыс. рублей за неразмещение в трёхдневный срок после прибытия из-за границы результатов теста на коронавирус на портале госуслуг.В источнике
С чего всё началось
Россиянина оштрафовали за неразмещение результата теста на COVID-19
Назначен первый штраф за несвоевременное размещение результатов теста на COVID-19 на портале госуслуг - 15 тысяч рублей, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
РИА Новости09:51
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