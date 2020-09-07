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В Петербурге выписан первый штраф за неразмещение теста на коронавирус

Зеленоградский районный суд Санкт-Петербурга впервые оштрафовал местного жителя на 15 тыс. рублей за неразмещение в трёхдневный срок после прибытия из-за границы результатов теста на коронавирус на портале госуслуг.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Россиянина оштрафовали за неразмещение результата теста на COVID-19

Назначен первый штраф за несвоевременное размещение результатов теста на COVID-19 на портале госуслуг - 15 тысяч рублей, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
РИА Новости09:51
Подробнее о событии
Телеканал Санкт-Петербург

Петербуржца оштрафовали за несвоевременное размещение результата теста на коронавирус

Телеканал Санкт-Петербург12:00
Невские Новости

Стали известны подробности о не выложившем вовремя тест на КОВИД мужчине

Невские Новости11:59
КП - Санкт-Петербург

Первый в России штраф за отсутствие теста на коронавирус выписали в Санкт-Петербурге

КП - Санкт-Петербург11:40
Петербургский дневник

Первый петербуржец оштрафован на 15 тысяч за несвоевременную публикацию теста на COVID-19

Петербургский дневник11:13
Фонтанка.Ру

Петербуржца наказали за молчание о ковиде на сайте «Госуслуг» после возвращения из-за границы. Это первый подобный штраф

Фонтанка.Ру12:00
78.ru

В Петербурге впервые вынесли штраф за запоздалую публикацию результатов теста на COVID-19

78.ru10:00
РИА Новости

Россиянина оштрафовали за неразмещение результата теста на COVID-19

РИА Новости09:51

Зарплаты бюджетникам проиндексируют на 3% с 1 октября

«Принять меры по увеличению с 1 октября 2020 года на 3% обеспечиваемой за счёт средств федерального бюджета оплаты труда: работников федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений», — говорится в документе.
Зарплаты бюджетникам проиндексируют на 3% с 1 октября
RT на русском06:09
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Авербух подтвердил, что Загитова стала ведущей «Ледникового периода»

Известный хореограф Илья Авербух, который также является продюсером проекта «Ледниковый период», подтвердил, что олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова станет ведущей телепередачи.
Авербух подтвердил, что Загитова стала ведущей «Ледникового периода»
RT на русском11:22

Врачи вывели Навального из искусственной комы

Состояние здоровья Алексея Навального улучшилось, его постепенно отключают от аппарата искусственной вентиляции легких, он реагирует на речь, пациента вывели из медикаментозной комы, говорится в сообщении клиники Charite.
Газета.Ru12:05
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Глава ВОЗ посоветовал странам готовиться к новой пандемии

Вспышки болезней и пандемии являются частью жизни человека и все государства должны быть готовы к ним в большей степени, чем при нынешней пандемии коронавируса, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
РБК11:59
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Французский военный корабль атаковал комплексы С-400 в Крыму

Журналисты считают, что военный корабль Франции мог беспрепятственно направиться в центральную часть Черного моря путем создания помех на определенных частотах, излучаемых российскими радиолокационными станциями.
Evo-rus.com06:33
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Завершено расследование дела обвиняемого в изнасиловании священника

Следователи завершили следственные действия по уголовному делу в отношении священника Николая Стремского, обвиняемого в изнасиловании и других преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
RT на русском11:38
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Обвиняемые в смерти калининградца в ОВД предстанут перед судом

Перед судом предстанут бывшие калининградские полицейские Александр Иванов и Николай Плебух, чьи действия могли стать причиной смерти Ивана Вшивкова, обварившегося кипятком в отделе полиции, сообщил РАПСИ адвокат Владислав Филатьев, представляющий интересы матери погибшего.
РАПСИ08:00
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«Не мы являемся экспортёром боли». Автор фильма «Конференция» — о последствиях теракта «Норд-Ост»

В центре сюжета фильма — женщина, которая после теракта, где гибнет её сын, уходит в монастырь, но спустя 17 лет возвращается в Москву, чтобы провести вечер памяти.
Фонтанка.Ру05:52

Прокуратура начала проверку после пикетов школьников в Южно-Сахалинске

Прокуратура Сахалинской области организовала проверку после сообщений СМИ о ситуации в школе №21 Южно-Сахалинска, где дети и родители вышли на пикет в знак протеста против поведения одного из учащихся.
RT на русском10:28
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Поразительные изменения. Опубликован первый скриншот Crysis Remastered

Скриншот из Crysis Remastered: Скриншот из оригинала: Ремастер выйдет 18 сентября на ПК, Xbox One и PlayStation 4. Ранее разработчики представили тизер, где сравнивается графика оригинала 2007 года и обновлённой версии.
Чемпионатвчера в 16:18
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