Общество

Петербургский дневникПетербургский дневникВ Петербурге за сутки выявлено 280 новых заболевших коронавирусом

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За сутки в Петербурге было выявлено 280 новых заболевших коронавирусом. Поправились в городе 180 пациентов, умерли 44 человека. Всего с начала пандемии COVID-19 в городе зарегистрировано 25 816 заболевших.
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В Петербурге за сутки выявлено 280 новых заболевших коронавирусом

Петербургский дневник04:05

В Петербурге выявили 280 новых заболевших коронавирусом, в Ленобласти — 52

78.ru03:33
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Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.
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Происшествия

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Транспорт

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Тела трех пропавших детей нашли в ходе поиска на реке Исеть в Курганской области, сообщает региональное управление СК РФ.
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Массовые мероприятия для детей запретили до конца года в РФ

Роспотребнадзор запретил проводить массовые мероприятия для детей до 1 января 2021 года в связи с коронавирусом, передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на РБК.
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ФСБ изъяла у межрегиональных курьеров 55 кг синтетических наркотиков

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Гранада — Валенсия 2:2

В матче 34-го тура чемпионата Испании по футболу "Валенсия" и "Гранада" сыграли вничью.
Газета.Ru 04 июля в 17:53
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Фестиваль «Новая волна» отменён из-за коронавируса

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ЕСПЧ решил запросить у Москвы копию дела об убийстве Немцова

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Курс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая

Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос до 72,08 руб. по данным торгов на 12.14 мск, передает ТАСС В последний раз доллар поднимался выше 72 руб. 22 мая.
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