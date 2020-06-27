Москва, 30 июня 2020, 10:36 — REGNUM За минувшие сутки в РФ выявили более 6693 носителей коронавируса. Об этом 30 июня сообщает московский оперативный штаб. Новые случаи обнаружили в 84 регионах РФ.

В России за сутки выявили 6693 случая заражения коронавирусом

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