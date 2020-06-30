Происшествия
РБКВ Петербурге задержали главу военного стройнадзора
В рамках расследования обыски прошли по 20 адресам. Обыски, уточнил источник, связаны со строительством военных объектов на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Агентство уточнило, что официального подтверждения этой информации нет.
Читать в источнике
Оценить462
с чего всё началось
"Обыски идут по порядка 20 адресам", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что информации о задержанных пока нет. Дело, по словам собеседника агентства, связано со строительством военных объектов на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.ТАСС30 июня в 03:33
Подробнее о событии
Показать все источники
Больше полусотни эпизодов: в Петербурге и Ленобласти проходят обыски по делу об организации преступного сообщества
Петербургский дневник30 июня в 03:38
Военное следствие проводит обыски по делу об организации преступного сообщества в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
КП - Санкт-Петербург30 июня в 04:46
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 02:55, Ашберн
Космос
Установлен точный центр тяжести Солнечной системы
Популярная механика вчера в 05:16
Политика
Большинство россиян поддержали поправки в Конституцию
Принятие поправок в Конституцию России поддержали 78,03% россиян, против высказались 21,16%.
Известия вчера в 20:43
Авто
Новая модель Suzuki Across оказалась копией Toyota RAV4
Созданный в тесном сотрудничестве двух автоконцернов, кроссовер Suzuki Across, судя по всему, является точной копией Toyota RAV4, а точнее - его поднебесного близнеца Wildlander.
Новые автомобили 00:33
Здоровье
За сутки в Челябинской области коронавирус выявили у 135 человек
За последние сутки коронавирус обнаружили у 135 человек. Существенный ежедневный прирост наблюдается уже больше месяца — с 28 мая.
Радио Business FM Челябинск 02:17
Общество
В Екатеринбурге умерла депутат гордумы Елена Дерягина
В Екатеринбурге умерла депутат городской думы Елена Дерягина, сообщается на сайте местного парламента.
РБК 02:06
Происшествия
Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»
Полиция ликвидировала самопровозглашенную «автономную зону Капитолийского холма» в городе Сиэтл в американском штате Вашингтон.
Ведомости вчера в 19:50
Политика
Всего один регион России проголосовал против поправок в Конституцию
Явка составила 67,9% населения России. Единственным регионом, проголосовавшим против поправок, стал Ненецкий автономный округ (НАО).
Все новости (Нижний Тагил) 02:38
Финансы
Акции «Полиметалла» могут возобновить среднесрочный рост
В лидерах роста к середине сессии пребывали акции ОГК-2 (+2,58%) и котировки Полюса (+2,10%). Бумаги Полиметалла прибавили 1,73%.
ПРАЙМ 29 июня в 09:05
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Элла Суханова впервые стала мамой
Вокруг ТВ 00:34
Авто
В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу
Ряд правил, которые должны были действовать с первого июля, перенесли на 2021 год.
Evo-rus.com 01:19
Общество
Серебренников не намерен покидать Россию, пока не выплатит штраф
РИА Новости вчера в 16:16
Общество
С 1 июля в России упразднён специальный знак «Инвалид» для автомобилей
Во многих регионах страны штраф выносится автоматически, при этом средства фото и видеофиксации не могут распознать установленный на машине знак, а считывают автомобильный номер для сверки его с базой данных.
Областная Рязанская Газета вчера в 04:29
Политика
Госдеп поддержит распространение «американских ценностей» в Словении
Госдепартамент США собирается профинансировать инициативы, направленные на распространение "американских ценностей" в Словении, сообщает RT.
Москва 24 02:15
Общество
Большинство севастопольцев поддержало изменение Конституции
Подавляющее большинство севастопольцев поддержали внесение изменений в Конституцию России.
ForPost 02:17
Происшествия
В Западной Монголии объявлен карантин из-за бубонной чумы
Известия вчера в 08:59
Здоровье
Онколог назвала способ обнаружить рак на ранних стадиях
Онколог и проктолог Елена Смирнова рассказала о способе обнаружить рак, когда явных симптомов развития злокачественной опухоли нет.
ФедералПресс 02:10
Общество
Казахстан ужесточит ограничительные меры из-за коронавируса
Казахстан вводит с 5 июля новые ограничительные меры из-за осложнения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране.
RT на русском 02:30
Здоровье
Без чего жир не уходит из организма рассказала эндокринолог
Без чего жир не уходит из организма объяснила известный эндокринолог. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 14:49
Общество
В Москве прошла без задержаний несанкционированная акция против принятия поправок
ТАСС вчера в 16:15
Футбол
«Краснодар» и «Ростов» сыграли вничью в матче РПЛ
«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу.
Коммерсантъ вчера в 15:16
Политика
Мэр Якутска против поправок к Конституции — это выстрел самому себе в ногу
Якутск, 2 июля 2020, 08:11 — REGNUM Мэр Якутска Сардана Авксентьева проголосовала 25 июня против внесения поправок в Конституцию РФ.
REGNUM 01:11
Экономика
Банки запустили переводы от компаний гражданам по номеру телефона
До сих пор через систему можно было осуществлять только переводы между счетами граждан в разных банках и переводы на брокерский счет, а также оплачивать товары и услуги в некоторых магазинах.
РБК вчера в 23:01
Политика
В США выступили за новые санкции против РФ за якобы сговор с талибами
Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес внес на рассмотрение сената законопроект о новых санкциях в отношении России за якобы сговор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ).
Известия вчера в 13:58
Общество
В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества
С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия вчера в 08:45
Шоу-бизнес
Брэд Питт впервые с 2016 года посетил Анджелину Джоли
Известный голивудский актер Брэд Питт впервые с 2016 года посетил актрису Анджелину Джоли. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 30 июня в 11:52
Армия и оружие
Украина усилила боеготовность войск у границ с Крымом
В конце июня представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что существует угроза вторжения российских войск для восстановления подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу.
Известия вчера в 06:15
Футбол
Семак одержал 50-ю победу на посту наставника «Зенита»
Наставник «Зенита» Сергей Семак выиграл свой 50-й матч, находясь у руля команды. Это произошло сегодня в игре 25-го тура РПЛ с «Тамбовом».
ProstoProSport вчера в 16:00
Происшествия
В Мьянме не менее 50 человек погибли при сходе оползня
По меньшей мере 50 человек погибли в результате схода оползня в районе добычи нефрита в Мьянме, многие пропали без вести, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.
РИА Новости 02:10