Происшествия
RT на русскомВ Петербурге задержан подозреваемый в убийстве мужчина
Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве после того, как в Санкт-Петербурге из реки Мойки вытащили мужчину, в рюкзаке которого лежали две женские руки и травматический пистолет. Мужчина госпитализирован с переохлаждением.
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с чего всё началось
В Санкт-Петербурге из реки Мойки вытащили 63-летнего мужчину, в рюкзаке которого нашли две женские руки, сообщается на сайте регионального Следственного комитета.Дождь06:37
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В Петербурге достали из Мойки преподавателя ВУЗа, в рюкзаке которого обнаружили человеческие руки
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