Коронавирус
ИнтерфаксВ Петербурге заболел каждый пятый сотрудник скорой помощи
По данным региональной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса на 26 мая, в Петербурге более 3000 медиков заразились COVID-19, восемь умерли.
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Борьба с COVID-19. Как работает станция скорой помощи в Курортном районе Петербурга
Телеканал Санкт-Петербург12:24
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Цена Brent поднялась выше $40 за баррель впервые почти за три месяца
Котировки нефти растут, цена Brent впервые за почти три месяца превысила отметку в $40 за баррель на признаках того, что страны ОПЕК+ вот-вот договорятся продлить ограничения по добыче.
Интерфакс 03 июня в 01:48
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Почему Екатерина Гусева не хотела сниматься с Безруковым в Бригаде
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В пятницу, пятого июня, стало известно, что руководство американского "Лос-Анджелес Гэлакси" разорвало трудовое соглашение с футболистом команды Александром Катаи.
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Президент США Дональд Трамп приказал сократить численность американского военного контингента, который находится в Германии.
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Акция протеста у посольства США в Мехико переросла в беспорядки
Несколько сотен человек в пятницу устроили акцию протеста против полицейского произвола у посольства США в столице Мексики.
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Путин выслушает позицию Потанина по ЧП в Норильске
Российская газета 06:27
Наука
На границе Мексики и Гватемалы найдено самое древнее сооружение майя
Ученые-археологи обнаружили самый древний и самый крупный храм индейцев майя. Об открытии написал научный журнал Nature.
Mockva.ru 03 июня в 18:34
Армия и оружие
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RT на русском 04:01
Общество
Ученый сравнил выход на плато по COVID-19 в России и других странах
Об особенностях выхода на плато России по сравнению с другими странами рассказал в интервью телеканалу «360» член президиума РАЕН, глава отделения микробиологии латентных инфекций Института им. Гамалеи Виктор Зуев.
Известия 19:14
Экономика
Банки попросили отложить перевод на российский софт
Минкомсвязи хотело, чтобы это произошло до 1 января будущего года.
Эхо Москвы 18:11
Финансы
Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса
В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами.
РБК 03 июня в 11:33