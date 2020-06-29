В Петербурге выявлено 219 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией. Петербург переместился на пятую строчку в списке регионов по числу выявленных случаев коронавируса в России за сутки.

В Петербурге за сутки выявлено 219 случаев коронавируса

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