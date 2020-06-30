"Обыски идут по порядка 20 адресам", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что информации о задержанных пока нет. Дело, по словам собеседника агентства, связано со строительством военных объектов на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

с чего всё началось

В рамках расследования обыски прошли по 20 адресам. Обыски, уточнил источник, связаны со строительством военных объектов на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Агентство уточнило, что официального подтверждения этой информации нет.

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