Здоровье
Piter.tvВ Петербурге выявили 383 новых случая коронавируса
В Петербурге за сутки выявили 383 новых случая коронавируса, в Ленинградской области – 51 случй. За последние сутки умерли 174 человека, в том числе 9 в Петербурге. За последние сутки выписано 8 785 человек, в том числе 325 пациентов в Петербурге и 108 пациентов в Ленобласти.
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Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от вакцинации
В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) для граждан из группы риска установлен штраф до 7 тыс. рублей за отказ от медосмотров и прививок.
Известия 05:05
Общество
Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня
Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
REGNUM вчера в 09:58
Политика
Пушков ответил на слова Кравчука о полной изоляции России
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил в интервью порталу "Гордон", что "остановить агрессивные дела" Москвы могут только объединенные действия международной коалиции.
РИА Новости вчера в 20:13
Футбол
Матч чемпионата Украины отменён из-за коронавируса в одной из команд
Поединок 24-го тура украинской Премьер-лиги между львовскими «Карпатами» и «Мариуполем» не состоится, об этом рапортует пресс-служба чемпионата.
Евро-футбол.ру 05:35
Общество
В России создали вакцину от коронавируса с возможностью закапать в нос
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора разработал вакцину против коронавируса, которую можно будет закапать в нос.
Lenta.ru 05:28
Шоу-бизнес
От коронавируса умер муж звезды фильма «Москва слезам не верит»
Piter.tv вчера в 03:42
Общество
Вновь прекращен транзит через газопровод «Ямал — Европа»
Известно, что контракт на транзит российского газа через Польшу истек 16 мая, а 17 мая прокачка проходит только по распределению через аукционы.
iReactor 28 мая в 02:43
Общество
Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии
Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, представителям каких профессий стоит ожидать повышения зарплаты по окончании пандемии коронавируса.
RT на русском 01:23
Армия и оружие
В Таджикистане на 201-й базе РФ создали новый образец бронетехники
В Таджикистане на 201-й базе РФ создали новый бронеавтомобиль.
Дни24 01:30
Армия и оружие
Россия планирует расширить свои базы в Сирии
У России в Сирии есть две базы — авиационная Хмеймим в районе Латакии и морская в Тартусе.
Коммерсантъ вчера в 09:20
Политика
США прекращают все отношения с ВОЗ
Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали власти США.
ТАСС вчера в 14:56
Политика
Меркель отказалась приехать в Вашингтон на саммит G7 в очном формате
Канцлер ФРГ Ангела Меркель отказалась лично приехать в США на саммит G7 в июне. Об этом сообщила газета Politico.
Piter.tv 05:01
Происшествия
В Кировской области выявлен самый крупный очаг кронавируса
За последние сутки в Кировской области выявлено 49 новых случаев коронавируса.
Киров.RU 03:28
Экономика
Российские банки ускорили вывоз золота из страны
В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился.
Lenta.ru 28 мая в 01:48
Общество
105 новых случаев коронавируса выявлено в Югре за сутки
В Югре за сутки, на 29 мая, зарегистрировано 105 новых случаев новой коронавирусной ифекции в 13 муниципальных образованиях региона, сообщает оперштаб ХМАО.Больше всего случаев коронавируса выявлено в Мегионе - 30.
Вестник вчера в 03:35
Общество
SIPRI: мировые расходы на вооружение сократятся из-за пандемии
Согласно новому исследованию, мировые военные расходы в 2019 году достигли самого высокого уровня и увеличились на 7,2% по сравнению с военными расходами в 2010 году.
РИА Новости вчера в 21:53
Шоу-бизнес
Жена Овечкина показала встречу старшего сына с новорожденным братом
Модель Анастасия Шубская, которая на днях родила второго ребенка от хоккеиста Александра Овечкина, опубликовала в Instagram трогательные снимки.
ТВ Центр вчера в 02:08
Политика
Кремль: Россия не приглашала Зеленского на Парад Победы
Россия не отправляла приглашение президенту Украины Зеленскому на Парад Победы, сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 29 мая порталу РБК.
ИА Красная Весна вчера в 14:57
Здоровье
В кремлевской больнице спрогнозировали силу второй волны коронавируса
«Если вакцина будет создана, соответственно, возрастет иммунная прослойка населения, и не потребуются такие ограничительные мероприятия», — прогнозирует врач кремлевской больницы.
Lenta.ru 02:43
Кино
Тарантино назвал лучший фильм десятилетия
Кинорежиссёр Квентин Тарантино считает лучшим фильмом последних десяти лет картину Дэвида Финчера «Социальная сеть».
Аргументы и Факты вчера в 09:56
Происшествия
В Югре проведут проверку после банкета с участием пяти полицейских
Руководство управления МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу проводит служебную проверку после ночного банкета с участием пяти сотрудников отдела полиции Сургута, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 04:48
Шоу-бизнес
Дмитрий Песков во время болезни отрастил бороду
Татьяна Навка опубликовала видео своего мужа – на нем видно, что кроме традиционных усов, по которым можно стопроцентно узнать пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, у него появилась борода.
Вести.Ru вчера в 15:22
Здоровье
В Свердловской области заразились коронавирусом еще 230 человек
ИА Красная Весна вчера в 04:06
Политика
В Крыму ответили на высказывание Меркель о статусе полуострова
Отказываясь признавать российский статус Крыма, канцлер Германии Ангела Меркель не видит очевидных вещей, заявил глава комитета республиканского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Известия 05:20
Общество
Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня
Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня, пока отелям и гостиницам разрешат прием только местных жителей, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
Ведомости вчера в 12:33
Армия и оружие
США могут отправить в Тунис военных «из-за России»
РИА Новости вчера в 22:40
Происшествия
В городах США вспыхнули беспорядки после смерти афроамериканца
Во многих крупных городах Соединенных Штатов начались беспорядки из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) после жесткого задержания полицейскими.
РБК 00:04
Общество
В России за сутки зафиксировали 8952 случая коронавируса
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, в России в течение суток подтверждёно 8952 случая коронавируса.
RT на русском 03:38