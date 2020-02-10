Общество
Газета.RuВ Петербурге задержали участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову
В Петербурге во время фотосессии была задержана участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова и еще 12 человек. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на издателя "Медиазоны" Петра Верзилова. По словам Верзилова, Толоконникова и группа лиц были задержаны в художественной студии.
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В Xiaomi открестились от конкуренции с магазином приложений Google
Создаваемая платформа разработчиков мобильных приложений Global Developer Service Alliance (GDSA) не является конкурентом магазину Google Play, заявили в пресс-службе компании Xiaomi 7 февраля, сообщается на ресурсе XDA developers.
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Вышел трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» с Данилой Козловским
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Операторы сообщили результаты тестирования «суверенного Рунета»
Напомним, что в законе «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и защите информации» с недавних пор появились поправки, которые еще называют "законом о суверенном Рунете", они вступили в силу 01.11.2019 года.
Гаджеты
Samsung без «ума». Корейцы отключают SMART TV в России
Samsung заблокировала в России Smart TV на "серых" телевизорах.
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«Ведомости»: монополии не хотят терять контроль над инвестпрограммами
По мнению компаний, правительство хочет лишить монополии контроля над инвестпрограммами.
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В Мексике критик случайно разбила арт-инсталляцию за 20 тысяч долларов
Критик Авелина Леспер, сопровождавшая экскурсию по ярмарке современного искусства в Мехико, разбила арт-объект художника Габриэля Рико.
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В ВОЗ назвали текущую ситуацию с коронавирусом «верхушкой айсберга»
Распространение нового типа коронавируса может ускориться, а текущая ситуация с заболеванием - лишь "верхушка айсберга".
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Urals дешевеет в долларах и рублях Рублевая цена российской нефти Urals закрепилась ниже уровня 3,4 тыс. руб. за баррель, обновив двухлетний минимум.
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Хоккей
Вратарь «Рейнджерс» Шестёркин установил два клубных рекорда
По итогам матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Лос-Анджелес Кингз» (4:1) вратарю «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорю Шестёркину покорилось два клубных рекорда.
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Политика
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Посольство РФ: Погибшие в Таиланде дети оказались братом и сестрой
Получившие смертельные травмы при столкновении двух катеров у острова Пхукет в Таиланде оказались братом и сестрой из Челябинской области.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае выросло до 722
Политика
«Коммерсант» узнал о возможной поездке Путина в США
Президент России Владимир Путин может выступить на открытии 75-й сессии генеральной ассамблеи ООН в сентябре этого года в Нью-Йорке.
Культура
Филипп Киркоров отметился на кинопремии «Оскар»
Экономика
Коронавирус обвалил мировой рынок газа, Китай объявляет форс-мажор
Цены на газ обрушились, поскольку китайские импортеры СПГ объявили "форс-мажор" по ряду контрактов Вспышка коронавируса привела к хаосу на мировом газовом рынке, при этом китайские импортеры грозятся отказаться от 70% ввозимого морем газа на фоне падения спроса и сокращения персонала, работающего в портах.
Происшествия
В Москве кинотеатр «Октябрь» эвакуировали во время премьеры «Лед 2»
Короткое замыкание произошло в электрооборудовании кинотеатра "Октябрь" на Новом Арбате в центре Москвы, людей эвакуировали в целях безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
Политика
Трамп рассказал, когда закончится эпидемия коронавируса
Президент США Дональд Трамп рассказал, когда закончится эпидемия коронавируса. По его словам, это произойдет в апреле этого года.
Армия и оружие
Турция рассчитывает на поддержку НАТО в Идлибе
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«Том и Джерри» отмечают 80-летний юбилей
10 февраля 1940 года мир увидел дебютный эпизод «Тома и Джерри» под названием «Puss Gets the Boot».
Политика
Байден не рассчитывает на победу на первичных выборах в Нью-Гэмпшире
Поражение на праймериз в штате Нью-Гэмпшир предрек себе американский политик-демократ Джозеф Байден.
Здоровье
Минздрав связал ошибки врачей с кадровой текучкой
В числе основных проблем российской медицины, Министр назвал низкую квалификацию специалистов, большую текучку кадров и недостатки в образовательной системе.
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Захар Прилепин объяснил появление Ксении Собчак на Первом канале
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Омичка пожаловалась на грубую работу врачей роддома
Общество
Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 130
Число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, увеличилось на 60 человек и достигло 130.
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