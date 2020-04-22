Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъВ Петербурге задержан бывший депутат Госдумы Денис Волчек

В Санкт-Петербурге был задержан бывший депутат Госдумы и городского заксобрания Денис Волчек. По информации «Фонтанки.ру», утром 22 апреля в загородный дом господина Волчека приехали оперативники центрального аппарата ФСБ.
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с чего всё началось

Лубянка пришла к бизнесмену Денису Волчеку и увезла его из Петербурга в Москву

В 2004 году возглавил петербургское отделение ЛДПР вместо Елены Бабич. В 2007 году Волчек избрался депутатом Государственной думы, его отец Геннадий Волчек «вместо него» избирается в городской парламент. В 2011-м Денис Волчек переизбрался вновь.
Фонтанка.Ру11:37

Подробнее о событии

Экс-депутат Госдумы Денис Волчек задержан в Петербурге

78.ru19:15

СМИ узнали о задержании экс-депутата Госдумы Дениса Волчека

РБК15:19

Вместе с Волчеком ФСБ увезла в Москву и бизнесмена Зураба Плиева

Фонтанка.Ру13:32

В Петербурге сотрудники ФСБ задержали влиятельного бизнесмена

Neva.Today13:42

Оперативники ФСБ провели секретную операцию по задержанию российского бизнесмена

Lenta.ru12:35

В Петербурге задержали депутата Госдумы Дениса Волчека

Петербургский дневник14:23

В Петербурге ФСБ задержала экс-депутата Государственной думы Дениса Волчека

Znak.com12:12
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Шоу-бизнес

Анна Седокова разоткровенничалась на тему секса втроем

Экспресс газета 05:36
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Наука

В Африке обнаружены новые виды листоносых летучих мышей

В новой статье в специальном выпуске журнала ZooKeys, посвященной пандемии коронавируса, исследователи объявили об открытии по крайней мере четырех новых видов африканских листоносых летучих мышей – двоюродных братьев подковоносых летучих мышей, которые были хозяевами вируса, вызвавшего COVID-19.
Научная Россия 14:12
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Экономика

Греф объяснил невозможность раздать деньги россиянам

Как отметил Греф, у России нет рыночного источника денег, сопоставимого с теми, которыми располагают США и ЕС.
РИА Новости вчера в 16:33
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Происшествия

В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков

Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
РБК 13:59
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Киберспорт

Исходный код CS:GO попал в открытый доступ

Исходные коды игр CS:GO и Team Fortress 2 попали в открытый доступ, они были выложены на портале 4chan.
Чемпионат 21:02
Футбол

Семак: хочу, чтобы Кокорин играл за «Зенит». Он один из лучших в РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что хочет видеть в своей команде нападающего Александра Кокорина, который в настоящее время на правах аренды выступает за «Сочи».
Чемпионат 09:47
1
Происшествия

В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы

Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости 08:43
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Общество

Россияне собрались сократить расходы на большинство товаров

Россияне собрались сократить расходы на большинство категорий товаров в ближайшие полгода.
Lenta.ru 18:01
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Биатлон

Чепиков голосовал против назначения новых старших тренеров сборной

Член правления Союза биатлонистов России Сергей Чепиков проголосовал против назначения Владимира Королькевича и Роберта Кабукова старшими тренерами сборной России.
Спорт-Экспресс 20 апреля в 09:37
Общество

Цифровые пропуска внедрят в 21 регионе России

В России начали внедрять цифровые пропуска Система цифровых пропусков вслед за Москвой и Московской областью заработает в 21 регионе России.
Lenta.ru 13:58
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Экономика

Банки начали отменять кешбэк на покупки в интернете из-за мер ЦБ

На фоне распространения пандемии и введения карантинных мер ЦБ с 15 апреля по 30 сентября установил сниженную комиссию за эквайринг для онлайн-магазинов на уровне 1% вместо средней по рынку в 1,2–2,2%. Новый тариф распространяется на покупки продуктов, лекарств, одежды, товаров повседневного спроса, а также бытовой техники, электроники и средств связи.
РБК 22:00
Происшествия

Полиции хотят предоставить право вскрывать частные автомобили

Правительство РФ собирается наделить полицейских правом вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий.
Вести.Ru 08:44
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Здоровье

