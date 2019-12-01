Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Петербурге задержали около двухсот болельщиков «Спартака»

Полиция Санкт-Петербурга задержала около 150-200 болельщиков московского футбольного клуба "Спартак", им вменяется мелкое хулиганство, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. В Санкт-Петербурге в воскресенье состоится матч 18-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Спартаком".
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с чего всё началось

Накануне матча со «Спартаком» гостей из столицы принимали петербургские отделения полиции. Больше 80 москвичей уедут домой со штрафами

Мелкое хулиганство и уличное пьянство за сутки до матча «Зенит» – «Спартак» штамповалось в виде административных протоколов в петербургских отделениях полиции. Среди задержанных оказались и пятеро болельщиков сине-бело-голубых.
Фонтанка.Ру04:41

Подробнее о событии

Сколько же всего странного происходило вокруг матча «Зенит» – «Спартак»

Бомбардир.ру13:19

Болельщиков «Спартака» крутят в Питере: массовые задержания и активное участие Центра «Э»

Sports.ru12:41

«Зенит» — «Спартак»: задержания фанатов, live матча

Спорт-Экспресс08:40

В Петербурге арестовывают фанатов «Спартака», репортаж Дмитрия Егорова

Чемпионат08:55

В Петербурге задержали около двухсот болельщиков «Спартака»

РИА Новости05:05

Накануне матча со «Спартаком» гостей из столицы принимали петербургские отделения полиции. Больше 80 москвичей уедут домой со штрафами

Фонтанка.Ру04:41

«Зенит» - «Спартак»: протокол задержания одного из фанатов «красно-белых». ФОТО

Sport.ru09:29
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 14:31, Ашберн
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Анна Семенович призналась в уменьшении груди

Известия вчера в 23:08
Политика

Аваков резко ответил на заявление Володина о развале Украины

Глава украинского МВД Арсен Аваков прокомментировал слова председателя Госдумы Вячеслава Володина, заявившего, что национализм и притеснение малых народов может привести к развалу Украины.
РИА Новости 11:54
Футбол

«Зенит» обыграл «Спартак» в РПЛ

RT на русском 13:43
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Юлия Ковальчук показала пикантную фотографию из бани

Экс-солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук поделилась с подписчиками Instagram пикантной фотографией.
Слово и Дело 13:54
Происшествия

В Киеве совершили покушение на депутата областного совета

Водителем автомобиля Range Rover, который днем 1 декабря обстреляли в центре Киева, является депутат областного совета от «Блока Петра Порошенко», бывший заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Вячеслав Соболев, сообщает издание Vesti.ua.
РБК 14:03
Общество

НТВ рассказал о жизни россиян за границей на пенсию

News.ru 14:04
Футбол

«Лестер» вырвал победу над «Эвертоном» и продолжает идти вторым

Гол засчитали после обращения к ВАР. «Лестер» продолжает идти вторым.
Евро-футбол.ру 13:36
Футбол

Матч «Монако» — «ПСЖ» перенесен из-за непогоды

Матч 15-го тура чемпионата Франции между «Монако» и «ПСЖ» перенесен из-за непогоды.
Спорт-Экспресс 07:26
Происшествия

Жертвами падения автобуса с моста в Забайкалье стали около 20 человек

По меньшей мере 19 человек погибли и ещё несколько пострадали в результате падения с моста автобуса Kia Granbird в Забайкальском крае.
RT на русском 04:42
Биатлон

Биатлон. Виталий Норицын: «Павлова не выполняла нагрузки в межсезонье»

У Ульяны Кайшевой — некорректный ответ на физическую нагрузку, — передает слова Норицына «Матч ТВ».
Bookmaker-ratings.ru 12:27
Космос

Пылевые бури выкачивают воду с Марса

29.11.19 Над поверхностью Марса периодически поднимаются пылевые башни.
Портал Поиск 29 ноября в 06:27
Авто

