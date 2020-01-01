Происшествия
Коммерсантъ Санкт-ПетербургВ Петербурге задержали участницу одиночного пикета
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У Госдумы задержали участницу одиночного пикета против изменений Конституции
Афиша Dailyвчера в 12:10
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 15:27, Ашберн
Политика
В Госдуме прошла премьера Мишустина
Депутаты Госдумы одобрили в четверг кандидатуру экс-главы ФНС Михаила Мишустина на должность нового председателя российского правительства.
Экономика
В Пенсионном фонде напомнили о росте пенсий к 2022 году
Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% и составит 18290 руб. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, передает "Российская газета".
Общество
Синоптики предупредили о тепловой аномалии в Москве и Эвенкии
Гидрометцентр сообщил, что наибольшее отклонение от климатической нормы в сторону плюсовых температур в ближайшие 10 дней будет наблюдаться в столичном регионе, Санкт-Петербурге и в Эвенкии, передает РИА "Новости".
Происшествия
Самолет Utair совершил вынужденную посадку в Ханты-Мансийске
Пассажирский самолет авиакомпании Utair, летевший по маршруту Екатеринбург — Сургут, совершил вынужденную посадку в Ханты-Мансийске из-за сработавшего датчика топливомера.
Политика
Вице-премьеры Голодец и Чуйченко не войдут в новое правительство
Источники РБК в правительстве подтвердил также данные «Ведомостей» о том, что пост первого заместителя Мишустина может занять действующий помощник президента по экономике Андрей Белоусов.
Экономика
Глава МВФ указала на явные признаки глобального кризиса
В мире растет неравенство, беспокоится Международный валютный фонд. Это происходит обычно перед финансовым кризисом.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл официально лишены королевских титулов
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 9 января герцог и герцогиня Сассекские заявили о своём решении сложить полномочия старших членов королевской семьи Великобритании.
Культура
Джордж Мартин разозлил фанатов анонсом выхода книги
Фанаты раскритиковали Джорджа Р.Р. Мартина за анонс о выходе книги, сообщает Independent.
Политика
Лавров ответил на вопрос о желании остаться главой МИД
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал вероятность сохранения своего поста в новом кабмине.
Общество
Украинка продала девственность за 1,2 миллиона евро
Девятнадцатилетняя уроженка украинского Харькова продала девственность за 1,2 миллиона евро.
Армия и оружие
Не менее 24 йеменских военных погибли в результате обстрела казармы
Не менее 24 военных погибли и 20 получили ранения в результате ракетного обстрела казармы армии Йемена в провинции Мареб на северо-востоке страны.
Музыка
Михаил Мишустин оказался автором музыки Григория Лепса
Кандидат на должность главы правительства России Михаил Мишустин оказался автором музыки в песнях Григория Лепса.
Хоккей
Сборная дивизиона Харламова выиграла мастер-шоу Матча звезд КХЛ
Армия и оружие
При ударе по базе в Ираке пострадали 11 американских военных
Хоккей
Александр Овечкин догнал Марио Лемье по голам в НХЛ
Происшествия
Прокуратура проверит «беспечность» матери Лизы Киселевой из Саратова
В Саратовской области прокуратура начала проверку в отношении матери Лизы Киселевой.
Происшествия
Землетрясение произошло на севере Армении
Гипоцентр землетрясения находился на глубине 7 км. Сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало.
Экономика
У Центрального рынка на Цветном бульваре сменился владелец
Gremm Group Михаила Горяинова продала один из своих ключевых активов – Центральный рынок на 4700 кв. м на Цветном бульваре.
Происшествия
В Петербурге арестовали мужчину, обвиняемого в истязании своих детей
Фрунзенский районный суд заключил под стражу на два месяца жителя Петербурга, отца троих несовершеннолетних детей Максима Бердникова, обвиняемого в истязании своих детей - шестилетней дочери и четырехлетнего сына, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
Технологии
Microsoft прекращает поддержку Windows 7
По данным сервиса анализа веб-трафика StatCounter, в декабре прошлого года доля Windows 7 среди операционных систем Microsoft составляла 26,79% в мире, в России — 32,24%.
Технологии
В сети появились изображения с возможным дизайном PlayStation 5
Компания Sony до сих пор не показала PlayStation 5, что создало огромный простор для фантазии пользователей - в социальных сетях появилось огромное количество вариантов того, как может выглядеть консоль следующего поколения.
Футбол
Хэт-трик Холанда принес «Боруссии» волевую победу над «Аугсбургом»
Выйдя на замену на 56-й минуте на счете 3:1, датчанин перевернул ход игры, оформив хэт-трик за 23 минуты.
Политика
Shell заявила о поддержке «Северного потока-2» вопреки санкциям США
Нефтегазовая компания Shell не намерена прекращать поддержку дальнейшего строительства газопровода «Северный поток-2» даже с учетом введенных против строительства трубопровода санкций США.
Технологии
Компания Intel открыла второй офис в Нижнем Новгороде
Сегодня в областном центре открылся офис Центра исследований и разработок Intel. Это уже второй офис компании в Нижнем Новгороде.
Общество
Россия тратит на курящих граждан более 1,3 трлн рублей ежегодно
Эксперты выяснили, что ежегодно система здравоохранения России тратит на курящих жителей страны свыше 1,3 трлн рублей ($18,7 млрд).