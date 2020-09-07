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Российская газета
Российская газета

Россиянина оштрафовали за неразмещение результата теста на COVID-19

В Роспотребнадзоре уточняют, что решением Зеленогорского районного суда города Санкт-Петербурга от 07 сентября 2020 года гражданин, прибывший в Россию самолетом, привлечен к административной ответственности за неразмещение в трехдневный срок со дня прибытия информации на Едином портале государственных услуг результатов лабораторных исследований на COVID-19.В источнике
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Петербургский дневник

Первый петербуржец оштрафован на 15 тысяч за несвоевременную публикацию теста на COVID-19

Петербургский дневник11:13
Фонтанка.Ру

Петербуржца наказали за молчание о ковиде на сайте «Госуслуг» после возвращения из-за границы. Это первый подобный штраф

Фонтанка.Ру12:00
КП - Санкт-Петербург

Первый в России штраф за отсутствие теста на коронавирус выписали в Санкт-Петербурге

КП - Санкт-Петербург11:40
DP.RU

Штраф за COVID-тест, расходы на пандемию и доработка закона о балконах: Петербург 7 сентября

DP.RU15:00
Невские Новости

Стали известны подробности о не выложившем вовремя тест на КОВИД мужчине

Невские Новости11:59
78.ru

В Петербурге впервые вынесли штраф за запоздалую публикацию результатов теста на COVID-19

78.ru10:00
РИА Новости

Россиянина оштрафовали за неразмещение результата теста на COVID-19

РИА Новости09:51

Французский военный корабль атаковал комплексы С-400 в Крыму

Журналисты считают, что военный корабль Франции мог беспрепятственно направиться в центральную часть Черного моря путем создания помех на определенных частотах, излучаемых российскими радиолокационными станциями.
Французский военный корабль атаковал комплексы С-400 в Крыму
Evo-rus.com06:33
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Зарплаты бюджетникам проиндексируют на 3% с 1 октября

«Принять меры по увеличению с 1 октября 2020 года на 3% обеспечиваемой за счёт средств федерального бюджета оплаты труда: работников федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений», — говорится в документе.
Зарплаты бюджетникам проиндексируют на 3% с 1 октября
RT на русском06:09
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Песков прокомментировал публикацию о кипрских паспортах россиян

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию кипрской газеты Politis со списком россиян, которые с 2008 по 2012 г. получили гражданство республики в обмен на инвестиции в страну.
Ведомости06:47
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