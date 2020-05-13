Происшествия

REGNUMREGNUMВ Петербурге задержан замгендиректора «Ленэнерго» Алексей Горячев

Санкт-Петербург, 14 мая 2020, 20:42 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержан заместитель генерального директора ПАО «Ленэнерго» Алексей Горячев. Об этом 14 мая сообщает «Интерфакс». Заместитель генерального директора по капитальному строительству ПАО «Ленэнерго» Алексей Горячев Фото: ПАО «Ленэнерго»
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с чего всё началось

Следствие дошло от «Зенит Арены» до «Ленэнерго» по кабелю

47news известно, что помимо прочих адресов, оперативники зашли сегодня и в головной офис компании "Ленэнерго" в Петербурге на площади Конституции. В "Ленэнерго" подтвердили информацию об интересе силовиков к указанному контракту, пообещав прокомментировать ситуацию позже.
47 новостейвчера в 05:57

Подробнее о событии

Источник сообщил о задержании замглавы «Ленэнерго» после обысков

РИА Новости16:55

Задержан замдиректора Ленэнерго Алексей Горячев

47 новостей12:57

Задержан заместитель гендиректора «Ленэнерго» Алексей Горячев

Петербургский дневник13:40

В Петербурге задержан замдиректора «Ленэнерго» Алексей Горячев

Фонтанка.Ру13:08

Источник: замгендиректора «Россети Ленэнерго» Горячев задержан в Петербурге

ТАСС13:04

В Петербурге после обысков задержали топ-менеджера «Ленэнерго»

DP.RU14:10

В «Ленэнерго» пришли с обысками по делу о хищениях при строительстве «Газпром Арены»

Интерфаксвчера в 06:40
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Армия и оружие

Израиль не решается атаковать российскую авиабазу в Сирии

Вечерний курьер 13:09
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Общество

Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк

В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии.
РБК 09:00
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Кино

Александр Петров назвал свой лучший поцелуй в кино

Газета.Ru вчера в 10:09
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Политика

Захарова прокомментировала статью Bloomberg о коронавирусе в России

«Не уверена, кстати, что с «миропорядком», в котором агентство Bloomberg публикует статью с заголовком «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских», всё в порядке», — добавила она.
RT на русском 16:10
50
Общество

В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом

Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 10:42
1,4K
Общество

Модернизацию первичного звена здравоохранения РФ перенесут на полгода

"Предлагаемые изменения вносятся в части переноса сроков исполнения реализации мероприятий модернизации первичного звена здравоохранения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 1304, на 6 месяцев", - говорится в пояснительной записке к документу, опубликованному на портале проектов нормативных правовых актов в четверг.
Интерфакс 14:24
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Шоу-бизнес

Дети развлекли Галкина и Пугачеву танцами

Шоумен Максим Галкин выложил на свою страницу в Instagram, на кадрах которого семилетние Гарри и Лиза развлекают своих звездных родителей зажигательными танцами.
Территория новостей 13:00
2
Общество

Отец Хабиба Нурмагомедова очнулся после комы

Кавказ Пост 15:51
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Игры

Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store

Серверы магазина Еріс Games Store не справились с резким увеличением спроса на игру Grand Theft Auto V, которая временно стала бесплатной.
РИА Новости 13:49
544
Общество

Преподаватели МГУ прокомментировали письмо о домогательствах

Накануне студенческое издание DOXA опубликовало открытое письмо студентов, аспирантов, преподавателей и выпускников МГУ, а также студентов и профессоров других вузов против злоупотреблений и харассмента в университетской среде.
Известия 15:50
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Кино

Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова

«11 мая 2020 г. на 78 году ушла из жизни талантливая актриса театра и кино, актриса театра «Киноактер», Заслуженная артистка России Алла Дмитриевна Мещерякова», — такое сообщение появилось сегодня на официальном сайте Союза кинематографистов России.
Вокруг ТВ 07:25
71
Общество

Магазины могут не обслуживать покупателей без масок и перчаток

Магазины вправе не обслуживать посетителей, которые не носят маски и перчатки, пишет ТАСС со ссылкой на замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова.
Газета.Ru 12:25
488
Общество

