Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъВ Петербурге задержан бывший депутат Госдумы Денис Волчек

В Санкт-Петербурге был задержан бывший депутат Госдумы и городского заксобрания Денис Волчек. По информации «Фонтанки.ру», утром 22 апреля в загородный дом господина Волчека приехали оперативники центрального аппарата ФСБ.
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с чего всё началось

Лубянка пришла к бизнесмену Денису Волчеку и увезла его из Петербурга в Москву

В 2007 году Волчек избрался депутатом Государственной думы, его отец Геннадий Волчек «вместо него» избирается в городской парламент. В 2011-м Денис Волчек переизбрался вновь. До 2015 года считался неформальным лидером и одним из главных технологов местной ячейки ЛДПР.
Фонтанка.Ру11:37

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Экс-депутат Госдумы Денис Волчек задержан в Петербурге

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В Петербурге сотрудники ФСБ задержали влиятельного бизнесмена

Neva.Today13:42

В Петербурге задержали депутата Госдумы Дениса Волчека

Петербургский дневник14:23

СМИ узнали о задержании экс-депутата Госдумы Дениса Волчека

РБК15:19

Оперативники ФСБ провели секретную операцию по задержанию российского бизнесмена

Lenta.ru12:35

Вместе с Волчеком ФСБ увезла в Москву и бизнесмена Зураба Плиева

Фонтанка.Ру13:32

В Петербурге ФСБ задержала экс-депутата Государственной думы Дениса Волчека

Znak.com12:12
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ЦБ ввел новые правила наличных расчетов

Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты.
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РБК 20:34
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Киев объявил о запуске кампании по исправлению «Википедии»

Министерство иностранных дел Украины объявило о начале сотрудничества с организацией «Викимедиа Украина» с целью «противодействия дезинформации» и наполнения «Википедии» информацией об украинском государстве, сообщили в пресс-службе ведомства.
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Спутник помог обнаружить крупную утечку метана из Пермского бассейна

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Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
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Назван главный способ распространения коронавируса

Заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава Александр Бутенко назвал наиболее вероятные способы заражения коронавирусом.
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Ракета Falcon 9 вывела на орбиту 60 спутников Starlink

Несколько часов назад тяжелая ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал.
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Вера Брежнева снялась в домашней эротической фотосессии

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Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Тонга

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5 у берегов королевства Тонга в южной части Тихого океана.
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Сериал «Зулейха открывает глаза» возглавил рейтинг телесезона

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«Мечел» объявил о продаже Эльгинского угольного комплекса и подписании соглашения с крупнейшими банками-кредиторами в лице Газпромбанка и ВТБ о продлении срока погашения долга по кредитным линиям до 10 лет.
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СК возбудил уголовное дело из-за поставки просроченных аппаратов ИВЛ

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело из-за поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с просроченным на 15 лет сроком годности в городскую больницу № 6 г. Владимира, говорится в сообщении на сайте ведомства.
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Мантуров раскритиковал регионы, не объявившие закупку средств защиты

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Новак выступил против снижения цен на бензин

Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России.
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Сериал «Мир Дикого Запада» продлили на четвертый сезон

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Депутаты обратились к Голиковой из-за домашнего насилия на изоляции

Авторы законопроекта о домашнем насилии обратились к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой срочно помочь в утверждении мер по защите пострадавших.
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В Германии и Швейцарии рассказали о вскрытии болевших коронавирусом

В Германии и Швейцарии сообщили о первых детальных результатах вскрытия скончавшихся от коронавируса COVID-19 людей, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
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В Коммунарке скончался доктор, лечивший пациентов с коронавирусом

Как сообщает «Московский Комсомолец», заведующий отделением урологии в госпитале для ветеранов войн №3 - Максим Старинский скончался в медцентре Новомосковский в понедельник, 20 апреля.
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Доктор Мясников признал ошибочным прогноз пика эпидемии коронавируса

Российский доктор Мясников признал ошибочным прогноз пика эпидемии китайского коронавируса.
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В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков

Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
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Назван главный способ передачи коронавируса

Немецкие ученые рассказали об основном, по их мнению, способе передачи коронавируса.
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Chevrolet начала продавать модель, которая дешевле Lada Granta

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В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы

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Военные показали кадры «ответного удара» ТУ-95МС в Амурской области

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Денис Геннадьевич Волчек
Российский политик
Российский политик. Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга четвёртого созыва. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации V и VI созывов. Член комитета Государственной Думы по финансовому рынку.
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