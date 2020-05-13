Происшествия
REGNUMВ Петербурге задержан замгендиректора «Ленэнерго» Алексей Горячев
Санкт-Петербург, 14 мая 2020, 20:42 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержан заместитель генерального директора ПАО «Ленэнерго» Алексей Горячев. Об этом 14 мая сообщает «Интерфакс». Заместитель генерального директора по капитальному строительству ПАО «Ленэнерго» Алексей Горячев Фото: ПАО «Ленэнерго»
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с чего всё началось
47news известно, что помимо прочих адресов, оперативники зашли сегодня и в головной офис компании "Ленэнерго" в Петербурге на площади Конституции. В "Ленэнерго" подтвердили информацию об интересе силовиков к указанному контракту, пообещав прокомментировать ситуацию позже.47 новостейвчера в 05:57
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В «Ленэнерго» пришли с обысками по делу о хищениях при строительстве «Газпром Арены»
Интерфаксвчера в 06:40
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Экономика
Сенатор предложил заморозить тарифы на свет и газ из-за пандемии
Тарифы на газ и электричество в этом году следует заморозить из-за падения доходов россиян, считает член комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Леонов, сообщает РИА Новости.
Российская газета 03:30
Политика
Захарова прокомментировала статью Bloomberg о коронавирусе в России
«Не уверена, кстати, что с «миропорядком», в котором агентство Bloomberg публикует статью с заголовком «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских», всё в порядке», — добавила она.
RT на русском 16:10
Футбол
Самюэль Это’О: «Только Роналдо был лучшим нападающим, чем я»
Лучшим нападающим из всех был Роналдо. Испытываю к нему большое уважение и восхищение.
Матч ТВ 19:47
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
Экономика
В США спрогнозировали рекордный урожай пшеницы в России
Вашингтон, 14 мая 2020, 11:18 — REGNUM В новом сельскохозяйственном году Россия соберёт внушительный урожай пшеницы — 77 млн тонн, что на 5% больше, чем в прошлом году.
REGNUM 04:18
Наука
Еще одним источником заражения коронавирусом может быть кишечник
ТАСС Наука вчера в 08:36
Общество
В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом
Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 10:42
Здоровье
Симоньян сравнила подходы к лечению коронавируса в России и США
В качестве примера главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT рассмотрела подходы к лечению коронавирусной инфекции.
Российская газета 21:40
Экономика
ЦБ назвал условие для внесудебного банкротства граждан
Банк России назвали условие, при котором внесудебное банкротство может быть доступно гражданам.
News.ru 12 мая в 09:12
Общество
Как оформить единовременную выплату на детей, рассказали москвичам
Выплата денежных средств начнется с 1 июня и продлится до 1 октября 2020 года.
Live24 вчера в 03:43
Общество
Мясников объяснил, для чего на самом деле нужны перчатки и маски
"Поскольку коронавирус распространяется в бессимптомный период, то люди могут не знать, заразны они или нет, поэтому надеваем маски на всех", — советует доктор.
РИА Новости 22:31
Экономика
Названы сроки восстановления российской экономики
Почти половина представителей компаний заявила, что восстановление экономики займет более одного года, в то время как 27 процентов респондентов надеются на срок от шести месяцев до года.
Lenta.ru 21:49
Общество
Москва купила крупнейшего производителя масок в России
Власти Москвы купили ООО «КИТ» — крупнейшего производителя медицинских масок в России, сообщил вице-мэр Владимир Ефимов.
Коммерсантъ 19:26
Фигурное катание
Трусова объяснила переход к Плющенко
Двукратная чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию Александра Трусова впервые прокомментировала переход из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
Газета.Ru 15:31
Происшествия
В Уфе в отношении сотрудницы приюта возбудили уголовное дело
По сообщению пресс-службы ведомства, следователи усмотрели в действиях 24-летней женщины признаки неисполнения обязанностей по воспитанию детей (ст. 156 УК РФ).
REGNUM 01:21
Политика
NYT настаивает на точности материала о коронавирусе в России
Вице-президент медиакорпорации New York Times по коммуникациям Дэниель Роудс настаивает на том, что издание опубликовало корректные данные о статистике COVID-19 в России.
Газета.Ru 01:49
Происшествия
Ураганный ветер снес крышу с нескольких домов в Чите
В марте вертолет Ми-35 случайно дал залп из авиационной пушки по жилому дому в Чите.
Известия вчера в 10:32
Авто
Chevrolet Niva официально стала Lada Niva
Внедорожник Chevrolet Niva официально сменил «фамилию»: одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на Niva под маркой LADA появилось в открытой базе Росстандарта.
Автоновости дня 09:42
Общество
Собянин назвал срок действия ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин, говоря о готовности столицы ко второму этапу снятия ограничений, сообщил, что нужно еще неделю-другую пожить в существующем режиме, посмотреть, как аукнутся майские праздники и возобновление работы ряда предприятий и строек.
РИА Новости 14:45
Игры
Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games
Серверы онлайн-магазина Еpic Games Store не справились с резким ростом трафика, который возник после того как игра Grand Theft Auto (GTA) V временно стала бесплатной.
Известия 15:28
Происшествия
На Курильских островах впервые обнаружили коронавирус
Власти Южно-Курильского городского округа ввели режим ЧС на территории острова Шикотан (южные Курилы, Сахалинская область) в связи с выявлением там первого заражения коронавирусной инфекцией.
ТАСС 21:34
Происшествия
Амурчанка предстанет перед судом за незаконную банковскую деятельность
Жительница Благовещенска,1962 года рождения, обвиняется в совершении преступлений по статьям "Незаконное образование, создание, реорганизация юридического лица" и "Незаконная банковская деятельность".
Телепорт 21:30
Общество
Названы последствия отказа от карантина Швеции
Озвучены последствия отказа от карантина из пандемии в Швеции. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 11:16
Политика
Застрявшие в США иностранцы попросили помощи у России
Граждане Белоруссии, Казахстана и Украины обратились в российское посольство в США за содействием в выезде в Россию.
Lenta.ru 22:54
Кино
На экраны выйдет седьмой сезон сериала «Мосгаз: Катран»
Ревизор.ру 13:05
Шоу-бизнес
Заболевшая коронавирусом Татьяна Навка показала фото из больницы
Московский Комсомолец 11:52
Политика
Козак рассказал о переговорах по Донбассу в Берлине
Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак поучаствовал в прошедших в Берлине переговорах по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.
Аргументы и Факты вчера в 14:03
Общество
Врач ЦКБ заявил, что эпидемия COVID-19 в России продлится все лето
Главный внештатный инфекционист управделами президента, начальник Центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов считает, что нынешнее лето россияне проведут с коронавирусом.
РИА Новости 22:08
Общество
Власти Москвы сообщили о росте смертности на 3,7%
В первом квартале 2020 года смертность в Москве выросла на 3,7% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.
РБК 21:01
Политика
Депутаты Госдумы стали носить значки для отпугивания вируса
Белые значки на груди законотворцы носят в качестве «отпугивателя» вирусов.
МордовМедиа вчера в 14:48