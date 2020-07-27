Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ Петербурге задержан подозреваемый в убийстве жены мужчина

В Санкт-Петербурге задержан мужчина, который подозревается в убийстве своей жены. У дома 15/1 по проспекту Художников в ночь на 27 июля был найден чемодан, в котором находилось тело без рук, ног и головы, сообщает kp.ru.
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Женщину на проспекте Художников расчленил супруг «со справкой»

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Стало известно, кто и зачем расчленил топором петербурженку

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Разрубил топором: петербуржца подозревают в зверском убийстве жены

РЕН ТВ01:27

Найденную на Художников расчленённую женщину мог убить муж из-за развода

78.ru01:12
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Луческу покинул пост главного тренера киевского «Динамо»

РИА Новости 09:38
Авто

Hyundai подала ходатайство в ФАС о покупке завода GM в Петербурге

Российское подразделение Hyundai Motor подала ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) о получении в собственность завода General Motors в Шушарах, Санкт-Петербург.
Коммерсантъ 08:41
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Общество

Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября

РБК 07:47
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Экономика

Москва приняла решение не проводить кадастровую оценку в 2020 году

В кадастровой оценке 2020 года, которая оценивает стоимость недвижимости на 1 января текущего года, невозможно учесть влияние пандемии COVID-19, пояснил решение не проводить данную оценку столичный мэр.
РБК 05:02
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Общество

Во Вьетнаме зарегистрировали более заразный тип коронавируса

Власти Вьетнама объявили о закрытии города Дананг для туристов в связи со вспышкой там нового типа коронавируса SARS-CoV-2, который обладает более высокой заразностью.
Известия 08:54
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Игры

Xbox Wire: S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в 2021 году

Первую часть серии S.T.A.L.K.E.R. в свое время метко прозвали «Ждалкером»: за годы разработки игра сменила концепцию, лишилась многих механик, несколько раз переносилась и вышла гораздо позже обещанных изначально сроков.
Srnsk 25 июля в 08:24
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Общество

Гоша Куценко поддержал протестующих в Хабаровске

Lenta.ru 10:16
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Здоровье

Главе минздрава Свердловской области предрекли отставку

REGNUM 08:38
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Происшествия

Пожар в московском СИЗО-6 локализован

Пожарные сумели локализовать пожар на территории женского СИЗО-6 в Москве, площадь пожара составила 30 кв. метров, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС.
Газета.Ru 11:10
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Политика

Глава МИД ФРГ выступил против возвращения России в G7

В Германии выступили против возвращения России в G7 и расширения формата в целом.
Российская газета 02:37
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Политика

Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески

Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
Коммерсантъ 25 июля в 14:09
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Общество

За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность

Техосмотр без аккредитации теперь попадает под статью УК РФ, если в результате нелегального ТО был нанесен ущерб гражданам или государству при крупном доходе - нарушитель получит штраф или арест на полгода.
Газета.Ru 04:51
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Общество

Тимати сообщил об уходе из Black Star

Певец Тимур Юнусов, более известный как Тимати, объявил об уходе из лейбла Black Star, сооснователем которого он является.
РБК 06:00
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Происшествия

Суд признал законным арест экс-чиновника Россотрудничества Попова

Мосгорсуд отклонил жалобу защиты на арест экс-начальника управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаила Попова, который проходит по делу экс-замглавы Минобрнауки Марины Лукашевич.
ТАСС 10:17
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Технологии

Mastercard запустила в России сервис безналичных чаевых

В основе безналичных чаевых — специальная платформа Mastercard Transfer HUB, на которой в России реализован ряд проектов денежных переводов, сообщили в платежной системе.
Коммерсантъ 09:40
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Происшествия

ФСБ ликвидировала готовившего теракт в Москве боевика

Сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации совместно с МВД России и Следственным комитетом пресекли деятельность члена террористической организации, планировавшего теракт в одном из мест массового скопления людей в городе Москве.
RT на русском 09:28
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Общество

700 человек вышли на акцию в Хабаровске с участием Шнурова

Газета.Ru 10:33
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Происшествия

Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля

Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM 25 июля в 13:54
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Здоровье

В Петербурге не подтвердили повторное заражение ребенка коронавирусом

Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет (СПбГПМУ) Минздрава России не подтвердил случай повторного заражения COVID-19 ребенка, чей тест на коронавирус оказался положительным, когда он вновь попал в университетскую клинику после лечения этой инфекции и выписки с отрицательным результатом теста, сообщили РИА Новости в медучреждении.
РИА Новости 09:42
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Общество

Глава РАН назвал сроки массовой вакцинации россиян от коронавируса

Президент Российской академии наук Александр Сергеев заявил, что ожидает массовой вакцинации россиян от коронавируса в начале 2021 года.
Газета.Ru 10:59
Общество

Станцию «Ботанический сад» затопило после ливня в Москве

После сильного ливня потоки воды хлынули в переход на станции МЦК "Ботанический сад".
Вести.Ru 09:24
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Футбол

«Зенит» объявил о покупке защитника «Ливерпуля» Ловрена

Чемпион России по футболу "Зенит" объявил о покупке хорватского защитника "Ливерпуля" Деяна Ловрена.
Российская газета 08:30
Происшествия

Семья убитого 16-летнего актера из «Ералаша» пожаловалась на угрозы

РИА Новости 09:05
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Общество

Суд в Москве оштрафовал директора ликвидированного ФБК

Симоновский суд Москвы оштрафовал на 100 тысяч рублей директора признанного иностранным агентом Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова.
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Происшествия

Сергея Удальцова задержали в Москве

Интерфакс 10:38
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Футбол

В Москве закрыли на реконструкцию стадион «Торпедо»

Москва 24 вчера в 17:58
Гаджеты

Qualcomm представила быструю зарядку Quick Charge 5 мощностью 100 Вт

Как утверждает производитель, это первая в мире коммерческая быстрая зарядка, которая поддерживает зарядку мощностью более 100 Вт и способна зарядить смартфон за считанные минуты.
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Общество

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Синоптик отметил, что самое теплое время наступает как в европейской, так и в азиатской части страны.
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Политика

МИД России направил ноты США, Британии и Канады из-за радужных флагов

Флаг ЛГБТ Ludovic Bertron "В МИДе оперативно отреагировали на наше обращение — в адрес посольств США, Великобритании и Канады направлены ноты протеста, в которых подчеркнуто, что их действия нарушили положения Венской конвенции о дипломатических сношениях и национального законодательства Российской Федерации", — сообщил Пискарёв.
REGNUM 10:08
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Здоровье

В России почти на треть выросла выявляемость больных сахарным диабетом

Как пишет RT, в 2010 число больных сахарным диабетом составляло около 324 тысяч человек, а в прошлом году это количество выросло до 410,5 тыс. Наибольшая статистика по заболеваемости зафиксирована в регионе Краснодара — 475 случаев на 100 тысяч населения.
МедиаКорСеть 06:53
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