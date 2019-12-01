Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Петербурге задержали около двухсот болельщиков «Спартака»

Полиция Санкт-Петербурга задержала около 150-200 болельщиков московского футбольного клуба "Спартак", им вменяется мелкое хулиганство, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. В Санкт-Петербурге в воскресенье состоится матч 18-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Спартаком".
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с чего всё началось

Накануне матча со «Спартаком» гостей из столицы принимали петербургские отделения полиции. Больше 80 москвичей уедут домой со штрафами

Мелкое хулиганство и уличное пьянство за сутки до матча «Зенит» – «Спартак» штамповалось в виде административных протоколов в петербургских отделениях полиции. Среди задержанных оказались и пятеро болельщиков сине-бело-голубых.
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Сколько же всего странного происходило вокруг матча «Зенит» – «Спартак»

Бомбардир.ру13:19

В Петербурге арестовывают фанатов «Спартака», репортаж Дмитрия Егорова

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«Зенит» - «Спартак»: протокол задержания одного из фанатов «красно-белых». ФОТО

Sport.ru09:29

Болельщиков «Спартака» крутят в Питере: массовые задержания и активное участие Центра «Э»

Sports.ru12:41

В Петербурге задержали около двухсот болельщиков «Спартака»

РИА Новости05:05

Накануне матча со «Спартаком» гостей из столицы принимали петербургские отделения полиции. Больше 80 москвичей уедут домой со штрафами

Фонтанка.Ру04:41

«Зенит» — «Спартак»: задержания фанатов, live матча

Спорт-Экспресс08:40
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Уткин раскритиковал Дзюбу за его слова о болельщиках «Спартака»

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