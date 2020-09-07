В Петербурге выписан первый штраф за неразмещение теста на коронавирус
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В Петербурге выписан первый штраф за неразмещение теста на коронавирус
Зеленогорский районный суд Санкт-Петербурга впервые оштрафовал местного жителя на 15 тыс. рублей за неразмещение в трёхдневный срок после прибытия из-за границы результатов теста на коронавирус на портале госуслуг.В источнике
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Петербуржца оштрафовали за несвоевременное размещение результата теста на коронавирус
Телеканал Санкт-Петербург12:00
Первый петербуржец оштрафован на 15 тысяч за несвоевременную публикацию теста на COVID-19
Петербургский дневник11:13
Первый в России штраф за отсутствие теста на коронавирус выписали в Санкт-Петербурге
КП - Санкт-Петербург11:40