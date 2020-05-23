Сообщается, что в Татарстане за сутки подтвердилось 76 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, все - контактные. Всего в России выявлено за 24 часа 9 434 новых случаев, это в 84 регионах. Оперштаб Москвы отмечает, что 42% из выявленных случаев не имели клинических проявлений болезни.

В Татарстане за сутки выявлено 76 новых случаев коронавируса

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