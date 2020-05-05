Коронавирус

РЕН ТВРЕН ТВВ России выявили еще 10 699 случаев коронавируса

За прошедшие сутки в России выявили еще 10 699 новых случаев COVID-19.
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10 699 новых случаев COVID-19 выявлено в России

Рамблер03:34

6703 новых случая коронавируса выявили в Москве

РИАМОвчера в 03:46

В Петербурге выявили 375 новых случаев коронавируса

Piter.tv03:32

В России выявили еще 10 699 случаев коронавируса

РЕН ТВ03:37

+822. В Московской области выявлены новые случаи заражения коронавирусом

Mosaica.ru05 мая в 03:59

В Тульской области выявлено 75 новых случаев коронавируса

Тульские новости05 мая в 03:46

В Тюменской области выявили новые случаи заболевания коронавирусом

Megatyumen.ru05 мая в 03:46
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 06:31, Ашберн
Армия и оружие

Столтенберг заявил о сохранении за НАТО статуса «ядерного альянса»

НАТО сократило свой атомный арсенал в Европе на 90%, но останется «ядерным альянсом», пока в мире существует такое оружие, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкому изданию «Вельт».
Взгляд.ру вчера в 04:39
Общество

Мурашко призвал не считать выход на плато успокаивающим фактором

Глава Минздрава Михаил Мурашко призвал не ориентироваться на понятие «плато», говоря о распространении коронавируса России.
News.ru 06:19
Общество

Минздрав допускает перенос ЕГЭ на август — сентябрь

Москва, 8 мая 2020, 12:48 — REGNUM Глава Минздрава Михаил Мурашко предостерег от проведения ЕГЭ в июне, экзамен скорее всего состоится в июле-августе, передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая.
REGNUM 05:48
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Общество

Рабочие пропуска в Москве автоматически продлили до 31 мая

В Москве действие выданных ранее рабочих пропусков автоматически продлевается до 31 мая, порядок получения одноразовых цифровых пропусков остается прежним.
РБК вчера в 09:37
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Музыка

Little Big выпустили новую песню «Hypnodancer»

Российская группа Little Big представила новую песню "Hypnodancer", что дословно можно перевести как "Гипнотический танцор".
Pravda.Ru 04:42
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Общество

Названа причина остановки торгов на Московской бирже

Торги на фондовом рынке Московской биржи были прерваны из-за ошибки в программном обеспечении, сообщил представитель биржи.
Интерфакс 06:09
145
Общество

SCMP: Китай может продать часть госдолга США

Китай может продать часть госдолга Соединенных Штатов в ответ на обвинения в распространении коронавируса нового типа, пишет издание South China Morning Post.
Газета.Ru вчера в 22:39
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Шоу-бизнес

Арнольд Шварценеггер продемонстрировал шпагат в 72 года

Слово и Дело 03:22
Политика

Германия назвала единственного виновника в развязывании Второй мировой

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и директор Института современной истории Андреас Виршинг в статье для журнала Spiegel назвали нацистский режим Третьего рейха единственным виновником в развязывании Второй мировой войны.
Lenta.ru 04:09
108
Политика

Путин рассказал о работе в нелегальной разведке

Президент Владимир Путин рассказал, что во время работы в органах государственной безопасности работал в основном по линии нелегальной разведки.
Взгляд.ру 04:08
40
Политика

Путин призвал защищать правду о войне

Защита правды о войне, память о погибших - не просто долг, а ответственность перед будущими поколениями, надо сделать все, чтобы никто и никогда не посмел вновь развязать войну, заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к австрийскому народу.
РИА Новости 05:15
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Игры

Humble Bundle дарит Steam-версию стратегии Ashes of the Singularity: Escalation

Ashes of Singularity: Escalation – научно-фантастическая стратегия в реальном времени от разработчиков Sins of a Solar Empire, в которой человечеству предстоит сразиться с машинами, угрожающими существованию людской расы.
Городской портал Новый Нижний 04:00
Политика

Путин: у России не может быть чувства вины за Вторую мировую

У России нет и не может быть чувства вины за развязывание Второй мировой войны.
Вести.Ru 05:38
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Политика

Зеленский посетил подконтрольную Украине территорию ЛНР

Киев, 8 мая 2020, 12:51 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в село Меловое, разделённое границей между Россией и ЛНР, но в данный момент подконтрольное Украине, сообщила 8 мая пресс-служба офиса президента Украины.
REGNUM 05:51
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Политика

Пентагон вкратце изложил свою версию Второй мировой войны

Газета.Ru 06 мая в 23:33
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ЖКХ

Появился график отключения горячей воды в Воронеже на май

Стало известно, когда и где в Воронеже отключат горячую воду в мае. Соответствующий график опубликовала «Квадра»-«Воронежская генерация».
TV Губерния 04:49
3
Хоккей

Ларионов возглавит молодежную сборную России по хоккею

ГЛАС.RU вчера в 17:09
Политика

В парламенте Армении произошла массовая драка

РИА Новости 03:24
1
Общество

Ученые назвали основную причину распространения коронавируса

Ученые Федерального университета Баии в Бразилии назвали путешествия основной причиной распространения коронавируса по планете.
Lenta.ru вчера в 22:26
3
Технологии

Врачи назвали ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни

iReactor 05:25
7
Общество

Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России

Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
REGNUM 01:00
468
Общество

Еще 28 жителей Тульской области вылечились от коронавируса

По данным регионального оперштаба на 6 мая, в Тульской области еще 28 человек вылечились от коронавируса.
Тульская пресса 06 мая в 03:49
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Происшествия

В НИИ скорой помощи в Петербурге умерла третья медсестра

REGNUM 05:52
70
Политика

Путин поздравил народы бывшего СССР с 75-й годовщиной Победы в войне

RT на русском 05:17
38
Космос

На Луне обнаружены масштабные выбросы углерода

Актуальные Новости вчера в 09:20
Общество

Минздрав рассказал об остатке коек для больных с коронавирусом

Мурашко добавил, что на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 1,2 тысячи пациентов с коронавирусной инфекцией.
Lenta.ru 06:05
2
Общество

Собянин подписал постановление о доплатах медработникам

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о дополнительных выплатах лаборантам, врачам, работникам поликлиник и скорой помощи, работающим с заразившимися коронавирусом.
Газета.Ru 03:12
70
Общество

Живущим не по прописке рекомендовали носить с собой документы на жилье

Законодательством не предусмотрена обязанность гражданина подтверждать свое проживание, отметили в СЭП, но во избежание возможных инцидентов при проверке такой документ можно будет предъявить правоохранителям.
Вести.Ru 05:29
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Политика

Собраны высказывания оппозиционеров с критикой празднования Дня Победы

Критикуют 9 мая и его сторонники. Так, на канале Навальный Live День победы назвали «отвратительным карикатурным мероприятием».
Взгляд.ру 05:54
Армия и оружие

Минобороны рассказало о двух этапах поставки Су-57

Контракт на поставку ВКС России 76 самолетов Су-57 был заключен на форуме "Армия-2019". Сейчас продолжаются испытания истребителя.
Российская газета 02:25
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