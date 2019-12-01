Мелкое хулиганство и уличное пьянство за сутки до матча «Зенит» – «Спартак» штамповалось в виде административных протоколов в петербургских отделениях полиции. Среди задержанных оказались и пятеро болельщиков сине-бело-голубых.

с чего всё началось

Информация о происшествии уточняется. Днем в субботу, 30 ноября, после матча на стадионе "Смена" в Петербурге задержали фанатов московского клуба "Спартак". По предварительной информации, для общения с полицейскими отправились менее десяти болельщиков.

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