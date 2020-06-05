Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксВ Петербурге заболел каждый пятый сотрудник скорой помощи

По данным региональной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса на 26 мая, в Петербурге более 3000 медиков заразились COVID-19, восемь умерли.
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Запуск мелкой розницы, каждый пятый медик и трагедия на мосту: Петербург 5 июня

DP.RU15:11

Берут чужие дежурства и переносят отпуска. Петербургская скорая пытается справиться без 20% заболевших сотрудников

Фонтанка.Ру12:20

В Петербурге заболел каждый пятый сотрудник скорой помощи

Интерфакс12:38

Борьба с COVID-19. Как работает станция скорой помощи в Курортном районе Петербурга

Телеканал Санкт-Петербург12:24

Почти 20% сотрудников скорой помощи Петербурга заболели с начала пандемии

Петербургский дневник12:04

Соловьева рассказала о работе скорой в период пандемии Covid-19

Мойка7811:43

Каждый пятый сотрудник скорой помощи заболел в Санкт-Петербурге

КП - Санкт-Петербург13:11
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Общество

Жителей России ждут две короткие рабочие недели в июне

Федеральная служба по труду и занятости РФ напомнила гражданам о двух коротких рабочих неделях, которые ожидают россиян в июне, это связано с празднованием Дня России и проведением парада Победы, сообщает РИА Новости.
РИАМО вчера в 03:50
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Кино

Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов

Актер и режиссер Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 10:50
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Футбол

Вернер согласился перейти в «Челси»

Metaratings вчера в 15:52
Общество

Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия

REGNUM 07:42
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Финансы

Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса

В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами.
РБК 03 июня в 11:33
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Хоккей

Валерий Брагин возглавил сборную России по хоккею

Валерий Брагин сменил Алексея Кудашова на посту главного тренера сборной России по хоккею, сообщается на сайте ФХР.
Интерфакс-Спорт 02:10
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Шоу-бизнес

Рудковская и Плющенко станцевали под песню азербайджанца

Известная семейная чета - музыкальный продюсер Яна Рудковская и олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко станцевала под песню российского певца азербайджанского происхождения Бабека Мамедрзаева "Потанцуй со мной", сообщает Sputnik Азербайджан.
Sputnik Азербайджан вчера в 14:53
1
Происшествия

В дагестанском Кизляре обстреляли двух мужчин

РИА Новости 22:03
2
Общество

В Нью-Йорке появились русскоязычные отряды для защиты от мародеров

Для защиты от мародеров и провокаторов в Бруклине были созданы отряды дружинников, патрулирующих местные улицы.
RuNews24.ru 03 июня в 19:49
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Шоу-бизнес

Волочкова, Боня и Тимати оказались налоговыми должниками

Лидером оказалась главная балерина страны Анастасия Волочкова. У неё обнаружилось 12 задолженностей на сумму 347 тысяч рублей.
Paparazzi.ru 08:14
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Экономика

Правительство РФ обеспечит двукратный рост пособий на первого ребёнка

По словам Мишустина, правительство рассмотрит вопрос о выделении дополнительных 8 млрд рублей для двукратного повышении выплат госпособий по уходу за первым ребёнком данным группам граждан.
REGNUM вчера в 05:54
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Здоровье

В Минздраве заявили о переломе в ситуации с коронавирусом в России

Ситуацию с коронавирусной инфекцией в России удалось переломить, заявил в ходе круглого стола «Здравоохранение: возвращение в режим плановой работы» замглавы Минздрава РФ Евгений Камкин.
Rambler News Service 13:24
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Энергетика

Польша повысила тариф на транспортировку по газопроводу Ямал–Европа

Польша повысила тарифы на транспортировку газа по польскому участку газопровода Ямал–Европа.
Известия 18:04
7
Здоровье

Врач оценил вероятность второй волны коронавируса

Популярный в Японии врач-инфекционист Акихиро Сато оценил вероятность второй волны распространения коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 20:30
1
Общество

В России введут новый штраф для водителей – 50 000 рублей

В проекте нового КоАП появился штраф 50 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от двух до трех лет.
ИА СИА-Пресс вчера в 02:59
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Политика

Бразилия пригрозила выходом из ВОЗ

Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил, что страна рассматривает вариант выхода из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) вслед за США.
Коммерсантъ 20:46
1
Политика

Кадыров объявил о помощи кавказским регионам из ОАЭ

Интерфакс 19:44
Общество

ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ 19:08
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Армия и оружие

Минобороны начало переброску полевого госпиталя в Забайкалье

Газета.Ru вчера в 10:02
5
Общество

Билл Гейтс назвал глупыми теории о чипировании людей

Американский предприниматель и основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей являются слишком глупыми, чтобы их опровергать.
Известия вчера в 23:12
3,3K
Происшествия

В Иркутской области при пожаре погибли четверо детей

Коммерсантъ 17:54
2
Общество

Оренбуржцы смогут увидеть лунное затмение

Первое полутеневое лунное затмение в этом году произошло 10 января.
РИА Оренбуржье 03:19
12
Здоровье

В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей

В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru 15:37
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Футбол

Джейдон Санчо оштрафован за стрижку вне правил карантина

Официальный сайт немецкой Бундеслиги опубликовал заявление, в котором говорится, что вингер «Боруссии» (Дортмунд) Джейдон Санчо был оштрафован за нарушение введённого в Германии карантинного режима.
ГЛАС.RU 12:24
Наука

Ученый определил срок действия иммунитета к коронавирусу COVID-19

Ученые смогли узнать, у кого может быть иммунитет к коронавирусу.
Evo-rus.com вчера в 23:32
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Общество

Суд отправил Николая Платошкина под домашний арест

Басманный суд города Москвы удовлетворил ходатайство следствия и направил оппозиционера Николая Платошкина под домашний арест сроком на два месяца.
СОРОКА вчера в 15:07
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Интернет

В Telegram появился видеоредактор

Главным нововведением обновления стал интегрированный видеоредактор. Обычный фоторедактор появился в Telegram пять лет назад.
Ридус 11:02
Общество

Власти Подмосковья отказались открывать торговые центры

Ридус 15:41
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Армия и оружие

Северный флот станет пятой военно-административной единицей России

RT на русском 18:14
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Экономика

Депутаты предложили раздать работающим пенсионерам 1,4 трлн рублей

Работающим пенсионерам предложено выплатить из Фонда национального благосостояния 1,386 трлн рублей.
Политика Сегодня вчера в 10:53
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