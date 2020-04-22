Происшествия
КоммерсантъВ Петербурге задержан бывший депутат Госдумы Денис Волчек
В Санкт-Петербурге был задержан бывший депутат Госдумы и городского заксобрания Денис Волчек. По информации «Фонтанки.ру», утром 22 апреля в загородный дом господина Волчека приехали оперативники центрального аппарата ФСБ.
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с чего всё началось
По информации «Фонтанки», утром 22 апреля в загородный дом очень известного петербургского предпринимателя и политика Дениса Волчека приехали оперативники центрального аппарата ФСБ России. Они забрали его телефоны и компьютер, после чего Дениса Волчека тут же повезли в Москву.Фонтанка.Рувчера в 11:37
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Экономика
Стали известны меры поддержки из третьего пакета антикризисных законов
Глава комиссии ГД, зампред комитета нижней палаты по экономической политике Дмитрий Сазонов рассказал, что речь идет о десятках новых мер, возможно, даже о сотне.
Известия вчера в 17:01
Политика
ВЦИОМ озвучил планы россиян проголосовать «за» поправки в Конституцию
Эксперты ВЦИОМ пришли к выводу, что, исходя из полученных данных, явка на голосование по поправкам в Конституцию 22 апреля составила была минимум 52%.
Слово и Дело вчера в 05:20
Транспорт
РЖД изменили правила продажи билетов
Компания РЖД изменила правила продажи билетов.
BFM.ru 03:22
Общество
В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска
Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
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На самоизоляции россияне стали оплачивать услуги ЖКХ на 30% хуже
Сокращение оплаты услуг ЖКХ среди населения министр связывает с введением режима самоизоляции, поясняя, что люди не могут оплатить услуги наличными.
РБК 04:12
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Выручка Mail.Ru Group по МСФО выросла в I квартале на 14,3%
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Вести.Ru 03:02
Футбол
«Реал» может продать Модрича и Марсело
Мадрид, 23 апреля 2020, 10:37 — REGNUM Мадридский «Реал» может продать полузащитника Луку Модрича и защитника Марсело в летнее трансферное окно.
REGNUM 03:37
Общество
В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии
О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета 21 апреля в 20:10
Транспорт
«Аэрофлот» сократит количество рейсов по России в мае
Пассажирам отмененных рейсов предложат перебронировать билеты. «Аэрофлот» вносит изменения в полётную программу по России на май.
Петербургский дневник 03:28
Шоу-бизнес
Волочкова пожаловалась на пропажу крупной суммы денег со счета
У российской балерины Анастасии Волочковой c банковской карты пропала крупная суммa. Об этом онa рассказалa в своем аккаунте в Instagram.
Известия вчера в 16:50
Общество
Россияне сократили расходы на 90% товаров и услуг
Потребительский спрос жителей России снизился на 90% товаров и услуг, сообщает "Российская газета" со ссылкой на исследование экспертов международного центра Romir и компании BCG.
Газета.Ru вчера в 19:34
Происшествия
В Челябинской области резко выросло число заражений коронавирусом
В Челябинской области число заразившихся COVID-19 за сутки увеличилось на треть.
Газета.Ru 03:16
Армия и оружие
ПНС Ливии обвинило российскую ЧВК Вагнер в применении химоружия
На юге Триполи наемники из ЧВК «Вагнер» якобы применили нервно-паралитический газ против сил Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, утверждает глава МВД при ПНС Фатхи Башага.
Взгляд.ру 03:05
Происшествия
В кузбасской деревне загорелись семь домов
Семь частных домов загорелись в деревне Постниково Ижморского района Кемеровской области, по оперативным данным, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МЧС.
РИА Новости 03:50
Финансы
Россияне забрали в марте из банков вклады на 315 млрд рублей
В марте вклады физических лиц в российских банкахсократились на 315 млрд рублей (или на 1% без учета валютной переоценки), в основном в иностранной валюте, рублевые депозиты были стабильны, говорится в комментарии Банка России о развитии банковского сектора.
Интерфакс 04:10
Хоккей
Анвар Гатиятулин может вернуться на пост главного тренера «Трактора»
Как сообщает РИА «Новости», ссылаясь на собственные источники, в новом сезоне челябинский «Трактор» может возглавить его экс-наставник Анвар Гатиятулин, с которым в сезоне 2017/2018 «черно-белые» дошли до финала Восточной конференции.
Южноуральская панорама 03:41
Здоровье
В Германии и Швейцарии рассказали о вскрытии болевших коронавирусом
В Германии и Швейцарии сообщили о первых детальных результатах вскрытия скончавшихся от коронавируса COVID-19 людей, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
РИА Новости вчера в 06:14
Общество
В Минздраве призвали продлить самоизоляцию на майские праздники
Главный внештатный специалист, эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил о необходимости продления ограничительных мер, которые ввели из-за угрозы распространения коронавируса, на майские праздники.
Вести Татарстан вчера в 08:36
Общество
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Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области за сутки увеличилось на 46, всего в регионе 339 заболевших, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
РИА Новости 03:32
Армия и оружие
Израильский истребитель подбит сирийским ЗРК «Бук»
ГЛАС.RU вчера в 03:03
Армия и оружие
Минобороны продолжит эксплуатацию Ту-134 до 2033 года
По словам источника агентства, военное ведомство оставит в эксплуатации несколько десятков самолетов Ту-134, по крайней мере, до 2033 года.
Военное обозрение 03:06
Энергетика
Цены на нефть растут на 9-12%, отыгрывая обвал в начале недели
Мировые цены на нефть в четверг утром растут более чем на 9%, продолжая частично отыгрывать падение в начале недели, свидетельствуют данные торговых площадок.
ПРАЙМ 01:15
Общество
Рогозин назвал число заразившихся коронавирусом работников Роскосмоса
15 апреля гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что 30 сотрудников ракетно-космической отрасли России заразились коронавирусом.
Взгляд.ру 03:53
Экономика
Путин поручил правительству утвердить льготную ипотеку со ставкой 6,5%
Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить льготную ипотечную программу по ставке 6,5% годовых до 1 мая.
Известия 03:10
Общество
Вирусолог назвал главный способ передачи коронавируса
Заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамелеи Минздрава Александр Бутенко перечислил основные способы заражения коронавирусом.
Моя Москва.онлайн вчера в 13:53
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Американская певица назвала русскую кухню «варварской едой»
Американская рэп-исполнительница Азилия Бэнкс раскритиковала русскую кухню.
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Опубликован диагноз Анастасии Заворотнюк
Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой был диагностирован рак мозга, выписана из больницы, она чувствует себя хорошо, но о полном выздоровлении пока говорить рано.
НТВ вчера в 04:10
Хоккей
Овечкин и Гретцки провели благотворительный онлайн-поединок
Российская газета 01:32
Политика
В Госдуме предложили разблокировать Telegram
Депутаты Госдумы от "Справедливой России" Федот Тумусов и Дмитрий Ионин подготовили законопроект о снятии блокировки с заблокированного Роскомнадзором мессенджера Telegram.
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