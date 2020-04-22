Происшествия
КоммерсантъВ Петербурге задержан бывший депутат Госдумы Денис Волчек
В Санкт-Петербурге был задержан бывший депутат Госдумы и городского заксобрания Денис Волчек. По информации «Фонтанки.ру», утром 22 апреля в загородный дом господина Волчека приехали оперативники центрального аппарата ФСБ.
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с чего всё началось
В 2007 году Волчек избрался депутатом Государственной думы, его отец Геннадий Волчек «вместо него» избирается в городской парламент. В 2011-м Денис Волчек переизбрался вновь. До 2015 года считался неформальным лидером и одним из главных технологов местной ячейки ЛДПР.Фонтанка.Ру11:37
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