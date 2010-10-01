В Санкт-Петербурге зарегистрировано 387 заразившихся COVID-2019 за последние сутки. По данным федерального оперативного штаба, в северной столице количество новых выявленных случаев коронавирусной инфекции выросло. Если накануне их было 363, то сегодня уже 387.

В Петербурге за сутки выявили 387 новых случаев коронавируса

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