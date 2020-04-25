Общество
РИА НовостиВ Петербурге задержали певца Максима Леонидова
В Санкт-Петербурге полицейские задержали певца и музыканта Максима Леонидова. Артист гулял с женой в Шуваловском парке. Сотрудники правоохранительных органов остановили их и напомнили о правилах самоизоляции.
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Музыкант Максим Леонидов рассказал «Фонтанке», что оказался в полиции после прогулки с собакой и женой в Шуваловском парке.Фонтанка.Ру06:11
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В Петербурге задержали лидера группы «Секрет» Максима Леонидова за прогулку в парке
Телеканал Санкт-Петербург08:08
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Число заболевших китайским коронавирусом в Ростовской области приблизилось к 600, об этом стал известно Evo-rus.com.
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Лучше всего себя проявила маска, состоящая из хлопка с натуральным шелком или шифоном — в таком сочетании изделие отфильтровывает до 99% частиц.
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РИА Новости 07:11
Общество
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Сын Максима Галкина исполнил песню на французском языке
Артист поделился в Instagram роликом, в котором его сын Гарри поёт Non, je ne regrette rien Максим Галкин часто выкладывает в соцсеть ролики с детьми - Гарри и Лизой.
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Отец Хабиба Нурмагомедова попал в больницу
Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов попал в больницу, сообщает "РБ-Спорт".
Газета.Ru 08:30
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LG представила монитор Intros UltraGear 34GN850-B с матрицей Nano IPS
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Megaobzor.com 07:24
Общество
Умершая главный редактор «Русского Радио» болела раком
Скончавшаяся главный редактор "Русского Радио" Юлия Ларионова долгое время болела раком, сообщил РИА Новости генеральный директор "Русской медиагруппы" Роман Саркисов.
РИА Новости 06:12
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У 51 работника рудника в Алтайском крае подтвердился коронавирус
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РБК 05:49
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
Газета.Ru вчера в 11:52
Политика
США решили вытеснить Россию с рынка ядерных технологий
США решили вытеснить Россию и Китай с рынка ядерных технологий. Об этом сообщило Министерство энергетики Соединенных Штатов.
Lenta.ru вчера в 02:02
Здоровье
В реанимации находятся 12 ивановцев с пневмонией
Ивтелерадио вчера в 07:09
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Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что для борьбы c распространением коронавируса необходимы еще две недели самоизоляции.
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Регину Тодоренко лишили звания «Женщина года» после скандала
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Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге
Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
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Общество
Для россиян разработают рекомендации по поведению на майские праздники
Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил подготовить рекомендации по поведению россиян на майских праздниках с учетом ограничений, связанных с коронавирусом.
Вестник Кавказа вчера в 07:51
Общество
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Общественное телевидение России вчера в 06:38
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских в регионах
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Российские Су-27 сопроводили бельгийский F-16
Летчики установили, что к российской границе летит F-16 ВВС Бельгии и взяли его на сопровождение.
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Российские врачи опубликовали список умерших коллег с коронавирусом
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В мэрии Москвы ответили на иски против мер самоизоляции
Представители мэрии Москвы написали ответ на иски в суд муниципального депутата Дениса Шендеровича и еще нескольких москвичей, которые поданы против мер самоизоляции, в частности - против требований оформлять цифровые пропуска.
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Экономика
Негативные последствия от раздачи денег населению объяснила Набиуллина
Эльвира Набиуллина разъяснила, почему Центральный банк не может выдавать деньги россиянам просто так.
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