Аналитики компании «Авито» провели исследование и выяснили, что в Петербурге за год в три раза увеличился спрос на иммобилайзеры. Однако самыми популярными уже не первый год остаются сигнализации. Так, в городе на автосигнализации приходится 54 % от общего спроса на противоугонные системы.

В Петербурге за год резко вырос спрос на противоугонные системы

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