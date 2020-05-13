Происшествия
REGNUMВ Петербурге задержан замгендиректора «Ленэнерго» Алексей Горячев
Санкт-Петербург, 14 мая 2020, 20:42 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержан заместитель генерального директора ПАО «Ленэнерго» Алексей Горячев. Об этом 14 мая сообщает «Интерфакс». Заместитель генерального директора по капитальному строительству ПАО «Ленэнерго» Алексей Горячев Фото: ПАО «Ленэнерго»
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с чего всё началось
47news известно, что помимо прочих адресов, оперативники зашли сегодня и в головной офис компании "Ленэнерго" в Петербурге на площади Конституции. В "Ленэнерго" подтвердили информацию об интересе силовиков к указанному контракту, пообещав прокомментировать ситуацию позже.47 новостейвчера в 05:57
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В «Ленэнерго» пришли с обысками по делу о хищениях при строительстве «Газпром Арены»
Интерфаксвчера в 06:40
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Экономика
Вице-премьер Гурулёв намерен загрузить работой читинский пеллетный завод
ТОР «Забайкалье» создана в 2019 году, первым его резидент – пеллетный завод – 1 мая. На заводе открыто 16 рабочих мест.
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Для Disney+ разрабатывают сериал по «Перси Джексону»
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Тарасов защитил футболистов: «Мы не воруем деньги»
Sport24.ru 07:35
Политика
МИД потребует от NYT опровергнуть заявления о коронавирусе в России
Требования опровергнуть опубликованную информацию о смертности от коронавируса в России будут переданы в редакции газет Financial Times и New York Times, 13 мая заявила представитель МИД России Мария Захарова.
ИА Красная Весна вчера в 15:27
Общество
ВЦИОМ: обращение Путина от 11 мая понравилось 75% зрителей
Опрос граждан по последнему обращению президента Владимира Путина провел Всероссийский центр изучения общественного мнения.
Политика Сегодня вчера в 13:57
Гаджеты
Intel готовит Core i9-10885H: ещё один мобильный восьмиядерник
Первоначально предполагалось, что процессоры Intel Core i9-10885H являлись тестовыми образцами восьмиядерных мобильных чипов Comet Lake-H, и в итоге они превратились в вышедшие Core i9-10980HK.
3DNews 12 мая в 10:13
Политика
Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у Берлина есть "серьезные доказательства" причастности российских хакеров к кибератаке на бундестаг в 2015 году.
Газета.Ru 15:57
Политика
Козак рассказал о переговорах по Донбассу в Берлине
Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак поучаствовал в прошедших в Берлине переговорах по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.
Аргументы и Факты вчера в 14:03
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов расстается с женой
Певец Emin (Эмин Агаларов) объявил о расставании с супругой Аленой Гавриловой. Брак пары просуществовал всего два года.
Вести.Ru вчера в 12:32
Энергетика
Обнаружен тайный победитель от отрицательных цен на нефть
В США обнаружили тайного победителя от отрицательных цен на нефть.
Lenta.ru 10:44
Космос
Новая комета SWAN максимально приблизилась к Земле
Новая комета, которая носит название SWAN, приблизилась на минимальное расстояние к Земле.
Известия вчера в 22:47
Экономика
Российские компании раскрыли крайние меры при кризисе
Главы российских компаний считают сокращение персонала и неоплачиваемые отпуска крайними мерами во время эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 19:15
Здоровье
Симоньян сравнила здравоохранение в России и США
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян на примере подходов к лечению коронавирусной инфекции сравнила российскую и американскую системы здравоохранения.
РИА Новости 18:10
Общество
Госдума предложила не отбирать у должников прожиточный минимум
В Госдуму внесён законопроект, который обязывает кредиторов оставлять должникам на жизнь сумму не ниже МРОТ.
SM News 05:38
Происшествия
Суд оставил в силе приговор издевавшемуся над Шамсутдиновым срочнику
Российская газета вчера в 07:59
Общество
Москва купила крупнейшего производителя масок в России
Власти Москвы купили ООО «КИТ» — крупнейшего производителя медицинских масок в России, сообщил вице-мэр Владимир Ефимов.
Коммерсантъ 19:26
Общество
Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу
Москва переходит на новый этап тестирования на иммунитет к коронавирусу COVID-19, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 08:29
Общество
Десятки фейковых сайтов о выплатах пособий на детей появились в сети
После объявления главой государства о новых мерах поддержки в интернете появились десятки фейковых сайтов госуслуг и ресурсов, на которых якобы можно пройти проверку на выдачу пособий.
REGNUM 04:44
Армия и оружие
Черноморский флот получит более десятка новых кораблей
Черноморский флот получит более десяти новых кораблей в ближайшее время.
ИА Крыминформ вчера в 09:59
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Профессор МГУ уволился после письма о домогательствах в вузе
Доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Князев принял решение об увольнении после публикации открытого письма против сексуальных злоупотреблений и харассмента в университетской среде.
РИА Новости 19:47
Фигурное катание
Ирина Роднина: «У Тарасовой давно что-то с мозгами слетело»
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой в ее адрес.
Sports.ru 07:42
Общество
Омбудсмен Украины назвал ужасным ситуацию с суррогатным материнством
Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба выразил обеспокоенность в связи с ситуацией с десятками находящихся в Киеве младенцев, рожденных суррогатными матерями для иностранцев.
РЕН ТВ 18:29
Игры
2K анонсировали переиздание трилогии Mafia
КМВ Новости вчера в 10:41
Энергетика
Саудовская Аравия в июне сократит поставки нефти в Азию, Европу и США
Саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco, снижающая добычу в рамках сделки ОПЕК+, в июне сократит поставки нефти в некоторые регионы Азии, а также примерно наполовину сократит поставки нефти в США и Европу, пишет агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
ПРАЙМ 03:20
Наука
Проливные дожди в Великобритании вызвали ядерные испытания СССР и США
Аномальные проливные дожди на севере Великобритании в середине 20 века были вызваны ядерными испытаниями СССР и США – такой вывод сделали физики Редингского университета в статье, опубликованной научным изданием Physical Review Letters.
NewInform 03:19
Игры
Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store
Серверы магазина Еріс Games Store не справились с резким увеличением спроса на игру Grand Theft Auto V, которая временно стала бесплатной.
РИА Новости 13:49
Экономика
Бизнесу начали выплачивать субсидии на зарплаты работникам
Первые 77 тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей до конца недели получат государственную субсидию на выплату заработной платы своим сотрудникам.
Российская газета вчера в 11:33
Общество
Школьники смогут выбирать количество предметов ЕГЭ
Выпускники российских школ, которые планируют поступать в высшие учебные заведения, смогут сдать столько ЕГЭ, сколько им требуется для поступления.
РИА Оренбуржье 07:37
Здоровье
В Челябинской области растет заболеваемость внебольничной пневмонией
С учетом высокого уровня заболеваемости пневмониями и большим количеством бессимптомных случаев COVID-19 принято решение о введение масочного режима.
Вечерний Челябинск 13:46