Общество

Газета.RuГазета.RuГендиректора «Метростроя» задержали в Петербурге

Генерального директора компании "Метрострой" Николая Александрова задержали в Санкт-Петербурге, рассказали в пресс-службе строительной компании. В "Метрострое" заявили, что не видели Александрова на работе уже два дня, а также они не могут с ним связаться.
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В Петербурге задержали гендиректора «Метростроя»

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Президент РФ Владимир Путин поддержал идею увольнять государственных и муниципальных служащих за оскорбления и хамство с их стороны, но подчеркнул, что необходимо продумать детали, чтобы отрегулировать нормативную базу.
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