с чего всё началось

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве после того, как в Санкт-Петербурге из реки Мойки вытащили мужчину, в рюкзаке которого лежали две женские руки и травматический пистолет. Мужчина госпитализирован с переохлаждением.

В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве мужчина

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Политика Бундестаг не смог принять поправки к газовой директиве ЕС Парламент Германии не смог принять закон, который регулирует применение поправок к газовой директиве ЕС в Германии.

Происшествия СК нашел тайник после обыска по делу об убийстве экс-мэра Киселевска Следователи в Кемеровской области в рамках расследования убийства бывшего мэра города Киселевска Сергея Лаврентьева обнаружили тайник с оружием, золотом и боеприпасами.

Общество Чубайс прокомментировал свои слова об идиотизме советских людей Глава "Роснано" и бывший министр финансов Анатолий Чубайс прокомментировал свои слова об идиотизме советских людей и жизни в СССР.

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