За сутки в Петербурге было выявлено 280 новых заболевших коронавирусом. Поправились в городе 180 пациентов, умерли 44 человека. Всего с начала пандемии COVID-19 в городе зарегистрировано 25 816 заболевших.

В Петербурге за сутки выявлено 280 новых заболевших коронавирусом

Здоровье В Роспотребнадзоре оценили угрозу проникновения бубонной чумы в Россию По словам советника директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академика РАН Виктора Малеева, которые приводит РИА «Новости», опасности распространения чумы в России нет.

Культура Итальянский композитор Эннио Морриконе скончался на 92-м году жизни Рим, 6 июля 2020, 10:20 — REGNUM Известный итальянский композитор, дирижёр и аранжировщик Эннио Морриконе умер в Риме в возрасте 91 года.

Политика В Кремле оценили слова командующего ВМС Украины Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления командующего ВМС Украины о подготовке к полномасштабным боевым действиям против России.

Политика Сатановский предрек масштабную войну Запада против РФ Государства Запада готовят плацдармы для вооруженного конфликта против Российской Федерации.

Политика Вхождение ДНР и ЛНР в состав России: Джабаров ответил Бородаю Ранее экс-премьер ДНР Александр Бородай на съезде российской политической партии "Родина" в Санкт-Петербурге высказал мнение, что республики Донбасса, которые, по его словам, "де-факто уже являются частью Российской Федерации", относительно скоро "станут таковой и де-юре".

Общество Правительство выделило еще 3,6 млрд рублей на выплаты соцработникам «Порядка 3,6 млрд руб. будет дополнительно направлено на специальные выплаты сотрудникам социальных учреждений, которые работают с больными коронавирусом и людьми из группы риска»,— сообщили в правительстве.

Общество Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.

Происшествия Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы МВД, из которой следует, что на водительской подушке безопасности автомобиля Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП в центре Москвы, найдены следы ДНК актера.

Общество Уровень крайней бедности снизился за год в России Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.

Футбол «Спартак» заинтересован в подписании защитника «Стандарда» Войводы Правый защитник «Стандарда» Мергим Войвода может перебраться в Россию. В услугах 25-летнего футболиста заинтересован «Спартак».

Происшествия В Австрии заявили, что убитый в Вене россиянин был выходцем из Чечни Убитый в субботу, 4 июля, близ Вены российский гражданин являлся выходцем из Чечни, его звали Мартин Бек.

Транспорт ЦБ разрешит страховщикам поднять тарифы ОСАГО на 10% Что произойдет на втором этапе реформы ОСАГО Либерализация тарифов в ОСАГО в России началась с 2019 году — с тех пор в России для расчета стоимости обязательной автомобильной страховки применяется тарифный коридор, установленный ЦБ.

Происшествия В Курганской области в реке нашли тела трех пропавших детей Тела трех пропавших детей нашли в ходе поиска на реке Исеть в Курганской области, сообщает региональное управление СК РФ.

Политика Путин заявил об отсутствии ясности с открытием границ ЕС для россиян Ранее Евросоюз опубликовал список стран, для которых с 1 июля открылась Шенгенская зона, России в нём нет.

Общество Синоптики предупредили об аномальной жаре в ряде регионов России Аномальная жара ожидается в ряде российских регионов с 5 по 7 июля, следует из прогноза Гидрометцентра.

Автоспорт Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.

Кино «Форрест Гамп» Земекиса признан самым популярным фильмом 1990-х годов Фильм Форрест Гамп режиссера Роберта Земекиса стал самой популярной лентой 1990-х среди жителей разных стран по результатам исследования американской телекоммуникационной компании Frontier Communications.

Общество Массовые мероприятия для детей запретили до конца года в РФ Роспотребнадзор запретил проводить массовые мероприятия для детей до 1 января 2021 года в связи с коронавирусом, передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на РБК.

Футбол Гранада — Валенсия 2:2 В матче 34-го тура чемпионата Испании по футболу "Валенсия" и "Гранада" сыграли вничью.

Культура Фестиваль «Новая волна» отменён из-за коронавируса Фестиваль «Новая волна», который предполагалось провести в Казани в августе 2020 года, отменён из-за ситуации с коронавирусом.

Общество ЕСПЧ решил запросить у Москвы копию дела об убийстве Немцова Европейский суд по правам человека решил ознакомиться с материалами расследования убийства в феврале 2015 года в Москве политика Бориса Немцова и запросил их копию у России.

Финансы Курс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос до 72,08 руб. по данным торгов на 12.14 мск, передает ТАСС В последний раз доллар поднимался выше 72 руб. 22 мая.

Шоу-бизнес Елена Малышева улетела в Нью-Йорк Фото: Елена Малышева (@ malysheva.live) Теледокторша улетела в Нью-Йорк не просто так.

Религия Патриарх Кирилл призвал сохранить за собором Святой Софии статус музея Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прокомментировал смену статуса храма Святой Софии в Стамбуле.