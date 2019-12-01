Мелкое хулиганство и уличное пьянство за сутки до матча «Зенит» – «Спартак» штамповалось в виде административных протоколов в петербургских отделениях полиции. Среди задержанных оказались и пятеро болельщиков сине-бело-голубых.

с чего всё началось

Полиция Санкт-Петербурга задержала около 150-200 болельщиков московского футбольного клуба "Спартак", им вменяется мелкое хулиганство, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. В Санкт-Петербурге в воскресенье состоится матч 18-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Спартаком".

В Петербурге задержали около двухсот болельщиков «Спартака»

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