Назвали изменения для российских автомобилистов с 1 декабря

Первый зимний месяц в этом году принесёт российским водителям новые налоги и правила, которые касаются как самих автомобилей, так и зимних покрышек, которые необходимо установить до 1 декабря.
Тарантас Ньюс 29 ноября в 16:10
Политика

США пригрозили России санкциями за строительство «Северного потока-2»

Соединенные Штаты пообещали ввести санкции в отношении российских компаний, об этом 1 декабря сообщает издание Bild.
REGNUM 14:14
Единоборства

Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева

Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.
Интерфакс-Спорт 29 ноября в 17:10
Биатлон

Вирер победила в спринте на этапе КМ по биатлону в Эстерсунде

RT на русском 10:49
Происшествия

В Ингушетии на турнире по самбо произошла потасовка

Спортсмены и болельщики турнира по боевому самбо в Ингушетии устроили потасовку во время соревнований во дворце спорта, заявили в пресс-службе регионального минспорта.
Коммерсантъ 13:29
Общество

Отель Софии Ротару в Крыму закрыли

Отель под названием Villa Sofia, принадлежащий певице, временно приостановил работу до 1 мая, якобы чтобы провести полную реконструкция и ремонт здания гостиницы внутри и снаружи.
Турпром 09:32
Общество

Приморцам предложили прожить на 14 тысяч в месяц

Пенсионерам, по официальному мнению, хватит и 10 тысяч в месяц. А детям до 15 лет – 14,5 тысяч рублей.
Deita.ru 28 ноября в 20:45
Авто

Дизайнеры показали двухдверный пикап Tesla Cybertruck

Новый Tesla Cybertruck доступен исключительно в четырехдверном исполнении, однако дизайнеры решили несколько разнообразить облик автомобиля.
Тарантас Ньюс вчера в 08:30
Политика

Песков: Путину и Зеленскому есть о чем поговорить

Президенты России и Украины впервые встретятся очно 9 декабря в Париже на саммите в нормандском формате.
Вести.Ru 05:27
Игры

Авторы серии Command and Conquer анонсировали боевик Earthbreakers

Сражения в Earthbreakers разворачиваются вокруг нового источника энергии, вилотита.
Игромания.ру вчера в 07:39
Политика

Социал-демократическая партия Германии избрала новое руководство

Новыми руководителями Социал-демократической партии в Германии стали бывший министр финансов Норберт Вальтер-Борьянс и депутат Заския Эскен.
News.ru вчера в 14:38
Футбол

Василий Уткин рассказал три факта о Дзюбе

Известный футбольный журналист и комментатор Василий Уткин перед матчем «Зенита» со «Спартаком» назвал три любопытных факта о нападающем сине-бело-голубых Артеме Дзюбе.
Петербургский дневник 12:32
Армия и оружие

Зеленский отменил в армии Украины прапорщиков и полки

Согласно документу, в армии Украины отменяются воинские звания прапорщика, мичмана, старшего прапорщика и старшины.
РЕН ТВ 29 ноября в 05:26
Здоровье

Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи

В Ростовской области в Новочеркасске уволились три врача инфекционной больницы, учреждение приостановило прием пациентов.
РБК 06:38
Культура

Гусман ответил Светлакову по поводу вырезанной из КВН шутки о нем

RuNews24.ru 12:06
Кино

Появился новый кадр со съемок «Аватара 2»

На официальной странице "Аватара" выложен кадр со съёмок палубы "Морского дракона" - большого корабля, которое перевозит другие плавсредства.
Российская газета 11:09
Авто

Прокуратура назвала самые угоняемые в Москве марки машин

Автомобили марок Toyota, Hyundai и Kia чаще других похищали в Москве с января по октябрь 2019 года.
РБК 12:32
Космос

«Хаббл» заснял пару взаимодействующих галактик

Источник изображения: ESA / Hubble & NASA, K. Larson et al.; CC BY 4.0 Европейское космическое агентство (ESA) опубликовало новое изображение, полученное космическим телескопом "Хаббл".
Популярная механика 07:05
Происшествия

Замглавы свердловского управления СК отправили под домашний арест

BFM.ru 14:21
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