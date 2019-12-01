Мелкое хулиганство и уличное пьянство за сутки до матча «Зенит» – «Спартак» штамповалось в виде административных протоколов в петербургских отделениях полиции. Среди задержанных оказались и пятеро болельщиков сине-бело-голубых.

с чего всё началось

Полиция Санкт-Петербурга задержала около 150-200 болельщиков московского футбольного клуба "Спартак", им вменяется мелкое хулиганство, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. В Санкт-Петербурге в воскресенье состоится матч 18-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Спартаком".

В Петербурге задержали около двухсот болельщиков «Спартака»

Наука Прибор для спутниковой альтиметрии выдержал проверку Норвежским морем Ученые оценили качество измерений нового прибора для спутниковой альтиметрии – способа зондирования земной поверхности и акватории Мирового океана из космоса.

Политика Раскрыты детали американских санкций против «Северного потока-2» В ноябре сообщалось, что Конгресс США намерен включить санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2», в военный бюджет на 2020 год.

Общество Украина прекратила импорт электроэнергии из Белоруссии Украина отказалась от импорта электроэнергии из Белоруссии, сообщает издание "Экономическая правда" со ссылкой на информированный источник.

Футбол Черчесов прокомментировал итоги жеребьевки на Евро-2020 Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа чемпионата Европы - 2020, передает ТАСС.

Шоу-бизнес Киркоров продемонстрировал свой вагон для гастролей Российский певец Филипп Киркоров совместно с продюсером Борисом Рубиновским снял шуточный ролик в своем гастрольном вагоне и опубликовал видеозапись в своем Instagram.