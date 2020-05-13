Происшествия
REGNUMВ Петербурге задержан замгендиректора «Ленэнерго» Алексей Горячев
Санкт-Петербург, 14 мая 2020, 20:42 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержан заместитель генерального директора ПАО «Ленэнерго» Алексей Горячев. Об этом 14 мая сообщает «Интерфакс». Заместитель генерального директора по капитальному строительству ПАО «Ленэнерго» Алексей Горячев Фото: ПАО «Ленэнерго»
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с чего всё началось
47news известно, что помимо прочих адресов, оперативники зашли сегодня и в головной офис компании "Ленэнерго" в Петербурге на площади Конституции. В "Ленэнерго" подтвердили информацию об интересе силовиков к указанному контракту, пообещав прокомментировать ситуацию позже.47 новостейвчера в 05:57
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В «Ленэнерго» пришли с обысками по делу о хищениях при строительстве «Газпром Арены»
Интерфаксвчера в 06:40
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Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о продлении запрета российских сайтов и социальных сетей еще на три года.
ТАСС 17:35
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Власти Москвы купили крупнейшего в РФ производителя медицинских масок
Правительство Москвы еще в марте приобрело ООО "Компания инновационных технологий" ("КИТ"), которое является крупнейшим производителем медицинских масок в России, сообщает в пятницу газета "Ведомости".
Интерфакс 18:27
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Росавиация подготовила проект снятия ограничений из-за коронавируса
Росавиация предложила снимать ограничения, введенные в стране на фоне распространения коронавируса, и восстановление авиаперевозок в три этапа.
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«Вампирские хроники» Энн Райс получат экранизацию
Компания AMC Networks приобрела права на экранизацию романов американской писательницы Энн Райс, входящих в серии «Вампирские хроники» и «Мэйфейрские ведьмы».
RT на русском вчера в 14:34
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Новое поколение Opel Mokka вновь заметили на тестах
Компания Opel продолжает активно тестировать компактный кроссовер Mokka второго поколения.
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Конор Макгрегор поддержал отца Хабиба Нурмагомедова Отец Хабиба Нурмагомедова находится в коме.
Экспресс газета 05:16
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На месторождениях Иркутской области вводится карантин
Ранее сообщалось, что приём вахтовиков приостановлен на 10 дней.
Сибирские Новости 03:07
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МЮ согласовал трансфер Муссы Дембеле
МЮ предложил за нападающего 62 миллиона фунтов стерлингов, и французский клуб согласился продать игрока, пишет источник со ссылкой на Todofichajes.Напомним, ранее сообщалось, что «Лион» намерен продать нескольких ведущих игроков команды, включая Дембеле.
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"Российская делегация выступила в поддержку заявления сторон о бессрочном режиме прекращения огня, который бы включал дополнительные меры, согласованные еще в июле 2019 года", - рассказывает представитель России.
Газета.Ru 17:08
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Минпросвещения переносит ЕГЭ на неопределенные сроки
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СКР начал проверку на заводе, где сделали сгоревшие затем аппараты ИВЛ
По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность аппарата ИВЛ.
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Porsche анонсировала новый Porsche 911 Targa
Немецкая компания Porsche опубликовала видеотизер обновленной модели Porsche 911 Targa.
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Виллаш-Боаш может покинуть «Марсель»
Ранее появились слухи о том, что Виллаш-Боаш может возглавить "Ньюкасл".
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Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу
В Москве с 15 мая начнут бесплатно массово тестировать жителей ИФА-методом (иммуноферментный анализ) на антитела к коронавирусу.
Известия 12:46
Наука
Капли слюны после разговора остались в воздухе в среднем на 12 минут
Проанализировав видео, ученые пришли к выводу, что капли слюны остаются в воздухе закрытого пространства от 8 до 14, в среднем – 12 минут.
ТАСС Наука 11:24
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Захарова прокомментировала статью Bloomberg о коронавирусе в России
«Не уверена, кстати, что с «миропорядком», в котором агентство Bloomberg публикует статью с заголовком «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских», всё в порядке», — добавила она.
RT на русском 16:10
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Против министра Пензенской области возбудили уголовное дело
Министра сельского хозяйства Пензенской области и заместителя председателя правительства региона Андрея Бурлакова подозревают в мошенничестве с бюджетными средствами, против него возбуждено уголовное дело.
РБК 07:45
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Странная смерть в Брянске попала в коронавирусное расследование Медузы
Как следует из расследования издания, врачи и демографы рассказали, на какой неделе эпидемии начали переполняться морги, кто принимает решения за патологоанатомов, почему случаи из регионов не попадают в общую статистику.
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Тренер «Аугсбурга» нарушил карантин и пропустит матч с «Вольфсбургом»
Главный тренер «Аугсбурга» Хайко Херрлих пропустит субботний матч против «Вольфбсурга».
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С 1 июня в Саудовской Аравии будут приостановлены выплаты прожиточного минимума, а с 1 июля - в три раза повышен налог на добавленную стоимость.
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Власти разрешили возобновить футбольный сезон в Англии в июне
Министр цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Великобритании Оливер Доуден заявил, что власти страны одобрили возобновление чемпионата Англии в июне.
Газета.Ru 14:38
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Магазины могут не обслуживать покупателей без масок и перчаток
Магазины вправе не обслуживать посетителей, которые не носят маски и перчатки, пишет ТАСС со ссылкой на замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова.
Газета.Ru 12:25
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Названы последствия отказа от карантина Швеции
Озвучены последствия отказа от карантина из пандемии в Швеции. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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Экс-глава «Локомотива»: Кикнадзе хочет найти себе «карманного» тренера
Бывший президент московского "Локомотива" Николай Наумов высказался по поводу возможной отставки Юрия Семина с поста главного тренера "железнодорожников".
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Авто
Продажи новой «ГАЗели» начали в России
В мае компания ГАЗ запустила продажи первой модели перспективного семейства «ГАЗели NN» - City.
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Игры
Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store
Серверы магазина Еріс Games Store не справились с резким увеличением спроса на игру Grand Theft Auto V, которая временно стала бесплатной.
РИА Новости 13:49