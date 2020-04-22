Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъВ Петербурге задержан бывший депутат Госдумы Денис Волчек

В Санкт-Петербурге был задержан бывший депутат Госдумы и городского заксобрания Денис Волчек. По информации «Фонтанки.ру», утром 22 апреля в загородный дом господина Волчека приехали оперативники центрального аппарата ФСБ.
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с чего всё началось

Лубянка пришла к бизнесмену Денису Волчеку и увезла его из Петербурга в Москву

По информации «Фонтанки», утром 22 апреля в загородный дом очень известного петербургского предпринимателя и политика Дениса Волчека приехали оперативники центрального аппарата ФСБ России. Они забрали его телефоны и компьютер, после чего Дениса Волчека тут же повезли в Москву.
Фонтанка.Рувчера в 11:37

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Бывшего депутата Госдумы Дениса Волчека задержали в Петербурге

Московский Комсомолец03:24

Экс-депутат Денис Волчек попадет на допрос по делу о вымогательстве

АБН03:11

Экс-депутат Госдумы Денис Волчек задержан в Петербурге

78.ruвчера в 19:15

В Петербурге задержан бывший депутат Госдумы Денис Волчек

Коммерсантъвчера в 17:57

В Петербурге задержали депутата Госдумы Дениса Волчека

Петербургский дневниквчера в 14:23

Вместе с Волчеком ФСБ увезла в Москву и бизнесмена Зураба Плиева

Фонтанка.Рувчера в 13:32

В Петербурге ФСБ задержала экс-депутата Государственной думы Дениса Волчека

Znak.comвчера в 12:12
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Происшествия

В кузбасском селе загорелись семь жилых домов

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Общество

В Саратовской области выявлено 229 случаев заражения SARS-CoV-2

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Общество

Минпросвещения не заменит традиционную учебу полностью дистанционной

Учителя хотят вернуться к своей работе.
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Политика

Минкомсвязь пока не дала оценку законопроекту о разблокировке Telegram

Минкомсвязь не проводила оценку законопроекта о разблокировке мессенджера Telegram, сообщил заместитель главы ведомства Алексей Волин.
Коммерсантъ 05:28
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Биатлон

Союз биатлонистов России досрочно выберет нового президента

Союз биатлонистов России (СБР) проведет внеочередную отчетно-выборную конференцию. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
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Новак выступил против снижения цен на бензин

Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России.
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Общество

Число заражений коронавирусом в России снизилось второй день подряд

Суточное число заразившихся снизилось второй день подряд. 21 апреля сообщалось о 5642 заболевших.
РБК 04:03
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Финансы

Курс доллара опустился ниже 75 рублей

Курс доллара на минимуме опускался ниже 75 рублей, а евро приближался к 79 рублям.
Российская газета 03:52
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Общество

4774 новых случая заражения коронавирусом зафиксировано в России

За минувшие сутки на территории Российской Федерации зафиксировано 4774 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Evo-rus.com 03:49
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Наука

Назван главный способ передачи коронавируса

Немецкие ученые рассказали об основном, по их мнению, способе передачи коронавируса.
Lenta.ru вчера в 11:58
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Армия и оружие

Военные показали кадры «ответного удара» ТУ-95МС в Амурской области

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Политика

Дональд Трамп подписал указ о приостановке иммиграции в США

Американский президент Дональд Трамп подписал распоряжение о временном запрете на иммиграцию в США. Об этом 23 апреля сообщает Reuters.
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Общество

В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска

Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
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Песков прокомментировал информацию о ссоре Путина с саудовским принцем

Газета.Ru вчера в 09:43
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Общество

В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года в вузах

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков назвал дату начала нового учебного года в вузах. Об этом сообщает «РИА Новости».
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Общество

Закупивший просроченные ИВЛ депутат Аникеев объяснился

Депутат Госдумы от "Единой России" Григорий Аникеев, который закупил аппараты ИВЛ во Владимирскую больницу, поддержал возбуждение уголовного дела.
Московский Комсомолец 05:30
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Культура

Хаматова ответила на хамскую критику сериала «Зулейха открывает глаза»

Актриса Чулпан Хаматова отреагировала на критику сериала "Зулейха открывает глаза" в эфире Instagram фонда "Подари жизнь".
Газета.Ru 03:53
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Армия и оружие

Трамп приказал открывать огонь по иранским кораблям в случае конфликта

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter сообщил, что распорядился открывать огонь по иранским патрульным катерам, если те будут устраивать провокации против американских кораблей.
РБК вчера в 11:14
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Шоу-бизнес

Сын Яны Поплавской женился на бывшей жене

Сын Клим снова женился - причем на своей же бывшей супруге Евгении Остряковой.
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Общество

МВД решило не депортировать иностранцев на время пандемии

Как сообщает ТАСС, об этом журналистам сообщила руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова.
РБК 05:15
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Общество

Собянин предложил ввести цифровые пропуска во всех регионах

Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на всю территорию России.
РБК вчера в 10:18
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Экономика

ЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева

ЦБ просит Минэкономики повлиять на публичную активность господина Глазьева, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 02:41
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Общество

Владелец S7 назвал сроки возобновления международного авиасообщения

Международное авиасообщение будет возобновлено в апреле 2021 года, такое мнение в интервью «Коммерсанту» выразил основной владелец и председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев.
РБК вчера в 20:55
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Авто

На техосмотре владельцы легковых автомобилей сэкономят 1,5 млрд рублей

Новые правила прохождения регулярного техосмотра, принятые в связи с пандемией коронавируса, позволят российским автовладельцам сэкономить до 1,5 млрд рублей за 3 года, тогда как владельцы автобусов получат выгоду до 350 млн рублей за 5 лет.
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По соседству с Миассом могут ввести пропускной режим

Вице-губернатор сообщил, что Челябинская область готова ввести пропускной режим в случае необходимости.
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Экономика

Зря брали деньги у Китая. Как хоронят «Пояс и путь»

Напомним, "Пояс и путь" — а участвуют в нем так или иначе 150 стран из почти 200, имеющихся в мире, — означает стартовавшее уже обновление транспортно-торговой инфраструктуры через всю Евразию, с ответвлениями в Африку и Латинскую Америку.
РИА Новости 01:00
Здоровье

В Башкирии создадут межведомственную комиссию по защите врачей

Сегодня, 23 апреля, на еженедельном совещании в правительстве Башкирии Радий Хабиров поручил создать межведомственную комиссию.
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Общество

У мусульман наступает священный месяц Рамадан

У мусульман наступает священный месяц Рамадан.
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Легендарному тренеру Владимиру Крикунову - 70 лет

23 апреля отмечает своё 70-летие один из самых выдающихся воспитанников кирово-чепецкого хоккея, заслуженный тренер России и Белоруссии, мастер спорта международного класса Владимир Крикунов.
ГТРК Вятка 04:18
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Денис Геннадьевич Волчек
Российский политик
Российский политик. Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга четвёртого созыва. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации V и VI созывов. Член комитета Государственной Думы по финансовому рынку.
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