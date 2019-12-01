Футбол
Piter.tvВ Петербурге задержали фанатов «Спартака»
Информация о происшествии уточняется. Днем в субботу, 30 ноября, после матча на стадионе "Смена" в Петербурге задержали фанатов московского клуба "Спартак". По предварительной информации, для общения с полицейскими отправились менее десяти болельщиков.
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с чего всё началось
Накануне матча со «Спартаком» гостей из столицы принимали петербургские отделения полиции. Больше 80 москвичей уедут домой со штрафами
Мелкое хулиганство и уличное пьянство за сутки до матча «Зенит» – «Спартак» штамповалось в виде административных протоколов в петербургских отделениях полиции. Среди задержанных оказались и пятеро болельщиков сине-бело-голубых.Фонтанка.Рувчера в 04:41
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Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому дети получат преимущество при поступлении в школу или детсад, куда уже ходят их братья или сестры.
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