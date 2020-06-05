Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксВ Петербурге заболел каждый пятый сотрудник скорой помощи

По данным региональной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса на 26 мая, в Петербурге более 3000 медиков заразились COVID-19, восемь умерли.
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Каждый пятый сотрудник скорой помощи заболел в Санкт-Петербурге

КП - Санкт-Петербург13:11

В Петербурге заболел каждый пятый сотрудник скорой помощи

Интерфакс12:38

В отделении скорой помощи больницы № 40 коронавирусом заболели шесть медиков

Телеканал Санкт-Петербург12:53

Почти 20% сотрудников скорой помощи Петербурга заболели с начала пандемии

Петербургский дневник12:04

В Петербурге заболел каждый пятый сотрудник «скорой помощи»

DP.RU12:13

Берут чужие дежурства и переносят отпуска. Петербургская скорая пытается справиться без 20% заболевших сотрудников

Фонтанка.Ру12:20

Петербургским врачам приходится отказываться от отпусков из-за Covid-19

Мойка7812:17
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Общество

В ВОЗ подтвердили, что Россия вышла на плато по коронавирусу

Россия вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис.
Православие и Мир 06:45
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Общество

Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия

REGNUM 07:42
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Происшествия

Калечившая пациенток лжехирург из Краснодара впала в кому перед судом

Как сообщало ИА REGNUM, Алёна Верди (Антонина Горбунова) получила прозвище «Доктор Франкенштейн» за тяжёлый вред, причинённый здоровью нескольких пациенток.
REGNUM 06:22
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Политика

Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России

Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
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Общество

Депутат призвал Путина ограничить выплаты в 10 тысяч рублей на детей

Депутат законодательного собрания Свердловской области от КПРФ Александр Ивачев написал обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором попросил ограничить единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на ребенка для тех родителей, которые не участвуют в воспитании детей.
Московский Комсомолец вчера в 12:30
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Футбол

Футбольный «Тамбов» может вновь сменить Саранск на Нижний Новгород

Клуб российской премьер-лиги "Тамбов" рассматривает вероятность окончательного переезда команды в Нижний Новгород.
Вести.Ru 14:22
Экономика

Росстат назвал единственный вид услуг, показавший рост в апреле

В апреле в России из платных услуг населению рост в апреле продемонстрировал только прокат - он вырос на 26,5% в годовом выражении, сообщил Росстат.
Интерфакс 14:20
Экономика

Набиуллина: запрет на оспаривание сделок не улучшит инвестиционный климат в России

Запрет на оспаривание сделок не улучшит инвестиционный климат в России, сказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, комментируя требование Федеральной антимонопольной службы (ФАС) признать недействительной сделку по приобретению 100% "АГД Даймондс" "Открытие холдингом" у компании "Лукойл" за $1,45 млрд.
ТАСС 10:07
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Общество

Суд запретил Варваре Карауловой гулять по ночам

Кунцевский суд Москвы установил административный надзор за Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) и освобождена условно-досрочно, сообщил адвокат Сергей Бадамшин.
Взгляд.ру вчера в 12:20
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Политика

В Госдепе призвали Россию «убраться с Ближнего Востока»

Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет на Ближнем Востоке "деструктивную роль" и должна "убираться" оттуда.
Известия вчера в 22:46
2,2K
Кино

Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов

Актер и режиссер Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 10:50
1,4K
Общество

Политолога Николая Платошкина отправили под домашний арест

Жена Платошкина сообщила, что в их квартире на Ленинском проспекте в Москве прошли обыски.
Говорит Москва вчера в 16:50
3,7K
Общество

В Москве ввели новый вид пропуска

«Для передвижения по территории города Москвы с использованием любых видов транспорта в целях получения государственных и иных услуг в помещениях многофункциональных центров предоставления государственных услуг на территории города Москвы оформляется цифровой пропуск сроком на один календарный день без ограничения количества пропусков в течение календарной недели», — говорится в тексте документа.
Lenta.ru вчера в 09:04
1,6K
Политика

МИД прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии

Чехия поступила "непорядочно и недостойно", объявив персонами нон грата двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге, заявили в МИД.
РИА Новости 12:08
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Политика

Россия выдвинула условие распространения вакцины от коронавируса

Мурашко говорил, что россияне смогут вернуться к нормальной жизни, когда начнется применение вакцины или эффективного лекарства от коронавируса.
Lenta.ru 14:21
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Шоу-бизнес

Пелагея отрезала челку и помолодела на 20 лет

Звезда отстригла челку и помолодела на несколько лет. Новый и свежий образ восхитил фанатов певицы.
iReactor 05:19
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Религия

6 июня православные христиане отметят Троицкую родительскую субботу

Gazeta.SPb 11:59
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Экономика

В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 11:48
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Общество

В Роскачестве назвали водку самым безопасным продуктом

Специалисты Роскачества назвали водку самым безопасным продуктом в России.
Известия 01:56
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Футбол

В Серии А официально разрешили делать пять замен за матч

Федерация футбола Италии (FIGC) утвердила положение, разрешающее каждой команде делать пять замен за матче вместо трех до конца сезона-2019/20.
Metaratings 12:55
Общество

Депутат Госдумы Ионин сообщил, что заразился коронавирусом

Депутат Госдумы от "Справедливой России" Дмитрий Ионин сообщил, что заразился коронавирусом.
ТАСС 09:06
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Политика

Польша завершила первую часть строительства канала в обход России

Газета.Ru 05:02
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Общество

В Петербурге с 8 июня возобновят работу непродовольственные магазины

"В Санкт-Петербурге возобновят работу непродовольственные магазины с 8 июня", - говорится в сообщении.
ТАСС 12:27
36
Общество

ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок

Ранее ВОЗ утверждали, что медицинские маски необходимы только заболевшим, поскольку нет данных об их эффективности для защиты здоровых людей.
РБК 14:28
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Шоу-бизнес

Алла Пугачева опубликовала архивное фото в купальнике

Например, накануне в аккаунте Instagram появилась архивная фотография, на которой певица запечатлена в купальнике и босоножках.
RuNews24.ru 01:52
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Кино

Бэйн может появиться в сиквеле «Бэтмена» Мэтта Ривза

Продюсеры планируют столкнуть главного героя с Бэйном. Главным антагонистом в новой части "Бэтмена" может стать Бэйн.
iReactor вчера в 10:57
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Общество

В России создадут снайперскую винтовку с дальнобойностью миномета

В России начали разработку уникальной снайперской винтовки с рекордной дальностью поражения.
Lenta.ru 05:05
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Происшествия

На Петровке задержали двух фигурантов «дела 27 июля»

Интерфакс 12:56
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Общество

На Кубани продлили режим карантина

Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Известия вчера в 13:31
2,5K
Общество

Генпрокуратура назвала причину ЧП в Норильске

Телеканал 360° 10:47
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