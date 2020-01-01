В Петербурге у Гостиного двора полиция задержала участницу одиночного пикета.

Политика В Госдуме прошла премьера Мишустина Депутаты Госдумы одобрили в четверг кандидатуру экс-главы ФНС Михаила Мишустина на должность нового председателя российского правительства.

Экономика В Пенсионном фонде напомнили о росте пенсий к 2022 году Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% и составит 18290 руб. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, передает "Российская газета".

Общество Синоптики предупредили о тепловой аномалии в Москве и Эвенкии Гидрометцентр сообщил, что наибольшее отклонение от климатической нормы в сторону плюсовых температур в ближайшие 10 дней будет наблюдаться в столичном регионе, Санкт-Петербурге и в Эвенкии, передает РИА "Новости".

Политика Вице-премьеры Голодец и Чуйченко не войдут в новое правительство Источники РБК в правительстве подтвердил также данные «Ведомостей» о том, что пост первого заместителя Мишустина может занять действующий помощник президента по экономике Андрей Белоусов.

Общество Принц Гарри и Меган Маркл официально лишены королевских титулов Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 9 января герцог и герцогиня Сассекские заявили о своём решении сложить полномочия старших членов королевской семьи Великобритании.

Музыка Михаил Мишустин оказался автором музыки Григория Лепса Кандидат на должность главы правительства России Михаил Мишустин оказался автором музыки в песнях Григория Лепса.

Происшествия Землетрясение произошло на севере Армении Гипоцентр землетрясения находился на глубине 7 км. Сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало.

Экономика У Центрального рынка на Цветном бульваре сменился владелец Gremm Group Михаила Горяинова продала один из своих ключевых активов – Центральный рынок на 4700 кв. м на Цветном бульваре.

Происшествия В Петербурге арестовали мужчину, обвиняемого в истязании своих детей Фрунзенский районный суд заключил под стражу на два месяца жителя Петербурга, отца троих несовершеннолетних детей Максима Бердникова, обвиняемого в истязании своих детей - шестилетней дочери и четырехлетнего сына, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Технологии Microsoft прекращает поддержку Windows 7 По данным сервиса анализа веб-трафика StatCounter, в декабре прошлого года доля Windows 7 среди операционных систем Microsoft составляла 26,79% в мире, в России — 32,24%.

Технологии В сети появились изображения с возможным дизайном PlayStation 5 Компания Sony до сих пор не показала PlayStation 5, что создало огромный простор для фантазии пользователей - в социальных сетях появилось огромное количество вариантов того, как может выглядеть консоль следующего поколения.