В Санкт-Петербурге задержан мужчина, который подозревается в убийстве своей жены. У дома 15/1 по проспекту Художников в ночь на 27 июля был найден чемодан, в котором находилось тело без рук, ног и головы, сообщает kp.ru.

В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве жены мужчина

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