Общество

Знамя труда (Альметьевск)Знамя труда (Альметьевск)В Татарстане за сутки выявлено 76 новых случаев коронавируса

Сообщается, что в Татарстане за сутки подтвердилось 76 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, все - контактные. Всего в России выявлено за 24 часа 9 434 новых случаев, это в 84 регионах. Оперштаб Москвы отмечает, что 42% из выявленных случаев не имели клинических проявлений болезни.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

В Петербурге за сутки выявили 363 новых заболевших

Доктор Питер04:13

В Башкирии выявлено 88 новых случаев COVID-19. Инфицированных — 2602

РБК Уфа03:37

За минувшие сутки коронавирус был выявлен у 82 человек в Белгородской области

NewInformвчера в 09:52

В Татарстане за сутки выявлено 76 новых случаев коронавируса

Знамя труда (Альметьевск)03:36

В России за сутки выявлено 8894 новых заражений COVID-19

Цензуры.Нетвчера в 04:24

За минувшие сутки в Ярославской области выявили 103 новых случая COVID-19

АиФ-Верхняя Волгавчера в 03:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 04:39, Ашберн
Кино

«Сияние» стало лучшей экранизацией Стивена Кинга

Фильм "Сияние" Стэнли Кубрика назван лучшей экранизацией книг Стивена Кинга, сообщает канал "Настоящее страшное телевидение" со ссылкой на собственный рейтинг.
Газета.Ru вчера в 11:44
7
Общество

В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска

В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 21 мая в 13:31
938
Футбол

Золотая медаль ЧМ-2018 по футболу ушла с молотка

REGNUM 01:22
Армия и оружие

Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»

Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
544
Общество

В Москве более 50 тысяч человек проверились на антитела к коронавирусу

С 15 мая 2020 года в Москве обследовали на антитела более 50 тысяч человек.
Вести.Ru 03:23
255
Общество

Названы сроки начала производства вакцины от коронавируса

Производство вакцины от коронавирусной инфекции может начаться к концу лета.
Lenta.ru 04:25
190
Экономика

России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19

Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета вчера в 03:38
1K
Экономика

Эксперт предсказала сокращение пенсионного возраста в России

В России могут сократить пенсионный возраст в случае становления критической ситуации на рынке труда.
Газета.Ru вчера в 22:20
205
Происшествия

Обыск начался в квартире администратора паблика проекта «Омбудсмен полиции» Худякова

Следователи ведут обыск в квартире администратора паблика в соцсети "ВКонтакте" проекта "Омбудсмен полиции" Игоря Худякова.
ТАСС 04:27
Общество

В Совфеде предложили не допускать детей без прививок в школы и детсады

Сенаторы разработают законопроект, который предусматривает запрет на допуск детей без прививок в школы и дошкольные учреждения.
РБК 03:09
45
Политика

Американская телеведущая назвала Трампа «больным» в прямом эфире

«Больным человеком» назвала назвала президента США Дональда Трампа ведущая MSNBC Мика Бжезински 20 мая в эфире телеканала.
ИА Красная Весна 03:27
3
Общество

Крупнейший сервис по прокату автомобилей Hertz объявил о банкротстве

Один из крупнейших в мире сервисов по прокату автомобилей Hertz объявил о банкротстве, сообщает CNN.
Интерфакс 04:16
34
Происшествия

В Москве нашли автора фейка о вывозе трупов из обсерватора в Москве

Следователи установили личность распространителя фейка о вывозе тел погибших от коронавируса из обсервационного центра в районе Крылатское в ночное время.
Известия вчера в 13:29
72
Технологии

В WhatsApp появится новая функция

В бета-версии WhatsApp для iOS появилась функция распознавания QR-кодов, пишет Wabetainfo.
РИА Новости 21 мая в 09:58
5
Происшествия

В Пакистане сообщили о гибели 97 человек при крушении самолета

В результате крушения пассажирского самолета «Пакистанских международных авиалиний» близ Карачи погибли 97 человек, сообщает в Twitter Минздрав пакистанской провинции Синд.
РБК вчера в 21:53
53
Здоровье

Кардиолог Кореневич назвала самые опасные продукты для сердца

Продукты, которые лучше исключить из рациона, чтобы улучшить работу сердечно-сосудистой системы, назвала врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич на своем YouTube-канале.
iReactor 20 мая в 16:57
93
Единоборства

Нганну заявил, что в UFC не хотят его боя с Джонсом

Боец смешанных единоборств Фрэнсис Нганну уверен, что руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) не хотят свести его в клетке с чемпионом полутяжелого веса Джоном Джонсом, передает "Чемпионат".
Газета.Ru вчера в 09:08
1
Футбол

Кике Сетьен: «Хотел бы тренировать Неймара»

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен сказал, что был бы рад поработать с форвардом «ПСЖ» Неймаром.
Sports.ru вчера в 17:33
Политика

Посольство РФ упрекнуло США в попытках найти внешнего врага

Дипломаты отмечают, что даже в период тяжелейшей пандемии, когда странам необходимо сплотиться, Вашингтон занимается поисками внешнего врага, на которого предполагается возложить вину за недоработки собственных властей.
Российская газета 00:42
632
Общество

В России за сутки выявлено 9434 заразившихся коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировано 9434 новых случая заражения коронавирусом в 84 регионах, сообщил оперативный штаб по ситуации с COVID-19.
Коммерсантъ 03:41
Происшествия

Неизвестные изуродовали дерево в центре Благовещенска

Администрация просит жителей этого района или свидетелей сообщить любую информацию о вандалах.
Амурская правда 04:33
Экономика

Госдума приняла закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с распространением коронавирусной инфекции, включая налоговые каникулы на второй квартал 2020 года для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от COVID отраслей.
РИА Новости вчера в 05:39
74
Политика

Украина отказалась участвовать в заседании Совбеза ООН по Крыму

Представители Украины, США, Эстонии и Великобритании проигнорировали заседание Совбеза ООН, посвященное ситуации в Крыму.
РИА Новости 03:18
799
Путешествия

Кипр возобновит авиасообщение с рядом стран с 9 июня

Газета.Ru вчера в 14:38
5
Общество

Тарзана позвали работать в такси после жалобы на нехватку денег

RuNews24.ru 04:16
12
Политика

75 лет назад совершил самоубийство Генрих Гиммлер

Газета.Ru 04:07
Футбол

Вратарь «Минска» рассказал, как сорвался переход в «Зенит»

Вратарь футбольного клуба «Минск» Артём Леонов пролил свет на ситуацию с его возможным переходом в «Зенит» в 2012 году.
ГЛАС.RU 04:30
Общество

Александр Усс рассказал, когда откроются непродуктовые магазины

«Вскоре, если все пойдет нормально, мы предпримем шаги, чтобы открыть непродуктовые магазины (за исключением больших торговых центров), предприятия бытового обслуживания и другие», - сказал Губернатор.
НИА-Красноярск вчера в 22:28
8
Политика

Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса

Ранее о второй волне пандемии коронавируса говорили, в частности, спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович и руководитель немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер.
RT на русском вчера в 13:08
4,3K
Общество

Суд в Нидерландах обязал бабушку удалить из фейсбука фото ее внуков

Суд в Нидерландах обязал женщину удалить фотографии ее внуков, которые она опубликовала в фейсбуке и на платформе Pinterest без разрешения родителей.
Телеканал RTVI 21 мая в 15:53
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное