Общество
Газета.RuГендиректора «Метростроя» задержали в Петербурге
Генерального директора компании "Метрострой" Николая Александрова задержали в Санкт-Петербурге, рассказали в пресс-службе строительной компании. В "Метрострое" заявили, что не видели Александрова на работе уже два дня, а также они не могут с ним связаться.
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«Метрострой» прокомментировал задержание гендиректора Николая Александрова
Телеканал Санкт-Петербург08:33
Гендиректор «Метростроя» Николай Александров задержан и ждет предъявления обвинения
Петербургский дневник07:38
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