Общество
АБНВ Петербурге за сутки коронавирусом заболело 80 человек
За сутки коронавирусом заболело 1667 россиян, больше всего случаев в Москве – 1030, в Московской области — 152, в Петербурге инфекцию подхватило 80 человек. Ранее администрация Петербурга опубликовала новые данные по коронавирусной инфекции по состоянию на 10 часов утра 11 апреля.
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Политика
США помогут Италии вопреки «дезинформации России и Китая»
Число заразившихся в США превысило 501 тыс. человек, в Италии — 147 тыс. "Хотя первостепенной и главной ответственностью властей США является забота об американцах, помощь Италии поможет в борьбе со вспышкой COVID-19 и смягчении последствий кризиса, а также продемонстрирует лидерство США вопреки кампаниям по дезинформации со стороны Китая и России", — говорится в меморандуме.
РБК 00:58
Шоу-бизнес
Представитель Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы
Как заявлял представитель Бабкиной, пресс-атташе театра "Русская песня" Александр Велор, коронавирус у нее не обнаружили.
РИА Новости 03:36
Гаджеты
Hisense выпустит смартфон с цветным экраном на электронных чернилах
В начале года бренд Hisense представил первый в мире смартфон, оснащенный цветным дисплеем на электронных чернилах.
Anonsens вчера в 11:22
Здоровье
Медик предупредил об опасности выздоровевших пациентов с коронавирусом
Люди, заразившиеся и переболевшие коронавирусом нового типа, представляют опасность для окружающих в течение месяца после выздоровления.
Политическая Экспертиза 06:38
Общество
18 человек скончались от коронавируса в России за сутки
Кристина Кормилицына / ИЗВЕСТИЯ 18 человек скончались от коронавируса в России за последние сутки.
РЕН ТВ вчера в 03:45
Происшествия
На Кубани выявлено 20 новых случаев заболевания коронавирусом
В Краснодарском крае выявлено 20 подтвержденных новых случаев COVID-2019.
Российская газета вчера в 04:11
Общество
В Москве оштрафовали 26 нарушителей карантина
Отмечается, что с начала ужесточения ответственности за нарушение карантина правоохранители оштрафовали 26 человек, они были помещены на принудительное лечение до полного выздоровления в специально оборудованные обсервационные центры в Царицыне, Крылатском и Химках.
Газета.Ru 05:44
Здоровье
В Башкирии умер первый пациент с коронавирусом
Первый пациент с коронавирусом скончался в Башкирии, причиной смерти является вирусная пневмония, сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин.
РИА Новости 05:32
Политика
Белоруссия отказалась от закупки российских тестов на коронавирус
Россия бесплатно передала Белоруссии 10 тысяч тест-систем для определения коронавируса COVID-2019, но закупать Минск у Москвы эти изделия не будет, поскольку они ненадежные, заявил глава белорусского МИД Владимир Макей.
Газета.Ru 02:43
Шоу-бизнес
Дочь Ивана Охлобыстина получила результаты тестов на коронавирус
На прошлой неделе СМИ рассказали о том, что дочь Ивана Охлобыстина Анфиса заболела коронавирусом.
StarHit.ru 04:00
Здоровье
В Свердловской области сообщили о зараженных COVID-19 в тяжелом состоянии
Екатеринбург, 11 апреля 2020, 13:18 — REGNUM Четверо пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией в Свердловской области, находятся в тяжелом состоянии, об этом 11 апреля говорится в заявлении регионального оперативного штаба по профилактике коронавируса.
REGNUM 06:18
Общество
В России рассказали об испытании вакцины от коронавируса на людях
Генеральный директор Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов рассказал в интервью в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус — 2» на канале «Россия 1» об испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 на добровольцах.
RT на русском 06:15
Общество
Назван самый ранний срок окончания эпидемии коронавируса в России
При наиболее благоприятном развитии ситуации со вспышкой COVID-19 в России эпидемия в стране может закончиться в июне этого года.
BFM.ru 02:18
Происшествия
В Ульяновской области 34 человека заразила медсестра, побывавшая в ОАЭ
В Ульяновской области медсестра, которая вернулась из ОАЭ и не сообщила о своей поездке, заразила 34 человека коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru вчера в 05:21
Общество
Собянин заявил о подножии пика коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью агентству «РИА Новости» заявил, что нельзя говорить о том, что пик заболеваемости коронавирусом в столице уже наступил.
РБК 09 апреля в 20:40
Кино
Рик Граймс вернётся к «Ходячим мертвецам»
News.ru вчера в 04:21
Здоровье
Минздрав назвал соль одним из средств профилактики коронавируса
Одним из способов профилактики заражения коронавирусом, рекомендованным Министерством здравоохранения для групп риска, является промывка слизистых оболочек носа раствором поваренной соли.
РБК 09 апреля в 07:19
Общество
Собянин объявил о введении в Москве пропускного режима
Со следующей недели в Москве будет введен пропускной режим из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru вчера в 13:36
Общество
Умер политолог Александр Некрасов
Российский политолог Александр Некрасов умер в Лондоне на 64-м году жизни.
ТАСС 05:45
Общество
Расширен перечень особо пострадавших от коронавируса сфер экономики РФ
Постановлением правительства России расширен перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции.
Известия 06:10
Музыка
Рукописный текст песни The Beatles продали на аукционе за $910 тысяч
Рукописный текст песни Hey Jude группы The Beatles продали за 910 тысяч долларов (около 67 миллионов рублей) на американском аукционе Julien's Auctions, сообщает пресс-служба торговой площадки.
Life.ru 03:36
Музыка
«Россия 1» покажет концерт в поддержку медиков и волонтеров
Lenta.ru вчера в 11:44
Происшествия
Тело погибшего обнаружили после пожара в колонии Ангарска
Тело погибшего извлекли из-под завалов после пожара в колонии Ангарска в Иркутской области, сообщает ТАСС.
iReactor 04:35
Здоровье
Коронавирус выявили во всех областях Украины — Ляшко
Киев, 11 апреля 2020, 10:42 — REGNUM Коронавирусную инфекцию выявили во всех областях Украины, заявил 11 апреля на брифинге главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.
REGNUM 03:42
Общество
Мурашко: Россияне не до конца осознали риски заражения
Россияне не до конца осознали риски заражения и важность соблюдения в этих условиях режима самоизоляции и переоценили имуностимулирующие действия чеснока, имбиря и лимонов.
Российская газета 03:37
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
Общество
В мэрии назвали причины ужесточения ограничений в Москве
Решение об ужесточении ограничительных мер в Москве было принято в связи с нарушением местными жителями режима самоизоляции, введённого из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 05:23
Армия и оружие
«Циркон» могут принять на вооружение в 2022 году
Гиперзвуковую ракету «Циркон» примут на вооружение в 2022 году, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на неназванный источник в оборонно-промышленном комплексе.
Коммерсантъ 06:05
Шоу-бизнес
Представитель Корчевникова рассказал о самочувствии ведущего
Помощница генерального директора канала "Спас" Бориса Корчевникова опровергла информацию о его заражении коронавирусом.
Народные новости 04:40
Происшествия
В Удмуртии шесть человек погибли, отравившись неизвестным веществом
Шесть человек скончались в результате отравления неизвестным химическим веществом, которое употребляли в качестве спиртного, сообщает СКР по региону.
РИА Новости 05:38