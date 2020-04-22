По информации «Фонтанки», утром 22 апреля в загородный дом очень известного петербургского предпринимателя и политика Дениса Волчека приехали оперативники центрального аппарата ФСБ России. Они забрали его телефоны и компьютер, после чего Дениса Волчека тут же повезли в Москву.

с чего всё началось

В Санкт-Петербурге был задержан бывший депутат Госдумы и городского заксобрания Денис Волчек. По информации «Фонтанки.ру», утром 22 апреля в загородный дом господина Волчека приехали оперативники центрального аппарата ФСБ.

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