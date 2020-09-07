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В Петербурге выписан первый штраф за неразмещение теста на коронавирус

Зеленогорский районный суд Санкт-Петербурга впервые оштрафовал местного жителя на 15 тыс. рублей за неразмещение в трёхдневный срок после прибытия из-за границы результатов теста на коронавирус на портале госуслуг.В источнике
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Телеканал Санкт-Петербург

Петербуржца оштрафовали за несвоевременное размещение результата теста на коронавирус

Телеканал Санкт-Петербург12:00
Фонтанка.Ру

Петербуржца наказали за молчание о ковиде на сайте «Госуслуг» после возвращения из-за границы. Это первый подобный штраф

Фонтанка.Ру12:00
РИА Новости

Россиянина оштрафовали за неразмещение результата теста на COVID-19

РИА Новости09:51
Петербургский дневник

Первый петербуржец оштрафован на 15 тысяч за несвоевременную публикацию теста на COVID-19

Петербургский дневник11:13
Невские Новости

Стали известны подробности о не выложившем вовремя тест на КОВИД мужчине

Невские Новости11:59
78.ru

В Петербурге впервые вынесли штраф за запоздалую публикацию результатов теста на COVID-19

78.ru10:00
КП - Санкт-Петербург

Первый в России штраф за отсутствие теста на коронавирус выписали в Санкт-Петербурге

КП - Санкт-Петербург11:40

Бюджет Воронежа недополучил 136 млн рублей на фоне коронавируса

За январь-август 2020 года бюджет Воронежа недополучил около 136 млн руб. собственных доходов, сообщила руководитель управления финансово-бюджетной политики мэрии Елена Муромцева на еженедельном совещании у главы города Вадима Кстенина.
Коммерсантъ Воронеж11:26
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Авербух подтвердил, что Загитова стала ведущей «Ледникового периода»

Известный хореограф Илья Авербух, который также является продюсером проекта «Ледниковый период», подтвердил, что олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова станет ведущей телепередачи.
RT на русском11:22

В Совфеде предложили выплачивать безработным базовый доход

Базовый доход безработным, по словам парламентария, представляет собой социальное пособие, регулярную выплату фиксированной денежной суммы от государства гражданам страны, гарантирующую им минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации независимо от рода деятельности, экономического и социального положения, отмечает ТАСС.
REGNUM08:19
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Россия в противовес танкам Турции отправила в Сирию комплекс «Гермес»

Россия направила в Сирию для полевых испытаний новейшие противотанковые комплексы управляемых ракет «Гермес» с дальностью поражения до 100 км. Сообщая сегодня об этом со ссылкой на информацию издания «Соха», агентство Avia.pro напоминает, что эта мера предпринята после переброски Турцией в сирийскую провинцию Идлиб большого количества танков.
Недвижимость.RU13:43

Завершено расследование дела обвиняемого в изнасиловании священника

Следователи завершили следственные действия по уголовному делу в отношении священника Николая Стремского, обвиняемого в изнасиловании и других преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
RT на русском11:38
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Зарплаты бюджетникам проиндексируют на 3% с 1 октября

«Принять меры по увеличению с 1 октября 2020 года на 3% обеспечиваемой за счёт средств федерального бюджета оплаты труда: работников федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений», — говорится в документе.
RT на русском06:09
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МИД Литвы: Россия ускорит планы по присоединению Белоруссии

Как ранее сообщал Капитал страны, белорусский лидер Александр Лукашенко считает, что несмотря на все проблемы и разногласия граждане Белоруссии и России сохранят единое "Отечество от Бреста до Владивостока".
Капитал страны13:07
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