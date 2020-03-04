Общество

РБК Санкт-ПетербургРБК Санкт-ПетербургВ Петербурге задержаны участники одиночных пикетов

В 11:30 мск политика отпустили. Однако, как сообщили РБК Петербург в пресс-службе «Открытой России», у городского парламента задержано ещё семеро активистов, собиравшихся проводить одиночные пикеты против поправок в Конституцию РФ.
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