Происшествия

REGNUMREGNUMВ Петербурге задержан замгендиректора «Ленэнерго» Алексей Горячев

Санкт-Петербург, 14 мая 2020, 20:42 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержан заместитель генерального директора ПАО «Ленэнерго» Алексей Горячев. Об этом 14 мая сообщает «Интерфакс». Заместитель генерального директора по капитальному строительству ПАО «Ленэнерго» Алексей Горячев Фото: ПАО «Ленэнерго»
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с чего всё началось

Следствие дошло от «Зенит Арены» до «Ленэнерго» по кабелю

47news известно, что помимо прочих адресов, оперативники зашли сегодня и в головной офис компании "Ленэнерго" в Петербурге на площади Конституции. В "Ленэнерго" подтвердили информацию об интересе силовиков к указанному контракту, пообещав прокомментировать ситуацию позже.
47 новостейвчера в 05:57

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В Петербурге задержан замдиректора «Ленэнерго» Алексей Горячев

Фонтанка.Ру13:08

В Петербурге после обысков задержали топ-менеджера «Ленэнерго»

DP.RU14:10

Задержан заместитель гендиректора «Ленэнерго» Алексей Горячев

Петербургский дневник13:40

Источник сообщил о задержании замглавы «Ленэнерго» после обысков

РИА Новости16:55

Источник: замгендиректора «Россети Ленэнерго» Горячев задержан в Петербурге

ТАСС13:04

Задержан замдиректора Ленэнерго Алексей Горячев

47 новостей12:57

В «Ленэнерго» пришли с обысками по делу о хищениях при строительстве «Газпром Арены»

Интерфаксвчера в 06:40
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Политика

Зеленский продлил запрет российских соцсетей и сайтов

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о продлении запрета российских сайтов и социальных сетей еще на три года.
ТАСС 17:35
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Общество

Власти Москвы купили крупнейшего в РФ производителя медицинских масок

Правительство Москвы еще в марте приобрело ООО "Компания инновационных технологий" ("КИТ"), которое является крупнейшим производителем медицинских масок в России, сообщает в пятницу газета "Ведомости".
Интерфакс 18:27
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Общество

Росавиация подготовила проект снятия ограничений из-за коронавируса

Росавиация предложила снимать ограничения, введенные в стране на фоне распространения коронавируса, и восстановление авиаперевозок в три этапа.
Известия 08:10
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Культура

«Вампирские хроники» Энн Райс получат экранизацию

Компания AMC Networks приобрела права на экранизацию романов американской писательницы Энн Райс, входящих в серии «Вампирские хроники» и «Мэйфейрские ведьмы».
RT на русском вчера в 14:34
Авто

Новое поколение Opel Mokka вновь заметили на тестах

Компания Opel продолжает активно тестировать компактный кроссовер Mokka второго поколения.
CarsWeek.ru 00:17
Единоборства

Конор Макгрегор поддержал отца Хабиба Нурмагомедова

Конор Макгрегор поддержал отца Хабиба Нурмагомедова Отец Хабиба Нурмагомедова находится в коме.
Экспресс газета 05:16
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Здоровье

На месторождениях Иркутской области вводится карантин

Ранее сообщалось, что приём вахтовиков приостановлен на 10 дней.
Сибирские Новости 03:07
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Футбол

МЮ согласовал трансфер Муссы Дембеле

МЮ предложил за нападающего 62 миллиона фунтов стерлингов, и французский клуб согласился продать игрока, пишет источник со ссылкой на Todofichajes.Напомним, ранее сообщалось, что «Лион» намерен продать нескольких ведущих игроков команды, включая Дембеле.
Soccer.ru 17:48
Политика

Грызлов обвинил Киев в срыве переговоров по прекращению огня

"Российская делегация выступила в поддержку заявления сторон о бессрочном режиме прекращения огня, который бы включал дополнительные меры, согласованные еще в июле 2019 года", - рассказывает представитель России.
Газета.Ru 17:08
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Общество

Минпросвещения переносит ЕГЭ на неопределенные сроки

Как сообщает источник, в Министерстве просвещения перенесли ЕГЭ на неопределенный срок.
Голос времени 01:24
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Общество

