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РИА НовостиВ Петербурге задержали около двухсот болельщиков «Спартака»
Полиция Санкт-Петербурга задержала около 150-200 болельщиков московского футбольного клуба "Спартак", им вменяется мелкое хулиганство, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. В Санкт-Петербурге в воскресенье состоится матч 18-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Спартаком".
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с чего всё началось
«Фонтанка» и официальный твиттер болельщиков московского клуба «Спартак» Supporters Group News сообщили о массовых задержаниях фанатов «Спартака» перед матчем с «Зенитом», который пройдет 1 декабря в Петербурге в рамках 18-го тура чемпионата России по футболу.Медиазона05:48
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