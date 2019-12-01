Футбол

Piter.tvPiter.tvВ Петербурге задержали фанатов «Спартака»

Информация о происшествии уточняется. Днем в субботу, 30 ноября, после матча на стадионе "Смена" в Петербурге задержали фанатов московского клуба "Спартак". По предварительной информации, для общения с полицейскими отправились менее десяти болельщиков.
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Накануне матча со «Спартаком» гостей из столицы принимали петербургские отделения полиции. Больше 80 москвичей уедут домой со штрафами

Мелкое хулиганство и уличное пьянство за сутки до матча «Зенит» – «Спартак» штамповалось в виде административных протоколов в петербургских отделениях полиции. Среди задержанных оказались и пятеро болельщиков сине-бело-голубых.
Фонтанка.Рувчера в 04:41

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Накануне матча со «Спартаком» гостей из столицы принимали петербургские отделения полиции. Больше 80 москвичей уедут домой со штрафами

Фонтанка.Рувчера в 04:41

В Петербурге арестовывают фанатов «Спартака», репортаж Дмитрия Егорова

Чемпионатвчера в 08:55

В Петербурге задержали около двухсот болельщиков «Спартака»

РИА Новостивчера в 05:05

Сколько же всего странного происходило вокруг матча «Зенит» – «Спартак»

Бомбардир.рувчера в 13:19

Фонтанка: В Петербурге задержали 81 болельщика «Спартака»

Sport.ruвчера в 05:30

«Зенит» — «Спартак»: задержания фанатов, live матча

Спорт-Экспрессвчера в 08:40

Около 200 болельщиков «Спартака» задержаны в Санкт-Петербурге («Р-Спорт»)

Sports.ruвчера в 05:32
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Происшествия

В Белгороде начали проверку после драки между школьником и учителем

РИА Новости 08:28
Общество

Траты россиян в «черную пятницу» в онлайн-магазинах выросли на 30%

Ведомости 08:11
Происшествия

В полиции Киева рассказали о покушавшихся на жизнь депутата облсовета

Правоохранительные органы Киева рассказали о личностях людей, подозреваемых в покушении на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева и убийстве его ребёнка.
RT на русском 09:53
Политика

В Киеве назвали условия отказа от исков к «Газпрому»

Оржель отметил, что Киев готов принять прямые поставки газа в качестве компенсаций по искам к "Газпрому".
Газета.Ru 06:41
Политика

Греческая делегация со скандалом ушла с церемонии с участием Эрдогана

Греческая делегация во главе с заместителем министра энергетики и окружающей среды Димитрисом Иконому со скандалом покинула церемонию открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP) в знак протеста против "провокационных заявлений" президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передает телеканал Skai.
РИА Новости 30 ноября в 16:14
Происшествия

В Новосибирске отчим забил до смерти пятилетнюю девочку

Мужчине не понравилось, как ведет себя пятилетняя девочка, и он решил воспитывать ее с помощью кулаков.
Вечерний курьер 07:31
Кино

Фильм «Ван Гоги» стал лауреатом «Золотого единорога» в Лондоне

Комсомольская правда 30 ноября в 22:18
Политика

Бывший «нашист» и депутат Госдумы получил гражданство Германии

Бывший депутат Госдумы от «Единой России» и экс-комиссар движения «Наши» Роберт Шлегель получил гражданство Германии.
Lenta.ru 07:22
Финансы

Доля плохих кредитов в России сократилась до минимума за 5 лет

ЦБ отмечает, что на фоне принимаемых регулятором мер наметилось замедление в необеспеченном потребительском кредитовании: годовые темпы роста снизились до 23,5% на 1 октября 2019 года по сравнению с максимумом в 25,3% на 1 мая.
Rambler News Service 08:37
Экономика

Казначейство признало ошибки в данных о расходах на нацпроекты

Федеральное казначейство подтвердило наличие ошибок, возникших при загрузке в систему «Электронный бюджет» данных о расходах региональных бюджетов в рамках нацпроектов.
РБК 07:03
Армия и оружие

Опубликовано фото боевого российского робота в Сирии

Боевой российский многофункциональный робот «Уран-9» запечатлели в Сирии.
Lenta.ru 08:56
Футбол

Заводящего фанатов «Спартака» задержали за оскорбление Дзюбы

Заводящий фанатский сектор "Спартака" Валерий Бевз задержан полицией после матча с "Зенитом".
Pravda.Ru 07:46
Происшествия

Организатора перевозки задержали после ДТП с автобусом в Забайкалье

По делу о падении автобуса с моста в Забайкальском крае задержали организатора перевозки, ранее у него были проведены обыски.
Известия 08:52
Футбол

Строительный бренд Weber-Vetonit стал партнером «Краснодара»

Sports.ru 09:16
Политика

Зеленский призвал США помочь Украине вернуть Крым

В ситуации с Крымом США могли бы помочь Украине, заявил в интервью польской Gazeta Wyborcza, французской Le Monde и немецкой Spiegel президент Украины Владимир Зеленский.
Московский Комсомолец 03:27
Общество

Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Известия 08:36
Происшествия

Обвиняемого в убийстве историка Соколова доставили в «Бутырку»

Кандидат исторических наук Олег Соколов, который обвиняется в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, доставлен в СИЗО номер 2 города Москва, более известное как "Бутырка".
Российская газета 05:06
Общество

Путин запустил газопровод «Сила Сибири»

REGNUM 04:34
Общество

Путин упростил зачисление братьев и сестер в одну школу или детсад

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому дети получат преимущество при поступлении в школу или детсад, куда уже ходят их братья или сестры.
Коммерсантъ 09:01
Армия и оружие

«Панцирь» отразил атаку беспилотников в Сирии

Популярная механика 03:55
Общество

Рэпер Птаха рассказал, кто крышует наркотрафик в России

REGNUM 07:52
Шоу-бизнес

Оксана Воеводина заявила, что жизнь ее сына находится в опасности

Бывшая жена экс-короля Малайзии Мухаммада V Фариса, «Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина, написала заявление в полицию из-за угроз ее годовалому сыну Леону.
Lisa.ru 07:45
Происшествия

В Москве таксист избил пассажира за громкий хлопок дверью

Таксист сильно избил его за слишком громкий хлопок дверью.
Российская газета 07:05
Авто

Названы самые угоняемые в Москве автомобили

По данным прокуратуры Москвы, самыми угоняемыми автомобилями столице в последнее время являются машины азиатских марок.
Московский Комсомолец вчера в 06:33
Политика

Захарова ответила на слова Киева о готовности принять «пару областей»

РИА Новости 02:55
Общество

Киев готовится подложить пенсионерам очередную «свинью»

Новый механизм расчета пенсионных выплат будет основан на «базовом показателе», размер которого будет каждый год устанавливаться не парламентов, как минимальный прожиточный минимумом, а правительством.
ГЛАС.RU 30 ноября в 10:18
Армия и оружие

Власти Японии покупают остров за $146 млн для военных учений США

Вести.Финанс 09:32
Политика

В ДНР предложили сделать русский язык единственным государственным

Отмечается, что на сегодняшний день, согласно Конституции ДНР, государственными языками в республике являются русский и украинский.
REGNUM 05:48
Шоу-бизнес

Лолита Милявская выложила видео в купальнике

Лолита предстала в купальнике черного цвета и сняла себя в эффектном ракурсе сверху, что предоставило ей возможность продемонстрировать глубокую зону декольте.
Kleo.ru 05:49
Происшествия

Суд в Екатеринбурге арестовал отца убитого сектантами мальчика

Интерфакс 06:43
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