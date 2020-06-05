По данным региональной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса на 26 мая, в Петербурге более 3000 медиков заразились COVID-19, восемь умерли.

В Петербурге заболел каждый пятый сотрудник скорой помощи

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