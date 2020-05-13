47news известно, что помимо прочих адресов, оперативники зашли сегодня и в головной офис компании "Ленэнерго" в Петербурге на площади Конституции. В "Ленэнерго" подтвердили информацию об интересе силовиков к указанному контракту, пообещав прокомментировать ситуацию позже.

с чего всё началось

Санкт-Петербург, 14 мая 2020, 20:42 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержан заместитель генерального директора ПАО «Ленэнерго» Алексей Горячев. Об этом 14 мая сообщает «Интерфакс». Заместитель генерального директора по капитальному строительству ПАО «Ленэнерго» Алексей Горячев Фото: ПАО «Ленэнерго»

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