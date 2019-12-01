Футбол

РИА НовостиРИА НовостиВ Петербурге задержали около двухсот болельщиков «Спартака»

Полиция Санкт-Петербурга задержала около 150-200 болельщиков московского футбольного клуба "Спартак", им вменяется мелкое хулиганство, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. В Санкт-Петербурге в воскресенье состоится матч 18-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Спартаком".
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с чего всё началось
«Фонтанка» и официальный твиттер болельщиков московского клуба «Спартак» Supporters Group News
 сообщили о массовых задержаниях фанатов «Спартака» перед матчем с «Зенитом», который пройдет 1 декабря в Петербурге в рамках 18-го тура чемпионата России по футболу.
Медиазона05:48

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Источник «Фонтанки»: Центр «Э» предотвратил массовые драки между болельщиками «Спартака» и «Зенита» в Петербурге

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Около 200 болельщиков «Спартака» задержаны в Санкт-Петербурге («Р-Спорт»)

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Фонтанка: В Петербурге задержали 81 болельщика «Спартака»

Sport.ru05:30

Полиция задержала более 80 болельщиков «Спартака» в Санкт-Петербурге перед матчем с «Зенитом»

Sport24.ru05:27

В Санкт-Петербурге задержали 81 болельщика «Спартака» и пятерых фанатов «Зенита»

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Массовые задержания фанатов «Спартака» перед игрой с «Зенитом»

Спорт-Экспресс05:39

В Петербурге задержали около двухсот болельщиков «Спартака»

РИА Новости05:05
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