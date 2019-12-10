Генерального директора компании "Метрострой" Николая Александрова задержали в Санкт-Петербурге, рассказали в пресс-службе строительной компании. В "Метрострое" заявили, что не видели Александрова на работе уже два дня, а также они не могут с ним связаться.

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