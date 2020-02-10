с чего всё началось

В Петербурге во время фотосессии была задержана участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова и еще 12 человек. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на издателя "Медиазоны" Петра Верзилова. По словам Верзилова, Толоконникова и группа лиц были задержаны в художественной студии.

Технологии В Xiaomi открестились от конкуренции с магазином приложений Google Создаваемая платформа разработчиков мобильных приложений Global Developer Service Alliance (GDSA) не является конкурентом магазину Google Play, заявили в пресс-службе компании Xiaomi 7 февраля, сообщается на ресурсе XDA developers.

Технологии Операторы сообщили результаты тестирования «суверенного Рунета» Напомним, что в законе «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и защите информации» с недавних пор появились поправки, которые еще называют "законом о суверенном Рунете", они вступили в силу 01.11.2019 года.

Энергетика Urals дешевеет в долларах и рублях Urals дешевеет в долларах и рублях Рублевая цена российской нефти Urals закрепилась ниже уровня 3,4 тыс. руб. за баррель, обновив двухлетний минимум.

Хоккей Вратарь «Рейнджерс» Шестёркин установил два клубных рекорда По итогам матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Лос-Анджелес Кингз» (4:1) вратарю «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорю Шестёркину покорилось два клубных рекорда.

Политика В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала "Единая Россия" внесла на рассмотрение Госдумы поправки об использовании материнского капитала, об этом говорится в сообщении на официальном сайте партии.

Политика «Коммерсант» узнал о возможной поездке Путина в США Президент России Владимир Путин может выступить на открытии 75-й сессии генеральной ассамблеи ООН в сентябре этого года в Нью-Йорке.

Экономика Коронавирус обвалил мировой рынок газа, Китай объявляет форс-мажор Цены на газ обрушились, поскольку китайские импортеры СПГ объявили "форс-мажор" по ряду контрактов Вспышка коронавируса привела к хаосу на мировом газовом рынке, при этом китайские импортеры грозятся отказаться от 70% ввозимого морем газа на фоне падения спроса и сокращения персонала, работающего в портах.

Политика Трамп рассказал, когда закончится эпидемия коронавируса Президент США Дональд Трамп рассказал, когда закончится эпидемия коронавируса. По его словам, это произойдет в апреле этого года.