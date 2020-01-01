Происшествия

Коммерсантъ Санкт-ПетербургКоммерсантъ Санкт-ПетербургВ Петербурге задержали участницу одиночного пикета

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В Петербурге у Гостиного двора полиция задержала участницу одиночного пикета.
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У здания Госдумы в центре Москвы полиция задержала участницу одиночного пикета против конституционной реформы

Эхо Москвывчера в 12:01

Возле Госдумы активист SERB порвал плакат пикетчицы про Путина и Конституцию, ее задержали

Дождьвчера в 11:23

В Петербурге задержали юристку Марию Малышеву

Piter.tv10:33

Активистку Марию Малышеву задержали у Гостиного Двора

МР7.ру10:39

У Госдумы задержали участницу одиночного пикета против изменений Конституции

Афиша Dailyвчера в 12:10

В Петербурге задержали участницу одиночного пикета

Коммерсантъ Санкт-Петербург11:10

Петербургскую активистку задержали из-за пикета против внесения изменений в Конституцию

FreeNews-Volga11:35
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Политика

В Госдуме прошла премьера Мишустина

Депутаты Госдумы одобрили в четверг кандидатуру экс-главы ФНС Михаила Мишустина на должность нового председателя российского правительства.
Росбалт 16 января в 10:24
Экономика

В Пенсионном фонде напомнили о росте пенсий к 2022 году

Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% и составит 18290 руб. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, передает "Российская газета".
РБК 02:23
Общество

Синоптики предупредили о тепловой аномалии в Москве и Эвенкии

Гидрометцентр сообщил, что наибольшее отклонение от климатической нормы в сторону плюсовых температур в ближайшие 10 дней будет наблюдаться в столичном регионе, Санкт-Петербурге и в Эвенкии, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:21
Происшествия

Самолет Utair совершил вынужденную посадку в Ханты-Мансийске

Пассажирский самолет авиакомпании Utair, летевший по маршруту Екатеринбург — Сургут, совершил вынужденную посадку в Ханты-Мансийске из-за сработавшего датчика топливомера.
РБК 14:27
Политика

Вице-премьеры Голодец и Чуйченко не войдут в новое правительство

Источники РБК в правительстве подтвердил также данные «Ведомостей» о том, что пост первого заместителя Мишустина может занять действующий помощник президента по экономике Андрей Белоусов.
Дождь вчера в 09:46
Экономика

Глава МВФ указала на явные признаки глобального кризиса

В мире растет неравенство, беспокоится Международный валютный фонд. Это происходит обычно перед финансовым кризисом.
Газета.Ru 08:17
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл официально лишены королевских титулов

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 9 января герцог и герцогиня Сассекские заявили о своём решении сложить полномочия старших членов королевской семьи Великобритании.
REGNUM 14:13
Культура

Джордж Мартин разозлил фанатов анонсом выхода книги

Фанаты раскритиковали Джорджа Р.Р. Мартина за анонс о выходе книги, сообщает Independent.
РИА Новости 09:17
Политика

Лавров ответил на вопрос о желании остаться главой МИД

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал вероятность сохранения своего поста в новом кабмине.
Москва 24 вчера в 05:38
Общество

Украинка продала девственность за 1,2 миллиона евро

Девятнадцатилетняя уроженка украинского Харькова продала девственность за 1,2 миллиона евро.
Lenta.ru 12:13
Армия и оружие

Не менее 24 йеменских военных погибли в результате обстрела казармы

Не менее 24 военных погибли и 20 получили ранения в результате ракетного обстрела казармы армии Йемена в провинции Мареб на северо-востоке страны.
Известия 15:06
Музыка

Михаил Мишустин оказался автором музыки Григория Лепса

Кандидат на должность главы правительства России Михаил Мишустин оказался автором музыки в песнях Григория Лепса.
News.ru 16 января в 07:17
Хоккей

Сборная дивизиона Харламова выиграла мастер-шоу Матча звезд КХЛ

Советский спорт 12:42
Армия и оружие

При ударе по базе в Ираке пострадали 11 американских военных

Российская газета вчера в 00:34
Общество

Forbes: в рейтинге богатейших людей мира появился новый лидер

Газета.Ru 08:52
Хоккей

Александр Овечкин догнал Марио Лемье по голам в НХЛ

Российская газета 14:09
Происшествия

Прокуратура проверит «беспечность» матери Лизы Киселевой из Саратова

В Саратовской области прокуратура начала проверку в отношении матери Лизы Киселевой.
Телеканал 360° 09:33
Общество

Скабеева ответила на обвинения Водонаевой в «пропаганде агрессии»

РИА Новости 13:47
Происшествия

Землетрясение произошло на севере Армении

Гипоцентр землетрясения находился на глубине 7 км. Сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало.
Интерфакс 05:11
Экономика

У Центрального рынка на Цветном бульваре сменился владелец

Gremm Group Михаила Горяинова продала один из своих ключевых активов – Центральный рынок на 4700 кв. м на Цветном бульваре.
Ведомости 07:09
Происшествия

В Петербурге арестовали мужчину, обвиняемого в истязании своих детей

Фрунзенский районный суд заключил под стражу на два месяца жителя Петербурга, отца троих несовершеннолетних детей Максима Бердникова, обвиняемого в истязании своих детей - шестилетней дочери и четырехлетнего сына, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
РИА Новости 12:07
Технологии

Microsoft прекращает поддержку Windows 7

По данным сервиса анализа веб-трафика StatCounter, в декабре прошлого года доля Windows 7 среди операционных систем Microsoft составляла 26,79% в мире, в России — 32,24%.
Наш город сегодня (Пенза и Заречный) 16 января в 07:47
Технологии

В сети появились изображения с возможным дизайном PlayStation 5

Компания Sony до сих пор не показала PlayStation 5, что создало огромный простор для фантазии пользователей - в социальных сетях появилось огромное количество вариантов того, как может выглядеть консоль следующего поколения.
Газета.Ru вчера в 07:53
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Хэт-трик Холанда принес «Боруссии» волевую победу над «Аугсбургом»

Выйдя на замену на 56-й минуте на счете 3:1, датчанин перевернул ход игры, оформив хэт-трик за 23 минуты.
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Политика

У администрации президента проходят пикеты против изменения Конституции

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Политика

Shell заявила о поддержке «Северного потока-2» вопреки санкциям США

Нефтегазовая компания Shell не намерена прекращать поддержку дальнейшего строительства газопровода «Северный поток-2» даже с учетом введенных против строительства трубопровода санкций США.
РБК вчера в 10:11
Технологии

Компания Intel открыла второй офис в Нижнем Новгороде

Сегодня в областном центре открылся офис Центра исследований и разработок Intel. Это уже второй офис компании в Нижнем Новгороде.
КП - Нижний Новгород вчера в 08:54
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Более 130 человек с кишечной инфекцией остаются в больнице Кизляра

News.ru 07:50
Общество

Россия тратит на курящих граждан более 1,3 трлн рублей ежегодно

Эксперты выяснили, что ежегодно система здравоохранения России тратит на курящих жителей страны свыше 1,3 трлн рублей ($18,7 млрд).
Газета.Ru 06:10
Хоккей

Сборная России по хоккею обыграла Канаду на юношеской Олимпиаде

ГЛАС.RU 12:11
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