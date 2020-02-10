Общество

Газета.RuГазета.RuВ Петербурге задержали участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову

В Петербурге во время фотосессии была задержана участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова и еще 12 человек. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на издателя "Медиазоны" Петра Верзилова. По словам Верзилова, Толоконникова и группа лиц были задержаны в художественной студии.
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с чего всё началось
Активист Pussy Riot и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов написал
 в своем аккаунте в Twitter, что полицейские задержали людей в художественной студии, где проходила фотосессия.
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