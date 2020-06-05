Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксВ Петербурге заболел каждый пятый сотрудник скорой помощи

По данным региональной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса на 26 мая, в Петербурге более 3000 медиков заразились COVID-19, восемь умерли.
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Запуск мелкой розницы, каждый пятый медик и трагедия на мосту: Петербург 5 июня

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В отделении скорой помощи больницы № 40 коронавирусом заболели шесть медиков

Телеканал Санкт-Петербург12:53

В Петербурге заболел каждый пятый сотрудник скорой помощи

Интерфакс12:38

Почти 20% сотрудников скорой помощи Петербурга заболели с начала пандемии

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Каждый пятый сотрудник скорой помощи заболел в Санкт-Петербурге

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Соловьева рассказала о работе скорой в период пандемии Covid-19

Мойка7811:43

Берут чужие дежурства и переносят отпуска. Петербургская скорая пытается справиться без 20% заболевших сотрудников

Фонтанка.Ру12:20
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Здоровье

В Пермском крае продлили режим самоизоляции до 15 июня

Оперативный штаб по противодействию распространения коронавируса в Пермском крае продлил режим самоизоляции до 15 июня.
Пермский интернет-журнал Звезда 07:24
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Политика

В ФРГ допустили введение штрафных пошлин на газ из США

Германия может ввести штрафные пошлины на газ из США, если Вашингтон не прекратит давление на "Северный поток – 2". Об этом РИА "Новости" заявил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст.
Газета.Ru 13:43
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Общество

Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия

Москва, 5 июня 2020, 14:42 — REGNUM Телеведущий Андрей Норкин сообщил о кончине своей супруги Юлии.
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Кино

Сценаристы «Мстителей» раскрыли, почему Черную Вдову не удостоили похорон в «Финале»

Во время онлайн-просмотра «Финала» в Twitter один из поклонников решил напрямую обратиться к сценаристу картины Кристоферу Маркусу и спросить, почему зрителям так и не показали сцену похорон героини.
Киноафиша России 03 июня в 05:24
Политика

Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
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Политика

Минюст признал введенные из-за коронавируса меры обоснованными

Противоэпидемические меры, введенные в России, соответствуют Конституции и направлены на заботу о гражданах страны, сообщает пресс-служба Минюста РФ.
РИА Новости 16:27
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Транспорт

Тестирование онлайн-тахографов началось в России

Как сообщает портал «Коммерсант», онлайн-тахографы призваны заменить сотрудников ГИБДД, фиксирующих превышение скоростного режима.
ГЛАС.RU 04:01
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Общество

Непродовольственные магазины заработают в Петербурге с 8 июня

Непродовольственные магазины в Санкт-Петербурге вернутся к работе с 8 июня.
Известия 12:40
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Политика

Трамп распорядился сократить количество войск в Германии

До сентября из Германии уедут 9,5 тысячи американских военных. Сейчас там размещено 34,5 тысячи военнослужащих.
Интерфакс 15:33
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Общество

Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в российских регионах

Министр здравоохранения Михаил Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в российских регионах, назвав субъекты, вызывающие тревогу из-за распространения инфекции.
Lenta.ru 16:44
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Футбол

Экс-футболист ЦСКА Вагнер Лав покинул «Коринтианс»

RT на русском 16:20
Происшествия

Главу Российской венчурной компании отправили под домашний арест

Обновлено в 18:56 Гагаринский суд Москвы поместил под домашний арест гендиректора Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко по делу о злоупотреблении полномочиями с причинением тяжких последствий.
BFM.ru 07:24
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Общество

Разлив нефтепродуктов в Норильске локализован

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Кино

Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов

Актер и режиссер Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 10:50
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Футбол

Джейдон Санчо отреагировал на штраф за стрижку на карантине

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо отреагировал на решение Бундеслиги оштрафовать его за нарушение правил карантина.
Чемпионат 13:21
Политика

Трамп заявил, что ограничения из-за коронавируса в США пора отменять

Дональд Трамп заявил, что ограничения из-за коронавируса в США пора отменять.
Эхо Москвы 12:04
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Здоровье

От коронавируса больных избавил недорогой препарат для желудка

Цензуры.Нет 08:51
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Политика

Трамп пригрозил мэру Вашингтона ввести в город «группу людей»

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести в Вашингтон "группу мужчин и женщин", если мэр столицы Мюриэл Боузер не будет уважать подразделения Национальной гвардии, которые были задействованы в охране общественного порядка в городе.
РИА Новости 14:44
Общество

В России начнут бесплатно выдавать препарат от коронавируса

Препарат против коронавируса "Авифавир" можно будет получить бесплатно по ОМС, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
РИА Новости 16:03
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Собянин анонсировал «радикальные решения» по снятию ограничений

Столичные власти могут на следующей неделе принять "радикальные решения" по снятию ограничений, заявил мэр Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".
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Автомобили Lada покинули авторынок Евросоюза

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Фигуристка Юлия Липницкая празднует свое 22-летие

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МИД прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии

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Почти 50% украинцев считают, что их страна на грани раскола

Почти половина украинцев - 46,1% - считает, что их страна разваливается, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международном институтом социологии (КМИС).
Газета.Ru 12:17
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Китай готовит убийцу для биткойна и проблему для доллара

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В корабле Маска использовали российские детали. Об этом сообщает эксперт в области отечественной космонавтики Вадим Лукашевич.
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Число буровых установок в мире за год сократилось почти в два раза

Число нефтегазовых буровых установок в мире за год сократилось почти в два раза, до 1176, следует из данных компании Baker Hughes, специализирующейся на предоставлении нефтесервисных услуг.
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На Кубани коронавирус выявлен у шестимесячного ребенка

В Гулькевичском районе за сутки зарегистрировано 15 случаев выявленных пациентов с коронавирусом, в Краснодаре - 14, а в Армавире заболели 10 человек.
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