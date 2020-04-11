За сутки коронавирусом заболело 1667 россиян, больше всего случаев в Москве – 1030, в Московской области — 152, в Петербурге инфекцию подхватило 80 человек. Ранее администрация Петербурга опубликовала новые данные по коронавирусной инфекции по состоянию на 10 часов утра 11 апреля.

В Петербурге за сутки коронавирусом заболело 80 человек

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