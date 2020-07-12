Общество

АБНАБНВ Петербурге выявили 264 новых случая заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в Петербурге коронавирусом заразились еще 264 человека. Умерли за день из-за осложнений, вызванных инфекцией, 19 пациентов. Как сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19, с учетом последних данных число инфицированных в Петербурге выросло до 28 тыс. 406.
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