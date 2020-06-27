Коронавирус

REGNUMREGNUMВ России за сутки выявили 6693 случая заражения коронавирусом

Москва, 30 июня 2020, 10:36 — REGNUM За минувшие сутки в РФ выявили более 6693 носителей коронавируса. Об этом 30 июня сообщает московский оперативный штаб. Новые случаи обнаружили в 84 регионах РФ.
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В России за сутки выявили 6693 случая заражения коронавирусом

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В России за сутки зафиксировали 6852 случая выявления коронавируса

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В России за сутки зафиксирован 6791 случай заражения коронавирусом

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За сутки в России выявили 6852 случая коронавируса

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За сутки в России зарегистрировали 6791 случай коронавируса

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В России за сутки выявлено 6852 заболевших коронавирусом

Московский Комсомолец27 июня в 03:49

В России за сутки выявили 6852 случая коронавируса

RT на русском27 июня в 03:46
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Политика

Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля

О возобновлении рейсов из России в Турцию с 15 июля речи не идет, называть даты возобновления международного авиасообщения в данный момент преждевременно, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
РИА Новости 05:57
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Общество

Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября

Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
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Происшествия

По 20 адресам в Петербурге идут обыски по делу о взятках

Сотрудники силовых структур проводят по 20 адресам в Санкт-Петербурге обыски.
Газета.Ru 06:34
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Политика

Владимир Путин выступит с обращением к россиянам

В прошлый раз глава государства обратился к россиянам ровно неделю назад.
РИА Новости 05:40
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Политика

В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины

Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой.
BFM.ru 00:54
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Общество

Посол Белоруссии предположил, что границу с Россией откроют в августе

Граница между Белоруссией и Россией была закрыта в марте из-за КОВИД. Ее открытие возможно уже к началу августа.
Невские Новости вчера в 14:00
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Здоровье

В Свердловской области выявили 276 новых носителей коронавируса

Екатеринбург, 30 июня 2020, 10:56 — REGNUM На Среднем Урале выявили коронавирус ещё у 276 человек.
REGNUM 03:56
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Общество

Воробьев сообщил об открытии детских садов в Подмосковье с 6 июля

Все детские сады в Московской области откроются в понедельник, 6 июля. Об этом 30 июня сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Известия 04:41
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Общество

Греф назвал «провокацией» высказывания Михалкова в «Бесогоне»

Глава Сбербанка Герман Греф назвал "провокацией и манипуляцией" слова режиссера Никиты Михалкова в выпуске передачи "Бесогон".
Инфорос вчера в 07:21
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Здоровье

Врачи назвали главные недостатки системы ОМС

При ответе на вопрос о позитивных сторонах системы более половины опрошенных (64%) отметили обеспечение всех граждан страны возможностью получить медпомощь, еще 42% согласились с тем, что ОМС обеспечивает доступность медпомощи по всей стране.
РБК 06:42
Армия и оружие

Кавказ защитит одна из самых современных в мире систем ПВО

Кавказ и Черное море будут защищены одной из самых современных в мире систем противовоздушной обороны.
Военное дело 03:43
Политика

Путин подписал указ о призыве на военные сборы

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы.
Lenta.ru вчера в 08:52
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Автоспорт

Сироткин продолжит быть резервным пилотом «Рено» в 2020 году

Российский гонщик Сергей Сироткин останется резервным пилотом «Рено» до конца 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба команды.
Спорт-Экспресс 06:18
Наука

В водоемах древних майя выявлены токсичные загрязнения

ИнфоСМИ вчера в 06:45
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Общество

Суд оштрафовал Овсянникова за хулиганство в ижевском аэропорту

Завьяловский районный суд Удмуртии оштрафовал бывшего заместителя главы Мипромторга РФ Дмитрия Овсянникова на 2 тыс. рублей по делу о мелком хулиганстве в аэропорту Ижевска.
Известия 04:27
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Общество

Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей

В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости 28 июня в 18:20
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Авто

Автомобили с пробегом в Японии подешевели более чем на 40%

В Японии обвалились цены на вторичном авторынке на беспрецедентные 40%, сообщает местное аналитическое агентство Kobunsha Co. Ltd. По итогам майских продаж выяснилось, что подержанные автомобили в Японии подешевели на 40% по сравнению с маем 2019 года.
Letnews.ru 03:07
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Общество

В Пермском крае за сутки выявили 54 случая заражения коронавирусом

Сообщается, что за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 54 новых случая заражения коронавирусом, из них 39 человек проходят лечение в больницах, 15 человек — на дому под наблюдением врачей.
ИА Красная Весна 04:08
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Общество

Cirque du Soleil сообщил об угрозе банкротства из-за коронавируса

Cirque du Soleil и ее дочерние компании направили заявление о защите от кредиторов в суд Квебека, говорится в релизе компании.
РБК 05:57
Общество

В Ростовской области отменили самоизоляцию для приезжающих в регион

Обязательная самоизоляция для приезжающих из других регионов России, введенная ранее в Ростовской области из-за коронавируса, отменена, сообщает во вторник правительство региона.
РИА Новости 06:01
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Общество

Волочковой грозит штраф за посещение Дивеевского монастыря

В пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области уточнили, что Волочкова и ее спутник посетили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Дивеево и будут привлечены к административной ответственности, дела поступили в суд.
Газета.Ru 06:27
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Шоу-бизнес

Тимати подарил 8-летнему сыну Киркорова мотоцикл в честь дня рождения

Певец отпраздновал праздник единственного сына Мартина в компании звёзд и их детей Российский эстрадный певец и продюсер Филипп Киркоров устроил большой детский праздник в честь восьмого дня рождения сына Мартина.
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Политика

Си Цзиньпин подписал закон о нацбезопасности в Гонконге

Председатель КНР Си Цзиньпин подписал закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге, принятый постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП).
Известия 06:37
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Транспорт

По Крымскому мосту открыли движение грузовых поездов

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих и глава Крыма Сергей Аксенов во вторник запустили грузовое железнодорожное движение по Крымскому мосту.
BFM.ru 03:01
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Общество

Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно

РИА Новости вчера в 12:25
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Общество

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года

В постановлении отмечается, что на отдаленных и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми будет затруднено, Всероссийская перепись населения пройдет с 1 октября 2020 года по 30 июня 2021 года.
ТАСС 05:22
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Наука

Американские теоретики обосновали новый предел квантования секунды

Американские теоретики обосновали новый предел квантования секунды. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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Футбол

Виктор Гончаренко продолжит тренировать ЦСКА

CT news вчера в 09:52
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Армия и оружие

Испытания по голосовому управлению боевыми роботами начались в России

В России проводятся испытания голосового управления боевыми роботами, командир отдает приказы автоматизированному комплексу так же, как и солдатам, заявил глава Национального центра развития технологий Фонда перспективных исследований Олег Мартьянов.
Взгляд.ру вчера в 03:35
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Общество

ВЦИОМ: 76% избирателей проголосовали за поправки в Конституцию РФ

В понедельник, 29 июня, стало известно, что 76% избирателей, которые уже приняли участие в голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ, поддержали вносимые изменения, 23,6% высказались против.
Форпост Северо-Запад вчера в 03:47
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