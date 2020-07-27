Происшествия
RT на русскомВ Петербурге задержан подозреваемый в убийстве жены мужчина
В Санкт-Петербурге задержан мужчина, который подозревается в убийстве своей жены. У дома 15/1 по проспекту Художников в ночь на 27 июля был найден чемодан, в котором находилось тело без рук, ног и головы, сообщает kp.ru.
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Появилось видео с проспекта Художников, где было найдено расчлененное тело женщины в чемодане
КП - Санкт-Петербург06:13
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Футбол
Луческу покинул пост главного тренера киевского «Динамо»
РИА Новости 09:38
Авто
Hyundai подала ходатайство в ФАС о покупке завода GM в Петербурге
Российское подразделение Hyundai Motor подала ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) о получении в собственность завода General Motors в Шушарах, Санкт-Петербург.
Коммерсантъ 08:41
Экономика
Москва приняла решение не проводить кадастровую оценку в 2020 году
В кадастровой оценке 2020 года, которая оценивает стоимость недвижимости на 1 января текущего года, невозможно учесть влияние пандемии COVID-19, пояснил решение не проводить данную оценку столичный мэр.
РБК 05:02
Общество
Во Вьетнаме зарегистрировали более заразный тип коронавируса
Власти Вьетнама объявили о закрытии города Дананг для туристов в связи со вспышкой там нового типа коронавируса SARS-CoV-2, который обладает более высокой заразностью.
Известия 08:54
Игры
Xbox Wire: S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в 2021 году
Первую часть серии S.T.A.L.K.E.R. в свое время метко прозвали «Ждалкером»: за годы разработки игра сменила концепцию, лишилась многих механик, несколько раз переносилась и вышла гораздо позже обещанных изначально сроков.
Srnsk 25 июля в 08:24
Общество
Гоша Куценко поддержал протестующих в Хабаровске
Lenta.ru 10:16
Происшествия
Пожар в московском СИЗО-6 локализован
Пожарные сумели локализовать пожар на территории женского СИЗО-6 в Москве, площадь пожара составила 30 кв. метров, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС.
Газета.Ru 11:10
Политика
Глава МИД ФРГ выступил против возвращения России в G7
В Германии выступили против возвращения России в G7 и расширения формата в целом.
Российская газета 02:37
Политика
Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески
Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
Коммерсантъ 25 июля в 14:09
Общество
За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность
Техосмотр без аккредитации теперь попадает под статью УК РФ, если в результате нелегального ТО был нанесен ущерб гражданам или государству при крупном доходе - нарушитель получит штраф или арест на полгода.
Газета.Ru 04:51
Общество
Тимати сообщил об уходе из Black Star
Певец Тимур Юнусов, более известный как Тимати, объявил об уходе из лейбла Black Star, сооснователем которого он является.
РБК 06:00
Происшествия
Суд признал законным арест экс-чиновника Россотрудничества Попова
Мосгорсуд отклонил жалобу защиты на арест экс-начальника управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаила Попова, который проходит по делу экс-замглавы Минобрнауки Марины Лукашевич.
ТАСС 10:17
Технологии
Mastercard запустила в России сервис безналичных чаевых
В основе безналичных чаевых — специальная платформа Mastercard Transfer HUB, на которой в России реализован ряд проектов денежных переводов, сообщили в платежной системе.
Коммерсантъ 09:40
Происшествия
ФСБ ликвидировала готовившего теракт в Москве боевика
Сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации совместно с МВД России и Следственным комитетом пресекли деятельность члена террористической организации, планировавшего теракт в одном из мест массового скопления людей в городе Москве.
RT на русском 09:28
Происшествия
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM 25 июля в 13:54
Здоровье
В Петербурге не подтвердили повторное заражение ребенка коронавирусом
Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет (СПбГПМУ) Минздрава России не подтвердил случай повторного заражения COVID-19 ребенка, чей тест на коронавирус оказался положительным, когда он вновь попал в университетскую клинику после лечения этой инфекции и выписки с отрицательным результатом теста, сообщили РИА Новости в медучреждении.
РИА Новости 09:42
Общество
Глава РАН назвал сроки массовой вакцинации россиян от коронавируса
Президент Российской академии наук Александр Сергеев заявил, что ожидает массовой вакцинации россиян от коронавируса в начале 2021 года.
Газета.Ru 10:59
Общество
Станцию «Ботанический сад» затопило после ливня в Москве
После сильного ливня потоки воды хлынули в переход на станции МЦК "Ботанический сад".
Вести.Ru 09:24
Футбол
«Зенит» объявил о покупке защитника «Ливерпуля» Ловрена
Чемпион России по футболу "Зенит" объявил о покупке хорватского защитника "Ливерпуля" Деяна Ловрена.
Российская газета 08:30
Общество
Суд в Москве оштрафовал директора ликвидированного ФБК
Симоновский суд Москвы оштрафовал на 100 тысяч рублей директора признанного иностранным агентом Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова.
АБН 10:37
Происшествия
Сергея Удальцова задержали в Москве
Интерфакс 10:38
Футбол
В Москве закрыли на реконструкцию стадион «Торпедо»
Москва 24 вчера в 17:58
Гаджеты
Qualcomm представила быструю зарядку Quick Charge 5 мощностью 100 Вт
Как утверждает производитель, это первая в мире коммерческая быстрая зарядка, которая поддерживает зарядку мощностью более 100 Вт и способна зарядить смартфон за считанные минуты.
MobiDevices 09:56
Общество
Вильфанд заявил о наступлении в России самой жаркой пятидневки года
Синоптик отметил, что самое теплое время наступает как в европейской, так и в азиатской части страны.
РИА Новости вчера в 18:39
Политика
МИД России направил ноты США, Британии и Канады из-за радужных флагов
Флаг ЛГБТ Ludovic Bertron "В МИДе оперативно отреагировали на наше обращение — в адрес посольств США, Великобритании и Канады направлены ноты протеста, в которых подчеркнуто, что их действия нарушили положения Венской конвенции о дипломатических сношениях и национального законодательства Российской Федерации", — сообщил Пискарёв.
REGNUM 10:08
Здоровье
В России почти на треть выросла выявляемость больных сахарным диабетом
Как пишет RT, в 2010 число больных сахарным диабетом составляло около 324 тысяч человек, а в прошлом году это количество выросло до 410,5 тыс. Наибольшая статистика по заболеваемости зафиксирована в регионе Краснодара — 475 случаев на 100 тысяч населения.
МедиаКорСеть 06:53