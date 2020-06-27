Коронавирус
REGNUMВ России за сутки выявили 6693 случая заражения коронавирусом
Москва, 30 июня 2020, 10:36 — REGNUM За минувшие сутки в РФ выявили более 6693 носителей коронавируса. Об этом 30 июня сообщает московский оперативный штаб. Новые случаи обнаружили в 84 регионах РФ.
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В России за сутки зафиксировали 6852 случая выявления коронавируса
Rambler News Service27 июня в 03:55
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Политика
Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля
О возобновлении рейсов из России в Турцию с 15 июля речи не идет, называть даты возобновления международного авиасообщения в данный момент преждевременно, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
РИА Новости 05:57
Общество
Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября
Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
Происшествия
По 20 адресам в Петербурге идут обыски по делу о взятках
Сотрудники силовых структур проводят по 20 адресам в Санкт-Петербурге обыски.
Газета.Ru 06:34
Политика
Владимир Путин выступит с обращением к россиянам
В прошлый раз глава государства обратился к россиянам ровно неделю назад.
РИА Новости 05:40
Политика
В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины
Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой.
BFM.ru 00:54
Общество
Посол Белоруссии предположил, что границу с Россией откроют в августе
Граница между Белоруссией и Россией была закрыта в марте из-за КОВИД. Ее открытие возможно уже к началу августа.
Невские Новости вчера в 14:00
Здоровье
В Свердловской области выявили 276 новых носителей коронавируса
Екатеринбург, 30 июня 2020, 10:56 — REGNUM На Среднем Урале выявили коронавирус ещё у 276 человек.
REGNUM 03:56
Общество
Воробьев сообщил об открытии детских садов в Подмосковье с 6 июля
Все детские сады в Московской области откроются в понедельник, 6 июля. Об этом 30 июня сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Известия 04:41
Общество
Греф назвал «провокацией» высказывания Михалкова в «Бесогоне»
Глава Сбербанка Герман Греф назвал "провокацией и манипуляцией" слова режиссера Никиты Михалкова в выпуске передачи "Бесогон".
Инфорос вчера в 07:21
Здоровье
Врачи назвали главные недостатки системы ОМС
При ответе на вопрос о позитивных сторонах системы более половины опрошенных (64%) отметили обеспечение всех граждан страны возможностью получить медпомощь, еще 42% согласились с тем, что ОМС обеспечивает доступность медпомощи по всей стране.
РБК 06:42
Армия и оружие
Кавказ защитит одна из самых современных в мире систем ПВО
Кавказ и Черное море будут защищены одной из самых современных в мире систем противовоздушной обороны.
Военное дело 03:43
Политика
Путин подписал указ о призыве на военные сборы
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы.
Lenta.ru вчера в 08:52
Автоспорт
Сироткин продолжит быть резервным пилотом «Рено» в 2020 году
Российский гонщик Сергей Сироткин останется резервным пилотом «Рено» до конца 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба команды.
Спорт-Экспресс 06:18
Наука
В водоемах древних майя выявлены токсичные загрязнения
ИнфоСМИ вчера в 06:45
Общество
Суд оштрафовал Овсянникова за хулиганство в ижевском аэропорту
Завьяловский районный суд Удмуртии оштрафовал бывшего заместителя главы Мипромторга РФ Дмитрия Овсянникова на 2 тыс. рублей по делу о мелком хулиганстве в аэропорту Ижевска.
Известия 04:27
Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости 28 июня в 18:20
Авто
Автомобили с пробегом в Японии подешевели более чем на 40%
В Японии обвалились цены на вторичном авторынке на беспрецедентные 40%, сообщает местное аналитическое агентство Kobunsha Co. Ltd. По итогам майских продаж выяснилось, что подержанные автомобили в Японии подешевели на 40% по сравнению с маем 2019 года.
Letnews.ru 03:07
Общество
В Пермском крае за сутки выявили 54 случая заражения коронавирусом
Сообщается, что за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 54 новых случая заражения коронавирусом, из них 39 человек проходят лечение в больницах, 15 человек — на дому под наблюдением врачей.
ИА Красная Весна 04:08
Общество
Cirque du Soleil сообщил об угрозе банкротства из-за коронавируса
Cirque du Soleil и ее дочерние компании направили заявление о защите от кредиторов в суд Квебека, говорится в релизе компании.
РБК 05:57
Общество
В Ростовской области отменили самоизоляцию для приезжающих в регион
Обязательная самоизоляция для приезжающих из других регионов России, введенная ранее в Ростовской области из-за коронавируса, отменена, сообщает во вторник правительство региона.
РИА Новости 06:01
Общество
Волочковой грозит штраф за посещение Дивеевского монастыря
В пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области уточнили, что Волочкова и ее спутник посетили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Дивеево и будут привлечены к административной ответственности, дела поступили в суд.
Газета.Ru 06:27
Шоу-бизнес
Тимати подарил 8-летнему сыну Киркорова мотоцикл в честь дня рождения
Певец отпраздновал праздник единственного сына Мартина в компании звёзд и их детей Российский эстрадный певец и продюсер Филипп Киркоров устроил большой детский праздник в честь восьмого дня рождения сына Мартина.
Inc-news.ru 00:39
Политика
Си Цзиньпин подписал закон о нацбезопасности в Гонконге
Председатель КНР Си Цзиньпин подписал закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге, принятый постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП).
Известия 06:37
Транспорт
По Крымскому мосту открыли движение грузовых поездов
Министр транспорта РФ Евгений Дитрих и глава Крыма Сергей Аксенов во вторник запустили грузовое железнодорожное движение по Крымскому мосту.
BFM.ru 03:01
Общество
Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно
РИА Новости вчера в 12:25
Общество
Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года
В постановлении отмечается, что на отдаленных и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми будет затруднено, Всероссийская перепись населения пройдет с 1 октября 2020 года по 30 июня 2021 года.
ТАСС 05:22
Наука
Американские теоретики обосновали новый предел квантования секунды
Американские теоретики обосновали новый предел квантования секунды. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 06:13
Футбол
Виктор Гончаренко продолжит тренировать ЦСКА
CT news вчера в 09:52
Армия и оружие
Испытания по голосовому управлению боевыми роботами начались в России
В России проводятся испытания голосового управления боевыми роботами, командир отдает приказы автоматизированному комплексу так же, как и солдатам, заявил глава Национального центра развития технологий Фонда перспективных исследований Олег Мартьянов.
Взгляд.ру вчера в 03:35
Общество
ВЦИОМ: 76% избирателей проголосовали за поправки в Конституцию РФ
В понедельник, 29 июня, стало известно, что 76% избирателей, которые уже приняли участие в голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ, поддержали вносимые изменения, 23,6% высказались против.
Форпост Северо-Запад вчера в 03:47