За прошедшие сутки в России выявили еще 10 699 новых случаев COVID-19.

В России выявили еще 10 699 случаев коронавируса

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Общество Мурашко призвал не считать выход на плато успокаивающим фактором Глава Минздрава Михаил Мурашко призвал не ориентироваться на понятие «плато», говоря о распространении коронавируса России.

Общество Минздрав допускает перенос ЕГЭ на август — сентябрь Москва, 8 мая 2020, 12:48 — REGNUM Глава Минздрава Михаил Мурашко предостерег от проведения ЕГЭ в июне, экзамен скорее всего состоится в июле-августе, передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая. 147

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Музыка Little Big выпустили новую песню «Hypnodancer» Российская группа Little Big представила новую песню "Hypnodancer", что дословно можно перевести как "Гипнотический танцор". 4

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Общество SCMP: Китай может продать часть госдолга США Китай может продать часть госдолга Соединенных Штатов в ответ на обвинения в распространении коронавируса нового типа, пишет издание South China Morning Post. 418

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