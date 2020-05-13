Происшествия
REGNUMВ Петербурге задержан замгендиректора «Ленэнерго» Алексей Горячев
Санкт-Петербург, 14 мая 2020, 20:42 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержан заместитель генерального директора ПАО «Ленэнерго» Алексей Горячев. Об этом 14 мая сообщает «Интерфакс». Заместитель генерального директора по капитальному строительству ПАО «Ленэнерго» Алексей Горячев Фото: ПАО «Ленэнерго»
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с чего всё началось
47news известно, что помимо прочих адресов, оперативники зашли сегодня и в головной офис компании "Ленэнерго" в Петербурге на площади Конституции. В "Ленэнерго" подтвердили информацию об интересе силовиков к указанному контракту, пообещав прокомментировать ситуацию позже.47 новостейвчера в 05:57
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В «Ленэнерго» пришли с обысками по делу о хищениях при строительстве «Газпром Арены»
Интерфаксвчера в 06:40
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Общество
Минпросвещения разъяснило порядок сдачи ЕГЭ в этом году
Выпускникам 11-х классов, которые планируют обучаться в российских вузах, будет необходимо выбрать экзамены для поступления в учебное заведение и сдать соответствующие экзамены ЕГЭ, исходя из того, на какой факультет планируется поступать.
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Анатолий Мещеряков: «Локо» находится на пороге нового этапа развития
Московский "Локомотив" объявил о том, что не будет подписывать новый контракт с главным тренером команды Юрием Семиным и с 1 июня эту должность займет сербский специалист Марко Николич.
РИА Новости 10:10
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Песков рассказал о том, как заболел коронавирусом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у которого обнаружили коронавирус, в интервью «Коммерсанту» рассказал, что находится на лечении в больнице с двусторонней пневмонией.
RT на русском вчера в 13:28
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Эмин Агаларов заявил о расставании с женой
40-летний музыкант из Азербайджана Эмин Агаларов разводится с 32-летней Аленой Гавриловой после двух лет брака.
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Торговый центр загорелся в Ленобласти
В Ленинградской области загорелось здание торгового центра.
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Общество
Собянин пообещал до 200 тыс. ИФА-тестов на COVID-19 в Москве в сутки
Власти Москвы планируют довести число тестирований на коронавирус с использованием иммуноферментного анализа (ИФА) до 100 тыс. в сутки, в перспективе — до 200 тыс. в сутки.
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Общество
Игорь Руденя расскажет о снятии ограничительных мер в Тверской области
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РИА Новости 13:49
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КМВ Новости вчера в 10:41
Кино
Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова
«11 мая 2020 г. на 78 году ушла из жизни талантливая актриса театра и кино, актриса театра «Киноактер», Заслуженная артистка России Алла Дмитриевна Мещерякова», — такое сообщение появилось сегодня на официальном сайте Союза кинематографистов России.
Вокруг ТВ 07:25
Наука
Найдено эффективное лекарство от коронавируса
Биохимики и вирусологи Университета Гете и Франкфуртской университетской больницы нашли препараты, которые замедляют и останавливают размножение вируса SARS-CoV-2.
Lenta.ru 11:21
Футбол
УЕФА не требует детальных планов возобновления чемпионатов к 25 мая
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) больше не требует предоставить к 25 мая полную информацию о возобновлении сезона-2019/20 и сроках начала сезона-2020/21.
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Власти Коми разрешили спорт и прогулки на свежем воздухе
Власти Республики Коми разрешили жителям прогулки и занятия спортом на свежем воздухе, но не более чем по двое.
РБК 14:03
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться
Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа 13 мая объявят о намерении запустить процесс объединения двух регионов.
BFM.ru вчера в 02:18
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Тейшейра извинился перед Смитом, прежде чем его финишировать
Прямо во время боя в четвертом раунде Тейшейра извинился перед своим соперником за то, что ему приходится жестко его избивать.
FightTime.ru 02:46
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ЦСР: треть российских компаний ожидает банкротство
Более трети российских компаний из различных отраслей могут стать банкротами из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщает Reuters со ссылкой на исследование Центра стратегических разработок (ЦСР).
Коммерсантъ 12:27
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Врач заявил о «работающей на пределе» системе здравоохранения Британии
Система здравоохранения Великобритании давно работает на пределе.
RT на русском 14:19
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Проценко объяснил низкий уровень смертности от коронавируса в России
Ранняя диагностика и уровень здравоохранения На прошлой неделе директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин объяснил низкий уровень смертности от коронавируса в России ранней диагностикой, которая в большинстве случаев не допускает развития болезни в сложной форме.
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Общество
Абдулманап Нурмагомедов вышел из комы
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Общество
Умер скульптор Роман Шустров, создавший «Петербургского ангела»
Скульптор Роман Шустров, создавший любимую горожанами мини-скульптуру "Петербургский ангел", скончался в больнице в Петербурге, сообщил депутат Законодательного собрания Борис Вишневский.
РИА Новости 15:05
Здоровье
99 новых случаев коронавируса выявлено на Кубани за сутки
По информации Оперативного штаба Краснодарского края на вторник, 12 мая, за сутки зафиксировано 99 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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СКР начал проверку на заводе, где сделали сгоревшие затем аппараты ИВЛ
По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность аппарата ИВЛ.
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Собянин разъяснил правило ношения масок и перчаток на улице
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Лукашенко возмутился ценой газа для Германии в год 75-летия Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил недовольство, что природный газ из России в его страну поставляется по более высоким ценам, чем в Евросоюз.
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Наталья Подольская продемонстрировала идеальную фигуру
За неимением лучшего артистка устроила дефиле дома, продемонстрировав идеальную фигуру.
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Италия изучает возможность создания туристического коридора с РФ
МИД и Минкультуры страны рассчитывают на установление специальных коридоров с Россией, Германией и Китаем для того, чтобы поддержать туристический сектор, который занимает 13 процентов ВВП Италии.
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Российские официальные лица отводят в сторону подозрения насчет необычайно низкого уровня смертности от сovid-19 и уверяют, что их метод определения причин смерти «исключительно точен».
ИноСМИ 12:55