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РИА НовостиРИА НовостиВ Петербурге задержали около двухсот болельщиков «Спартака»

Полиция Санкт-Петербурга задержала около 150-200 болельщиков московского футбольного клуба "Спартак", им вменяется мелкое хулиганство, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. В Санкт-Петербурге в воскресенье состоится матч 18-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Спартаком".
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«Фонтанка» и официальный твиттер болельщиков московского клуба «Спартак» Supporters Group News
 сообщили о массовых задержаниях фанатов «Спартака» перед матчем с «Зенитом», который пройдет 1 декабря в Петербурге в рамках 18-го тура чемпионата России по футболу.
Медиазона05:48

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В Петербурге задержали около двухсот болельщиков «Спартака»

РИА Новости05:05

Накануне матча со «Спартаком» гостей из столицы принимали петербургские отделения полиции. Больше 80 москвичей уедут домой со штрафами

Фонтанка.Ру04:41

Около 200 болельщиков «Спартака» задержаны в Санкт-Петербурге («Р-Спорт»)

Sports.ru05:32

Полиция задержала более 80 болельщиков «Спартака» в Санкт-Петербурге перед матчем с «Зенитом»

Sport24.ru05:27

В Санкт-Петербурге задержали 81 болельщика «Спартака» и пятерых фанатов «Зенита»

Чемпионат05:00

Массовые задержания фанатов «Спартака» перед игрой с «Зенитом»

Спорт-Экспресс05:39

Фонтанка: В Петербурге задержали 81 болельщика «Спартака»

Sport.ru05:30
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Происшествия

На Урале после убийства 9-летнего мальчика задержана глава секты

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Армия и оружие

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Назван риск употребления красной икры

Красная икра может быть вредна для здоровья, если ее есть в больших количествах.
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