Происшествия

ВедомостиВедомостиВ Петербурге задержан гендиректор «Метростроя»

Генеральный директор «Метростроя» Николай Александров задержан в Петербурге, сообщила пресс-служба компании. Он не появлялся на работе 9 и 10 декабря, связи с ним нет. Александров сейчас ожидает предъявления обвинения и избрания меры пресечения, отметили в компании.
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Глава «Метростроя» не признал вину в растрате при строительстве метро в Петербурге

ТАСС14:05

«Ничего не шкерю, ни на кого не наезжаю». Гендиректор «Метростроя» попросился на свободу за 25 миллионов

Фонтанка.Ру13:41

Стало известно, почему задержан гендиректор «Метростроя» Александров

Peterburg2.ru10:40

В Петербурге задержали гендиректора «Метростроя»

Piter.tv10:42

УФСБ просит суд арестовать гендиректора «Метростроя» по делу о растрате 178 миллионов рублей

Петербургский дневник11:47

Гендиректору «Метростроя» Александрову предъявили обвинение

78.ru11:42

«Метрострой» прокомментировал задержание гендиректора Николая Александрова

Телеканал Санкт-Петербург08:33
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Автоматически обработаны 7084 источника, обновлено в 14:24, Ашберн
Общество

В ПФР рассказали, на каких условиях могут приостановить выплату пенсии

Специалисты Пенсионного фонда РФ объяснили, что выплата пенсии может быть приостановлена в том случае, если гражданин РФ не смог подтвердить свою регистрацию по месту получения денег, пишет РИА Новости.
Страна Советов on-line 08:45
Политика

Порошенко отреагировал на встречу «нормандской четверки»

Бывший президент Украины Петр Порошенко отреагировал на встречу в «нормандском формате», заявив, что оснований для эйфории нет.
Lenta.ru 13:03
Политика

Лавров и Помпео провели переговоры в Вашингтоне

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео провели переговоры в Вашингтоне.
РИА Новости 14:07
Политика

Зеленский и Путин обсудили транзит газа через Украину

Президент Украины считает, что высока вероятность того, что контракт на поставки газа из России в Евросоюз через украинскую территорию будет продлен после 1 января 2020 года, пишет РИА Новости.
Страна Советов on-line 00:00
Политика

Украинцам и белорусам предложили упростить получение гражданства РФ

Заместитель главы МВД Игорь Зубов предложил упростить процедуру получения российского гражданства жителям Украины и Белоруссии, которые свободно говорят по-русски.
Национальная служба новостей 13:20
Космос

Космическая обсерватория «Спектр-РГ» начала сканировать Вселенную

Астрономы надеются, что благодаря работе Спектра-РГ смогут следить за миллионами источников рентгеновского излучения во Вселенной.
ТАСС Наука 07:29
Политика

Глава МВД Украины рассказал о перепалке Зеленского с Лавровым

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что во время проведения встречи в «нормандском формате» у украинского президента Владимира Зеленского «сдали нервы» и он «сорвался» на главу МИД России Сергея Лаврова.
Lenta.ru 10:50
Политика

«Нафтогаз» заявил о наличии у «Газпрома» «козырей» на переговорах

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил о сохранении у российской стороны ещё нескольких «нестандартных козырей» на газовых переговорах.
RT на русском 10:50
Гаджеты

Названы системные требования PC-версии Detroit: Become Human

В официальном твиттере студии Quantic Dream были опубликованы системные требования к PC-версии Detroit: Become Human.
Игромания.ру 13:41
Общество

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

РБК 14:21
Общество

Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Вести.Ru 04:43
Политика

Меркель назвала Путина победителем на саммите в Париже

Lenta.ru 12:33
Кино

В Сети появился трейлер «Нового папы» с Джудом Лоу и Джоном Малковичем

РИА Новости 14:16
Общество

Не стало бывшего мэра столицы Юрия Лужкова

Газета.Ru 10:21
Происшествия

Пассажирский Як-42 возвращается в аэропорт Уфы из-за отказа двигателя

Самолёт Як-42 с 73 пассажирами на борту, вылетевший из Уфы в Нижневартовск, возвращается в аэропорт вылета из-за отказа двигателя, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.
RT на русском 14:17
Армия и оружие

Каратели открыли огонь по ДНР накануне «нормандского» саммита

Украинские оккупационные войска открыли огонь по населенному пункту Старомихайловка в Донецкой Народной Республике.
Новостной фронт вчера в 05:22
Футбол

ФНЛ. Омари Тетрадзе может возглавить «Ротор»

По имеющейся информации, если не случится форс-мажора, и если руководство волгоградского клуба не передумает менять тренера при выходе команды в Премьер-лигу, главным претендентом на место Игоря Меньщикова остается бывший игрок сборной России Омари Тетрадзе.
РИАЦ 06:06
Общество

«Ленрезерв» откроет выставку у Пискаревского кладбища вместо ресторана

Мойка78 12:28
Политика

Санкции против российских газопроводов вошли в военный бюджет США

США заложили в законопроект о военном бюджете санкции против двух российских мегапроектов - "Северного потока - 2" и "Турецкого потока".
Газета.Ru 04:04
Политика

Путин заявил, что услышал просьбу сделать 31 декабря выходным днём

Российский лидер Владимир Путин на встрече с представителями СПЧ оценил возможность сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском 11:06
Гаджеты

У миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp

У миллионов пользователей в мире перестанет работать WhatsApp 2020 году.
Первое альтернативное телевидение 02:43
Политика

США ввели санкции против главы грозненского управления МВД

За нарушение прав человека Госдепартамент США ввел санкции в отношении главы УМВД России по Грозному Аслана Ирасханова.
Коммерсантъ 12:48
Политика

Путин поделился впечатлением от встречи с Зеленским

Встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского в Париже прошла в деловом ключе.
Rambler News Service вчера в 15:20
Происшествия

В Удмуртии спасли ребенка, запертого в квартире с умершей матерью

Спасли жизнь двухлетнему малышу, чья мама умерла от пневмонии пять дней назад, - написал Бречалов.
Российская газета вчера в 14:32
Общество

Бегун шлепнул журналистку по ягодицам в прямом эфире и был наказан

Участник благотворительного забега в американском городе Саванна, штат Джорджия, шлепнул по ягодицам корреспондентку телеканала WSAW-TV Алекс Бозарджян (Alex Bozarjian), которая вела прямое включение.
Lenta.ru 08:10
Происшествия

В результате извержения вулкана в Новой Зеландии погиб один человек

В результате извержения вулкана на островке Уайт-Айленд в Новой Зеландии погиб один человек и еще несколько пропали без вести, сообщил АР представитель местной полиции Джон Тимс.
Интерфакс вчера в 01:52
Авто

КамАЗ выпустит конкурента «ГАЗели»

Известно лишь, что КамАЗ разрабатывает конкурента ГАЗели, однако в данном случае речи о пассажирских модификациях не идет.
Tvoe-avto.com вчера в 05:11
Происшествия

Главу московского роддома арестовали из-за жалоб пациентов

В Москве после многочисленных жалоб пациенток арестовали заведующую родильным отделением при ГКБ имени С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом №27) Марину Сармосян.
RT на русском 01:05
Политика

Путин выступил за приглашение на Парад Победы нынешних героев

ТАСС 09:25
Общество

Госдума приняла во втором чтении законопроект о курилках в аэропортах

24 октября комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал ко второму чтению предусматривающий возврат курилок в аэропорты законопроект с учётом поправки, согласно которой стены курительных комнат должны быть непрозрачными.
RT на русском 13:13
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