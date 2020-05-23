Общество
Знамя труда (Альметьевск)В Татарстане за сутки выявлено 76 новых случаев коронавируса
Сообщается, что в Татарстане за сутки подтвердилось 76 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, все - контактные. Всего в России выявлено за 24 часа 9 434 новых случаев, это в 84 регионах. Оперштаб Москвы отмечает, что 42% из выявленных случаев не имели клинических проявлений болезни.
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За минувшие сутки в Ярославской области выявили 103 новых случая COVID-19
АиФ-Верхняя Волгавчера в 03:47
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Кино
«Сияние» стало лучшей экранизацией Стивена Кинга
Фильм "Сияние" Стэнли Кубрика назван лучшей экранизацией книг Стивена Кинга, сообщает канал "Настоящее страшное телевидение" со ссылкой на собственный рейтинг.
Газета.Ru вчера в 11:44
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 21 мая в 13:31
Армия и оружие
Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»
Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
Общество
В Москве более 50 тысяч человек проверились на антитела к коронавирусу
С 15 мая 2020 года в Москве обследовали на антитела более 50 тысяч человек.
Вести.Ru 03:23
Общество
Названы сроки начала производства вакцины от коронавируса
Производство вакцины от коронавирусной инфекции может начаться к концу лета.
Lenta.ru 04:25
Экономика
России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19
Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета вчера в 03:38
Экономика
Эксперт предсказала сокращение пенсионного возраста в России
В России могут сократить пенсионный возраст в случае становления критической ситуации на рынке труда.
Газета.Ru вчера в 22:20
Происшествия
Обыск начался в квартире администратора паблика проекта «Омбудсмен полиции» Худякова
Следователи ведут обыск в квартире администратора паблика в соцсети "ВКонтакте" проекта "Омбудсмен полиции" Игоря Худякова.
ТАСС 04:27
Общество
В Совфеде предложили не допускать детей без прививок в школы и детсады
Сенаторы разработают законопроект, который предусматривает запрет на допуск детей без прививок в школы и дошкольные учреждения.
РБК 03:09
Политика
Американская телеведущая назвала Трампа «больным» в прямом эфире
«Больным человеком» назвала назвала президента США Дональда Трампа ведущая MSNBC Мика Бжезински 20 мая в эфире телеканала.
ИА Красная Весна 03:27
Общество
Крупнейший сервис по прокату автомобилей Hertz объявил о банкротстве
Один из крупнейших в мире сервисов по прокату автомобилей Hertz объявил о банкротстве, сообщает CNN.
Интерфакс 04:16
Происшествия
В Москве нашли автора фейка о вывозе трупов из обсерватора в Москве
Следователи установили личность распространителя фейка о вывозе тел погибших от коронавируса из обсервационного центра в районе Крылатское в ночное время.
Известия вчера в 13:29
Технологии
В WhatsApp появится новая функция
В бета-версии WhatsApp для iOS появилась функция распознавания QR-кодов, пишет Wabetainfo.
РИА Новости 21 мая в 09:58
Происшествия
В Пакистане сообщили о гибели 97 человек при крушении самолета
В результате крушения пассажирского самолета «Пакистанских международных авиалиний» близ Карачи погибли 97 человек, сообщает в Twitter Минздрав пакистанской провинции Синд.
РБК вчера в 21:53
Здоровье
Кардиолог Кореневич назвала самые опасные продукты для сердца
Продукты, которые лучше исключить из рациона, чтобы улучшить работу сердечно-сосудистой системы, назвала врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич на своем YouTube-канале.
iReactor 20 мая в 16:57
Единоборства
Нганну заявил, что в UFC не хотят его боя с Джонсом
Боец смешанных единоборств Фрэнсис Нганну уверен, что руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) не хотят свести его в клетке с чемпионом полутяжелого веса Джоном Джонсом, передает "Чемпионат".
Газета.Ru вчера в 09:08
Футбол
Кике Сетьен: «Хотел бы тренировать Неймара»
Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен сказал, что был бы рад поработать с форвардом «ПСЖ» Неймаром.
Sports.ru вчера в 17:33
Политика
Посольство РФ упрекнуло США в попытках найти внешнего врага
Дипломаты отмечают, что даже в период тяжелейшей пандемии, когда странам необходимо сплотиться, Вашингтон занимается поисками внешнего врага, на которого предполагается возложить вину за недоработки собственных властей.
Российская газета 00:42
Общество
В России за сутки выявлено 9434 заразившихся коронавирусом
За последние сутки в России зарегистрировано 9434 новых случая заражения коронавирусом в 84 регионах, сообщил оперативный штаб по ситуации с COVID-19.
Коммерсантъ 03:41
Происшествия
Неизвестные изуродовали дерево в центре Благовещенска
Администрация просит жителей этого района или свидетелей сообщить любую информацию о вандалах.
Амурская правда 04:33
Экономика
Госдума приняла закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с распространением коронавирусной инфекции, включая налоговые каникулы на второй квартал 2020 года для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от COVID отраслей.
РИА Новости вчера в 05:39
Политика
Украина отказалась участвовать в заседании Совбеза ООН по Крыму
Представители Украины, США, Эстонии и Великобритании проигнорировали заседание Совбеза ООН, посвященное ситуации в Крыму.
РИА Новости 03:18
Путешествия
Кипр возобновит авиасообщение с рядом стран с 9 июня
Газета.Ru вчера в 14:38
Политика
75 лет назад совершил самоубийство Генрих Гиммлер
Газета.Ru 04:07
Футбол
Вратарь «Минска» рассказал, как сорвался переход в «Зенит»
Вратарь футбольного клуба «Минск» Артём Леонов пролил свет на ситуацию с его возможным переходом в «Зенит» в 2012 году.
ГЛАС.RU 04:30
Общество
Александр Усс рассказал, когда откроются непродуктовые магазины
«Вскоре, если все пойдет нормально, мы предпримем шаги, чтобы открыть непродуктовые магазины (за исключением больших торговых центров), предприятия бытового обслуживания и другие», - сказал Губернатор.
НИА-Красноярск вчера в 22:28
Политика
Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса
Ранее о второй волне пандемии коронавируса говорили, в частности, спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович и руководитель немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер.
RT на русском вчера в 13:08
Общество
Суд в Нидерландах обязал бабушку удалить из фейсбука фото ее внуков
Суд в Нидерландах обязал женщину удалить фотографии ее внуков, которые она опубликовала в фейсбуке и на платформе Pinterest без разрешения родителей.
Телеканал RTVI 21 мая в 15:53