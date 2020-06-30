Происшествия

РБКРБКВ Петербурге задержали главу военного стройнадзора

В рамках расследования обыски прошли по 20 адресам. Обыски, уточнил источник, связаны со строительством военных объектов на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Агентство уточнило, что официального подтверждения этой информации нет.
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с чего всё началось

Источник: в Петербурге по 20 адресам проходят обыски по делу о взятках

"Обыски идут по порядка 20 адресам", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что информации о задержанных пока нет. Дело, по словам собеседника агентства, связано со строительством военных объектов на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
ТАСС30 июня в 03:33

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Источник: работники стройнадзора Минобороны стали фигурантами уголовного дела в Петербурге

ТАСС30 июня в 12:52

Контрразведка засверлилась в разведку за стройкой

47 новостей30 июня в 09:24

Бизнесменов, не желающих войти в преступное сообщество, просят построиться на Невском. Дачи взяток записаны военной контрразведкой

Фонтанка.Ру30 июня в 06:37

Массовые обыски в Петербурге и Ленобласти связаны со строительством объектов Минобороны

78.ru30 июня в 05:33

Больше полусотни эпизодов: в Петербурге и Ленобласти проходят обыски по делу об организации преступного сообщества

Петербургский дневник30 июня в 03:38

Военное следствие проводит обыски по делу об организации преступного сообщества в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

КП - Санкт-Петербург30 июня в 04:46

Военное следствие и контрразведка обыскивает несколько адресов в Петербурге и области: в деле собраны 50 взяток

Мойка7830 июня в 03:25
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Космос

Установлен точный центр тяжести Солнечной системы

Популярная механика вчера в 05:16
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Политика

Большинство россиян поддержали поправки в Конституцию

Принятие поправок в Конституцию России поддержали 78,03% россиян, против высказались 21,16%.
Известия вчера в 20:43
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Авто

Новая модель Suzuki Across оказалась копией Toyota RAV4

Созданный в тесном сотрудничестве двух автоконцернов, кроссовер Suzuki Across, судя по всему, является точной копией Toyota RAV4, а точнее - его поднебесного близнеца Wildlander.
Новые автомобили 00:33
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Здоровье

За сутки в Челябинской области коронавирус выявили у 135 человек

За последние сутки коронавирус обнаружили у 135 человек. Существенный ежедневный прирост наблюдается уже больше месяца — с 28 мая.
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Общество

В Екатеринбурге умерла депутат гордумы Елена Дерягина

В Екатеринбурге умерла депутат городской думы Елена Дерягина, сообщается на сайте местного парламента.
РБК 02:06
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Происшествия

Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»

Полиция ликвидировала самопровозглашенную «автономную зону Капитолийского холма» в городе Сиэтл в американском штате Вашингтон.
Ведомости вчера в 19:50
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Политика

Всего один регион России проголосовал против поправок в Конституцию

Явка составила 67,9% населения России. Единственным регионом, проголосовавшим против поправок, стал Ненецкий автономный округ (НАО).
Все новости (Нижний Тагил) 02:38
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Финансы

Акции «Полиметалла» могут возобновить среднесрочный рост

В лидерах роста к середине сессии пребывали акции ОГК-2 (+2,58%) и котировки Полюса (+2,10%). Бумаги Полиметалла прибавили 1,73%.
ПРАЙМ 29 июня в 09:05
Шоу-бизнес

Звезда «Дома-2» Элла Суханова впервые стала мамой

Вокруг ТВ 00:34
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Авто

В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу

Ряд правил, которые должны были действовать с первого июля, перенесли на 2021 год.
Evo-rus.com 01:19
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Армия и оружие

В России испытали крылатую ракету «Буревестник» с ядерным двигателем

Avia.pro 02:13
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Общество

Серебренников не намерен покидать Россию, пока не выплатит штраф

РИА Новости вчера в 16:16
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Общество

С 1 июля в России упразднён специальный знак «Инвалид» для автомобилей

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Областная Рязанская Газета вчера в 04:29
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Политика

Госдеп поддержит распространение «американских ценностей» в Словении

Госдепартамент США собирается профинансировать инициативы, направленные на распространение "американских ценностей" в Словении, сообщает RT.
Москва 24 02:15
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Общество

Большинство севастопольцев поддержало изменение Конституции

Подавляющее большинство севастопольцев поддержали внесение изменений в Конституцию России.
ForPost 02:17
Происшествия

В Западной Монголии объявлен карантин из-за бубонной чумы

Известия вчера в 08:59
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Здоровье

Онколог назвала способ обнаружить рак на ранних стадиях

Онколог и проктолог Елена Смирнова рассказала о способе обнаружить рак, когда явных симптомов развития злокачественной опухоли нет.
ФедералПресс 02:10
Общество

Казахстан ужесточит ограничительные меры из-за коронавируса

Казахстан вводит с 5 июля новые ограничительные меры из-за осложнения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране.
RT на русском 02:30
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Здоровье

Без чего жир не уходит из организма рассказала эндокринолог

Без чего жир не уходит из организма объяснила известный эндокринолог. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 14:49
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Общество

В Москве прошла без задержаний несанкционированная акция против принятия поправок

ТАСС вчера в 16:15
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Футбол

«Краснодар» и «Ростов» сыграли вничью в матче РПЛ

«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу.
Коммерсантъ вчера в 15:16
3
Политика

Мэр Якутска против поправок к Конституции — это выстрел самому себе в ногу

Якутск, 2 июля 2020, 08:11 — REGNUM Мэр Якутска Сардана Авксентьева проголосовала 25 июня против внесения поправок в Конституцию РФ.
REGNUM 01:11
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Экономика

Банки запустили переводы от компаний гражданам по номеру телефона

До сих пор через систему можно было осуществлять только переводы между счетами граждан в разных банках и переводы на брокерский счет, а также оплачивать товары и услуги в некоторых магазинах.
РБК вчера в 23:01
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Политика

В США выступили за новые санкции против РФ за якобы сговор с талибами

Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес внес на рассмотрение сената законопроект о новых санкциях в отношении России за якобы сговор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ).
Известия вчера в 13:58
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Общество

В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества

С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия вчера в 08:45
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Шоу-бизнес

Брэд Питт впервые с 2016 года посетил Анджелину Джоли

Известный голивудский актер Брэд Питт впервые с 2016 года посетил актрису Анджелину Джоли. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 30 июня в 11:52
Армия и оружие

Украина усилила боеготовность войск у границ с Крымом

В конце июня представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что существует угроза вторжения российских войск для восстановления подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу.
Известия вчера в 06:15
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Футбол

Семак одержал 50-ю победу на посту наставника «Зенита»

Наставник «Зенита» Сергей Семак выиграл свой 50-й матч, находясь у руля команды. Это произошло сегодня в игре 25-го тура РПЛ с «Тамбовом».
ProstoProSport вчера в 16:00
Гаджеты

Xiaomi разрабатывает OLED-телевизоры для консолей Sony PlayStation 5

Evo-rus.com 02:03
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Происшествия

В Мьянме не менее 50 человек погибли при сходе оползня

По меньшей мере 50 человек погибли в результате схода оползня в районе добычи нефрита в Мьянме, многие пропали без вести, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.
РИА Новости 02:10
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