В Минпросвещения разъяснили порядок сдачи ЕГЭ при пандемии

Напомним, из-за пандемии коронавируса проведение ЕГЭ перенесено на более позднюю дату. При этом точные сроки пока не определены.
Моя Москва.онлайн 05:17
10
Происшествия

В Ленинградской области загорелся торговый центр

Пресс-служба районной администрации Гатчинского района Ленинградской области сообщила о пожаре на территории торгового центра.
News.ru 14:59
2
Наука

В Германии рассказали о результатах испытаний вакцины от COVID-19

Позитивные результаты тестов вакцины от COVID-19 получены на доклинической стадии исследования, сообщила в четверг немецкая фармацевтическая компания CureVac, которая в июне планирует начать испытания препарата при участии добровольцев.
РИА Новости 13:44
16
Происшествия

В Петербурге автомобиль упал в реку Фонтанку

Легковой автомобиль пробил ограждение набережной реки Фонтанки в Петербурге и упал в воду, водителя достали из реки прохожие, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
РИА Новости 03:43
29
Общество

Дело возбуждено из-за фото нацистов на сайтах «Бессмертного полка»

Следственный комитет России возбудил уголовные дела после размещения на сайтах движения "Бессмертный полк - онлайн" фотографий нацистских преступников, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РЕН ТВ 04:27
1,5K
Политика

Трамп внес на рассмотрение кандидатуру посла США на Украине

Президент США Дональд Трамп представил кандидата на должность нового американского посла на Украине.
Газета.Ru 16:26
Общество

Москва купила крупнейшего в России производителя масок

В марте московские власти приобрели крупнейшего производителя медицинских масок в России – ООО «КИТ».
Ведомости 15:37
3
Политика

Грызлов обвинил Киев в срыве переговоров по прекращению огня

"Российская делегация выступила в поддержку заявления сторон о бессрочном режиме прекращения огня, который бы включал дополнительные меры, согласованные еще в июле 2019 года", - рассказывает представитель России.
Газета.Ru 17:08
6
Общество

ВОЗ предупредила Европу о возможной второй волне коронавируса

Европе следует подготовиться ко второй волне коронавируса, пишет "Интерфакс" со ссылкой на директора Европейского бюро организации Ханса Клюге.
Газета.Ru 15:23
11
Футбол

Давид де Хеа во время карантина сменил имидж

Испанский вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа во время карантина, который был введен из-за угрозы распространения коронавируса, отрастил длинную бороду.
Чемпионат 15:56
Кино

«Новые мутанты» выйдут 28 августа

КиноПоиск вчера в 14:07
15
Общество

Лукашенко потребовал от России немецких цен на газ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьером Сергеем Румасом заявил, что в республике хотели бы немецких цен на российский газ, но пока они в два раза выше, сообщает БЕЛТА.
Lenta.ru 06:32
2,3K
Футбол

Леонид Слуцкий выступил против возобновления российского чемпионата

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий выступил против возобновления РПЛ.
Казанские ведомости 04:37
3
Общество

В школах России из-за коронавируса отменят общие перемены

Во время перемен и проведения прогулок будет исключено общение воспитанников и обучающихся из разных классов.
Вести.Ru вчера в 21:12
2,5K
Политика

Украина столкнулась с угрозой дефицита воды

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины призвал граждан к экономному потреблению воды в связи с высоким риском дефицита.
Известия вчера в 16:06
78
Общество

Москвичей бесплатно проверят на антитела к коронавирусу

В Москве с 15 мая начнут бесплатно массово тестировать жителей на антитела к коронавирусу, написал на своем сайте мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 10:17
3,6K
Общество

В Коми разрешили прогулки и занятия спортом на улице

Врио главы Республики Коми Владимир Уйба сообщил о смягчении режима ограничений — в регионе разрешили прогулки и занятия спортом на свежем воздухе, но не более чем по два человека.
RT на русском 15:01
22
Общество

От коронавируса скончался уже пятый насельник Троице-Сергиевой лавры

Как отмечено в официальном Telegram-канале группы, насельник Свято-Троицкой Сергиевой лавры иеромонах Модест (Панченко) скончался от осложнений коронавирусной инфекции.
Росбалт 15:45
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