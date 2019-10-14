Экономика
REGNUMВ Петербурге задумали ввести торговый сбор
Власти Петербурга намерены ввести торговый сбор в качестве квази-налогового платежа, чтобы увеличить поступления в казну и довести размер доходов бюджета до 1 трлн рублей, как обещал Александр Беглов во время губернаторских выборов.
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Социальный, комфортный, умный и открытый: в Смольном обсудили городской бюджет на ближайшие три года
Петербургский дневник07:58
В Петербурге одобрен проект бюджета с расходами на 700 млрд рублей
Санкт-Петербургские ведомости07:42
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Здоровье
СОГАЗ-Мед напомнил о своевременном лечении заболеваний ЖКТ
СОГАЗ-Мед рассказал, как не допустить перехода гастрита в рак, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу Страховой компании "СОГАЗ-Мед".
SakhalinMedia.ru 11 октября в 20:00
Армия и оружие
СМИ сообщили о наступлении ВС Турции на сирийский Манбидж
К 14 октября турецкое минобороны сообщило о нейтрализации 550 человек, которых Анкара считает террористами.
Известия 10:41
Происшествия
Мэр Абакана погиб в автокатастрофе
От имени правительства республики и от себя лично приношу глубокие соболезнования по поводу трагической гибели главы города Абакана Николая Генриховича Булакина.
Коммерсантъ 06:30
Происшествия
Мать убитой в Саратове девочки записала видеообращение
Мать убитой в Саратове девятилетней девочки записала видео обращение r жителям города. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.
Газета.Ru 09:21
Происшествия
Мосгорсуд оставил в силе приговор Константину Котову
Мосгорсуд оставил в силе приговор участнику несогласованных акций протеста Константину Котову, приговоренному Тверским районным судом к четырем годам колонии по статье 212.1 УК («неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга»).
Ведомости 10:18
Политика
Путин подарит саудовскому королю самку камчатского кречета
Россия в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Эр-Рияд подарит саудовской стороне птицу из семейства соколообразных — камчатского кречета, сообщает "Интерфакс".
РЕН ТВ 07:31
Политика
На Украине продолжаются массовые акции против мира на Донбассе
Сразу в нескольких городах Украины прошли «акции войны». Участники акций протеста выступили против применения «формулы Штайнмайера».
Новостной фронт 07:41
Общество
Синоптики предупредили о предзимье в Москве
В Москве с 17 октября ожидается значительное понижение температуры — на 5—6 градусов, это знаменует собой начало метеорологического сезона под названием предзимье.
RT на русском вчера в 02:05
Киберспорт
Разработчики Fortnite стримят закрытие сезона
Inc-news.ru 05:40
Общество
Минздрав доработал антитабачную концепцию
Министерство здравоохранения России представило правительству доработанную антитабачную концепцию, в которой много внимания уделяется курению в аэропортах.
Известия 09:48
Шоу-бизнес
Фура Киркорова застряла на берегу реки в Коми
Сегодня стало известно, что фура с концертным оборудованием артиста застряла в песке на берегу реки Печора.
ФедералПресс 09:07
Политика
В Кремле прокомментировали статью Суркова о «путинизме»
Эффект действий президента России Владимира Путина по росту суверенитета и разрушению монополярности мира трудно переоценить, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова помощника главы государства Владислава Суркова о "путинизме".
РИА Новости 07:08
Политика
Кремль исключил возможность обсуждения отказа от Крыма в любом формате
В Кремле считают невозможным обсуждение вопроса возврата Крыма Украине в любом формате, включая саммит «нормандской четверки».
РБК 08:57
Происшествия
На Урале в машине пропавшей девушки обнаружили кровь
Как отмечается, в ходе оперативно-следственной проверки в машине девушки обнаружили кровь, которую пытались замыть.
Газета.Ru 06:41
Политика
Матвиенко заявила о готовности к восстановлению авиасообщения с Киевом
В июле текущего года глава Росавиации Александр Нерадько заявил о готовности России к переговорам по восстановлению авиасообщения.
РБК 09:37
Армия и оружие
Россия проведет 16 пусков крылатых и баллистических ракет на учениях
РФ проведет военные учения с 15 по 17 октября. Военные запустят 16 крылатых и баллистических ракет.
Телеканал 360° 05:56
Единоборства
Кокляев лег под капельницу за полтора месяца до боя с Емельяненко
Российский стронгмен Михаил Кокляев в своем Instagram показал видео, на котором он лежит под капельницей.
Нева Спорт 07:35
Общество
Более 22 тысяч НКО приняли участие в конкурсе президентских грантов
Более 22 тысяч некоммерческих организаций приняли участие в конкурсе президентских грантов в этом году, об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
РАПСИ 08:44
Футбол
Названы стадионы, на которых сыграет «Торпедо» в случае выхода в РПЛ
Московское «Торпедо» в случае выхода в РПЛ и допуска в лигу будет выступать на одном из стадионов, построенных к чемпионату мира по футболу – 2019, сообщили «Спорту День за Днем» источники, близкие к ситуации.
Спорт день за днем 10:00
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото
В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
РИА Новости 12 октября в 08:06
Политика
Медведев отчитал губернаторов за манипуляции со статистикой
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что регионы не должны манипулировать статистикой смертности и "подгонять" показатели.
Газета.Ru 10:33
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 20:18
Политика
На Украине потребовали немедленной отставки премьера
Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» потребовала немедленной отставки премьер-министра Украины Алексея Гончарука после его выступления на концерте неонацистской группы «Сокира Перуна».
Lenta.ru 10:38
Футбол
Функционер «Фиорентины» замотивировал игрока клуба своей племянницей
Sport24.ru 12 октября в 15:37
Политика
Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером
Известия вчера в 20:53