ВЦИОМ: инцидент на акции «Бессмертный полк онлайн» осудили 83% россиян

Ридус 07:05
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Происшествия

СКР начал проверку на заводе, где сделали сгоревшие затем аппараты ИВЛ

По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность аппарата ИВЛ.
Life.ru 13:29
18
Авто

Porsche анонсировала новый Porsche 911 Targa

Немецкая компания Porsche опубликовала видеотизер обновленной модели Porsche 911 Targa.
Автоновости дня 06:36
Футбол

Виллаш-Боаш может покинуть «Марсель»

Ранее появились слухи о том, что Виллаш-Боаш может возглавить "Ньюкасл".
Soccer.ru 16:23
Общество

Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу

В Москве с 15 мая начнут бесплатно массово тестировать жителей ИФА-методом (иммуноферментный анализ) на антитела к коронавирусу.
Известия 12:46
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Наука

Капли слюны после разговора остались в воздухе в среднем на 12 минут

Проанализировав видео, ученые пришли к выводу, что капли слюны остаются в воздухе закрытого пространства от 8 до 14, в среднем – 12 минут.
ТАСС Наука 11:24
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Политика

Захарова прокомментировала статью Bloomberg о коронавирусе в России

«Не уверена, кстати, что с «миропорядком», в котором агентство Bloomberg публикует статью с заголовком «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских», всё в порядке», — добавила она.
RT на русском 16:10
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Происшествия

Против министра Пензенской области возбудили уголовное дело

Министра сельского хозяйства Пензенской области и заместителя председателя правительства региона Андрея Бурлакова подозревают в мошенничестве с бюджетными средствами, против него возбуждено уголовное дело.
РБК 07:45
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Здоровье

Странная смерть в Брянске попала в коронавирусное расследование Медузы

Как следует из расследования издания, врачи и демографы рассказали, на какой неделе эпидемии начали переполняться морги, кто принимает решения за патологоанатомов, почему случаи из регионов не попадают в общую статистику.
Новости Брянска 12:08
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Музыка

«Евровидение-2020» стартует 12 мая в режиме онлайн

Piter.tv 12 мая в 08:01
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Общество

Песков рассказал, как заразился коронавирусом

РИА Новости вчера в 16:59
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Футбол

Тренер «Аугсбурга» нарушил карантин и пропустит матч с «Вольфсбургом»

Главный тренер «Аугсбурга» Хайко Херрлих пропустит субботний матч против «Вольфбсурга».
Спорт-Экспресс 17:16
Экономика

Саудовская Аравия увеличит НДС в три раза

С 1 июня в Саудовской Аравии будут приостановлены выплаты прожиточного минимума, а с 1 июля - в три раза повышен налог на добавленную стоимость.
Газета.Ru 11 мая в 06:45
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Футбол

Власти разрешили возобновить футбольный сезон в Англии в июне

Министр цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Великобритании Оливер Доуден заявил, что власти страны одобрили возобновление чемпионата Англии в июне.
Газета.Ru 14:38
Общество

Магазины могут не обслуживать покупателей без масок и перчаток

Магазины вправе не обслуживать посетителей, которые не носят маски и перчатки, пишет ТАСС со ссылкой на замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова.
Газета.Ru 12:25
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Общество

Названы последствия отказа от карантина Швеции

Озвучены последствия отказа от карантина из пандемии в Швеции. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 11:16
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Футбол

Экс-глава «Локомотива»: Кикнадзе хочет найти себе «карманного» тренера

Бывший президент московского "Локомотива" Николай Наумов высказался по поводу возможной отставки Юрия Семина с поста главного тренера "железнодорожников".
Газета.Ru вчера в 22:39
Фигурное катание

Трусова объяснила, почему перешла от Тутберидзе к Плющенко

РИА Новости 16:02
Авто

Продажи новой «ГАЗели» начали в России

В мае компания ГАЗ запустила продажи первой модели перспективного семейства «ГАЗели NN» - City.
Тарантас Ньюс вчера в 04:41
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Игры

Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store

Серверы магазина Еріс Games Store не справились с резким увеличением спроса на игру Grand Theft Auto V, которая временно стала бесплатной.
РИА Новости 13:49
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