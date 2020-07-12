Санкт-Петербург, 15 июля 2020, 10:45 — REGNUM За последние сутки в Петербурге выявили 264 новых носителя коронавируса. Об этом 15 июля сообщает оперативный штаб.

Политика Путин и Эрдоган обсудили возобновление авиасообщения Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре в понедельник затрагивали вопрос возобновления авиасообщения. 4

Политика Госдума приняла во втором чтении поправки о многодневном голосовании Государственная дума приняла во втором чтении поправки в избирательное законодательство, которые, в частности, предполагают возможность проведения голосования в течение нескольких дней. 360

Общество В Госдуму внесли проект о санкциях за призывы к отчуждению территории Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас внесли в нижнюю палату парламента законопроекты об ответственности за попытки отчуждения территорий России и за призывы к этому. 178

Политика Абхазия продлила закрытие границ с Россией до 21 июля Президент Абхазии Аслан Бжания подписал распоряжение о продлении режима ограничений на границе с Россией до 21 июля в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщает в среду пресс-служба главы республики. 2

Экономика Европейский суд отменил рекордный штраф для Apple в €13 млрд Европейский суд юстиции отменил решение Еврокомиссии 2016 года о рекордном штрафе для Apple в €13 млрд за нарушение законодательства о налогах и государственных дотациях, пишет ТАСС. 2

Происшествия В Киеве нашли убитым следователя СБУ по особо важным делам Киев, 15 июля 2020, 12:10 — REGNUM В Оболонском районе Киева в ночь на 15 июля обнаружили убитым следователя по особо важным делам Службы безопасности Украины.

Общество Собчак защитила обвиненного в домогательствах Лобкова Телеведущая и бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак вступилась за журналиста Павла Лобкова, обвиненного в сексуальных домогательствах.

Кино Двух главных героев потерял российский сериал «Сваты» в 7-ом сезоне Седьмой сезон популярного сериала «Сваты» снимают без двух замечательных актеров, сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.Двое великих артистов, Ольга Аросева и Владимир Зельдин ушли из жизни, и сценаристы решили не искать им замены. 183

Энергетика «Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году Решение об индексации цен на газ в России принято и находится в стадии оформления, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова начальника управления департамента 817 Алексея Андреева. 101

Общество 3 млн россиян работают за пределами региона проживания По данным Росстата, в 2019 году около 3 млн (больше 4%) работающих россиян были заняты не в регионах своего проживания, сообщает РБК. 7

Общество Первую группу вакцинированных от коронавируса добровольцев выписали Сеченовский университет проверил вакцину от коронавируса на 38 добровольцах. Первая группа получила вакцину 18 июня, вторая – 23 июня. 24

Происшествия В Ставрополье пенсионерка избила развратников доской Как уточняет местное издание «Регион Online», тетя Ирина была возмущена инцидентом ещё и потому, что сластолюбцы развлекались прямо под окнами её квартиры. 27