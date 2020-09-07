Россия в противовес танкам Турции отправила в Сирию комплекс «Гермес»

Россия направила в Сирию для полевых испытаний новейшие противотанковые комплексы управляемых ракет «Гермес» с дальностью поражения до 100 км. Сообщая сегодня об этом со ссылкой на информацию издания «Соха», агентство Avia.pro напоминает, что эта мера предпринята после переброски Турцией в сирийскую провинцию Идлиб большого количества танков.