Главврач Белогорской больницы отстранен от должности

Обязанности главного врача ГАУЗ АО «Белогорская больница» временно возложены на Ольгу Власову. Ранее она занимала должность заместителя.
ИА Порт Амур 06:09
7
Общество

Глава Хакасии предложил выставить пост на границе с Красноярским краем

Глава Хакасии сообщил у себя Вконтакте, что сегодня во время заседания оперативного штаба он поручил организовать в короткие сроки пост на северной границе с Красноярским краем.
Московский Комсомолец Хакасия 10:21
7
Общество

Банки заявили о росте активности мошенников в период самоизоляции

Клиенты ВТБ в период самоизоляции стали чаще сообщать в контакт-центр банка о мошеннических действиях: резкий рост числа таких звонков зафиксирован на второй нерабочей неделе (с 6 по 12 апреля) — почти в два с половиной раза по сравнению со средними значениями в марте.
РБК 17:01
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Политика

Политолог рассказал о «судорожных попытках» Зеленского спасти рейтинг

Политолог Вадим Карасев в эфире телеканала «112 Украина» объяснил решение президента Украины Владимира Зеленского назначить экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на пост вице-премьера.
Известия 21:39
Политика

В Кремле рассказали о прикидках по срокам голосования по Конституции

Определённые прикидки по дате проведения голосования по поправкам к Конституции существуют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 06:42
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Экономика

Мосбиржа введет механизм торгов деривативами при отрицательных ценах

Московская биржа разработает механизм проведения торгов производными финансовыми инструментами в условиях отрицательных цен на основной актив, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение биржи.
Газета.Ru 17:30
1
Здоровье

Россияне стали активнее скупать средства от похмелья

Россияне стали гораздо активнее приобретать средства от похмелья.
Известия 18:52
Общество

Ярошенко направили на медобследование в США

Находящегося в американской тюрьме российского лётчика Константина Ярошенко, который жаловался на симптомы коронавирусной инфекции COVID-19, направили на медицинское обследование.
RT на русском 20:57
1
Наука

Назван главный способ передачи коронавируса

Немецкие ученые рассказали об основном, по их мнению, способе передачи коронавируса.
Lenta.ru 11:58
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Армия и оружие

Трамп приказал открывать огонь по иранским кораблям в случае конфликта

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter сообщил, что распорядился открывать огонь по иранским патрульным катерам, если те будут устраивать провокации против американских кораблей.
РБК 11:14
463
Общество

Собянин предложил распространить пропускную систему на всю страну

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на всю страну.
Коммерсантъ 11:03
8,1K
Общество

Эксперт: человек получил большинство инфекционных болезней от животных

Человек получил три четверти всех инфекционных болезней от животных, сообщила РИА Новости биолог, участник конференций конвенций ООН в области охраны животных и биоразнообразия Мария Воронцова.
РИА Новости 21:06
Политика

Кремль ждет снижения заражений коронавирусом с середины мая

По мнению экспертов, число новых заражений коронавирусом в России выравняется к середине мая, заявил телеканалу CNBC пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 14:03
1,6K
Общество

В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года в вузах

Учебный год в российских вузах начнется 1 сентября, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова.
Аргументы и Факты 06:12
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Авто

Chevrolet начала продавать модель, которая дешевле Lada Granta

Компактные коммерческие авто Chevrolet Damas и Labo, которые начали производить на мощностях «СарыаркаАвтоПром» месяц назад, поступили в продажу в Казахстане.
Тарантас Ньюс 11:31
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Общество

Текслер рассказал, когда в Челябинской области откроют фитнес-центры

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал, когда в регионе смогут возобновить работу фитнес-центры и спортзалы.
АиФ Челябинск 05:14
34
Общество

Владелец S7 назвал сроки возобновления международного авиасообщения

Международное авиасообщение будет возобновлено в апреле 2021 года, такое мнение в интервью «Коммерсанту» выразил основной владелец и председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев.
РБК 20:55
Общество

Главврач больницы в Коммунарке сообщил о росте числа госпитализаций

Утром 22 апреля Проценко сообщил, что на лечении в Коммунарке состоят 604 человека, у 403 из которых диагностировали коронавирус.
РБК 16:07
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Денис Геннадьевич Волчек
Российский политик
Российский политик. Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга четвёртого созыва. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации V и VI созывов. Член комитета Государственной Думы по финансовому рынку.
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