Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъВ Петербурге задержан бывший депутат Госдумы Денис Волчек

В Санкт-Петербурге был задержан бывший депутат Госдумы и городского заксобрания Денис Волчек. По информации «Фонтанки.ру», утром 22 апреля в загородный дом господина Волчека приехали оперативники центрального аппарата ФСБ.
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с чего всё началось

Лубянка пришла к бизнесмену Денису Волчеку и увезла его из Петербурга в Москву

По информации «Фонтанки», утром 22 апреля в загородный дом очень известного петербургского предпринимателя и политика Дениса Волчека приехали оперативники центрального аппарата ФСБ России. Они забрали его телефоны и компьютер, после чего Дениса Волчека тут же повезли в Москву.
Фонтанка.Рувчера в 11:37

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Бывшего депутата Госдумы Дениса Волчека задержали в Петербурге

Московский Комсомолец03:24

В Петербурге ФСБ задержала экс-депутата Государственной думы Дениса Волчека

Znak.comвчера в 12:12

Экс-депутат Госдумы Денис Волчек задержан в Петербурге

78.ruвчера в 19:15

В Петербурге задержан бывший депутат Госдумы Денис Волчек

Коммерсантъвчера в 17:57

В Петербурге задержали депутата Госдумы Дениса Волчека

Петербургский дневниквчера в 14:23

Вместе с Волчеком ФСБ увезла в Москву и бизнесмена Зураба Плиева

Фонтанка.Рувчера в 13:32

Экс-депутат Денис Волчек попадет на допрос по делу о вымогательстве

АБН03:11
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Экономика

Стали известны меры поддержки из третьего пакета антикризисных законов

Глава комиссии ГД, зампред комитета нижней палаты по экономической политике Дмитрий Сазонов рассказал, что речь идет о десятках новых мер, возможно, даже о сотне.
Известия вчера в 17:01
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Политика

ВЦИОМ озвучил планы россиян проголосовать «за» поправки в Конституцию

Эксперты ВЦИОМ пришли к выводу, что, исходя из полученных данных, явка на голосование по поправкам в Конституцию 22 апреля составила была минимум 52%.
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Транспорт

РЖД изменили правила продажи билетов

Компания РЖД изменила правила продажи билетов.
BFM.ru 03:22
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Общество

В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска

Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
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Экономика

На самоизоляции россияне стали оплачивать услуги ЖКХ на 30% хуже

Сокращение оплаты услуг ЖКХ среди населения министр связывает с введением режима самоизоляции, поясняя, что люди не могут оплатить услуги наличными.
РБК 04:12
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Экономика

Выручка Mail.Ru Group по МСФО выросла в I квартале на 14,3%

Чистая прибыль сократилась на 22,2% до 2,203 миллиарда руб. Показатель EBITDA увеличился на 4,1% до 5,729 миллиарда руб.
Вести.Ru 03:02
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Футбол

«Реал» может продать Модрича и Марсело

Мадрид, 23 апреля 2020, 10:37 — REGNUM Мадридский «Реал» может продать полузащитника Луку Модрича и защитника Марсело в летнее трансферное окно.
REGNUM 03:37
Общество

В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии

О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета 21 апреля в 20:10
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Транспорт

«Аэрофлот» сократит количество рейсов по России в мае

Пассажирам отмененных рейсов предложат перебронировать билеты. «Аэрофлот» вносит изменения в полётную программу по России на май.
Петербургский дневник 03:28
Шоу-бизнес

Волочкова пожаловалась на пропажу крупной суммы денег со счета

У российской балерины Анастасии Волочковой c банковской карты пропала крупная суммa. Об этом онa рассказалa в своем аккаунте в Instagram.
Известия вчера в 16:50
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Общество

Россияне сократили расходы на 90% товаров и услуг

Потребительский спрос жителей России снизился на 90% товаров и услуг, сообщает "Российская газета" со ссылкой на исследование экспертов международного центра Romir и компании BCG.
Газета.Ru вчера в 19:34
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Происшествия

В Челябинской области резко выросло число заражений коронавирусом

В Челябинской области число заразившихся COVID-19 за сутки увеличилось на треть.
Газета.Ru 03:16
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Армия и оружие

ПНС Ливии обвинило российскую ЧВК Вагнер в применении химоружия

На юге Триполи наемники из ЧВК «Вагнер» якобы применили нервно-паралитический газ против сил Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, утверждает глава МВД при ПНС Фатхи Башага.
Взгляд.ру 03:05
Происшествия

В кузбасской деревне загорелись семь домов

Семь частных домов загорелись в деревне Постниково Ижморского района Кемеровской области, по оперативным данным, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МЧС.
РИА Новости 03:50
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Финансы

Россияне забрали в марте из банков вклады на 315 млрд рублей

В марте вклады физических лиц в российских банкахсократились на 315 млрд рублей (или на 1% без учета валютной переоценки), в основном в иностранной валюте, рублевые депозиты были стабильны, говорится в комментарии Банка России о развитии банковского сектора.
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В Германии и Швейцарии рассказали о вскрытии болевших коронавирусом

В Германии и Швейцарии сообщили о первых детальных результатах вскрытия скончавшихся от коронавируса COVID-19 людей, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
РИА Новости вчера в 06:14
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Общество

В Минздраве призвали продлить самоизоляцию на майские праздники

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Общество

Во Владимирской области выявили 46 случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области за сутки увеличилось на 46, всего в регионе 339 заболевших, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
РИА Новости 03:32
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Общество

Биолог посоветовала людям сменить стратегию выживания

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Армия и оружие

Израильский истребитель подбит сирийским ЗРК «Бук»

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Армия и оружие

Минобороны продолжит эксплуатацию Ту-134 до 2033 года

По словам источника агентства, военное ведомство оставит в эксплуатации несколько десятков самолетов Ту-134, по крайней мере, до 2033 года.
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Цены на нефть растут на 9-12%, отыгрывая обвал в начале недели

Мировые цены на нефть в четверг утром растут более чем на 9%, продолжая частично отыгрывать падение в начале недели, свидетельствуют данные торговых площадок.
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Общество

Рогозин назвал число заразившихся коронавирусом работников Роскосмоса

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Взгляд.ру 03:53
Экономика

Путин поручил правительству утвердить льготную ипотеку со ставкой 6,5%

Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить льготную ипотечную программу по ставке 6,5% годовых до 1 мая.
Известия 03:10
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Общество

Вирусолог назвал главный способ передачи коронавируса

Заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамелеи Минздрава Александр Бутенко перечислил основные способы заражения коронавирусом.
Моя Москва.онлайн вчера в 13:53
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Шоу-бизнес

Американская певица назвала русскую кухню «варварской едой»

Американская рэп-исполнительница Азилия Бэнкс раскритиковала русскую кухню.
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Шоу-бизнес

Опубликован диагноз Анастасии Заворотнюк

Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой был диагностирован рак мозга, выписана из больницы, она чувствует себя хорошо, но о полном выздоровлении пока говорить рано.
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Хоккей

Овечкин и Гретцки провели благотворительный онлайн-поединок

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Политика

В Госдуме предложили разблокировать Telegram

Депутаты Госдумы от "Справедливой России" Федот Тумусов и Дмитрий Ионин подготовили законопроект о снятии блокировки с заблокированного Роскомнадзором мессенджера Telegram.
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Денис Геннадьевич Волчек
Российский политик
Российский политик. Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга четвёртого созыва. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации V и VI созывов. Член комитета Государственной Думы по финансовому рынку.
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