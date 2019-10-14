Экономика
REGNUMРасходную часть бюджета Петербурга за 9 месяцев исполнили на 66%
По плану в 2019 году в казну должны поступить 607 млрд 280 млн рублей, доходная часть к началу октября выполнена на 75,2%, или 456 млрд 592 млн рублей. Фактически профицит бюджета на данный момент составил чуть более 21 млрд рублей.
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Основную часть бюджета Петербурга в 2020 году вновь направят на социальную сферу
Невские Новости10:52
Трамвайная сеть «Чижик» получит дополнительное финансирование от города
Телеканал Санкт-Петербург12:01
Эксперт рассказал, что бюджет Петербурга будет расти без подножек на федеральном уровне
Петербургский дневник11:38
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Армия и оружие
Главы генштабов России и США провели телефонные переговоры
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов обсудил по телефону с американским коллегой генералом Марком Милли вопросы, которые «представляют взаимный интерес», заявили в российском Минобороны.
Взгляд.ру 11:06
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Экономика
Путин поручил компенсировать авиакомпаниям расходы на топливо
Президент России Владимир Путин поручил выделить из резервного фонда правительства до 1 ноября 2019 года средства для компенсации расходов авиакомпаний на топливо из-за его растущей стоимости.
RT на русском 06:52
Происшествия
В Подмосковье избили чемпионку мира по боксу Очигаву
Мужчина в Московской области избил чемпионку мира по боксу Софью Очигаву в подъезде жилого дома в подмосковном Одинцово.
Известия 10:26
Хоккей
«Адмирал» обыграл в овертайме «Барыс» в матче КХЛ
МК-Спорт 12:19
Футбол
Официально: Доменико Тедеско возглавил московский «Спартак»
Немец Доменико Тедеско в понедельник, 14 октября, назначен на должность главного тренер московского футбольного клуба "Спартак".
Вести.Ru 11:10
Политика
Зеленский назвал события в Крыму и Донбассе шоковой терапией
«Потерять часть территории и потерять тысячи украинцев, аннексированный Крым и начало войны в Донбассе — это всё было шоковой терапией», — заявил он.
RT на русском 09:31
Политика
Минобороны предложило отмечать День Русской Америки
Министерство обороны России выступило с идеей установления в России нового памятного дня — Дня Русской Америки.
РБК 11:14
Шоу-бизнес
Наташа Королева попросила Зеленского разрешить ей вернуться на Украину
Певица Наташа Королева направила письмо украинскому президенту Владимиру Зеленскому, в котором попросила разрешить ей въезд на Украину.
Телеканал 360° 11:51
Происшествия
Пропавшая в Екатеринбурге девушка продавала машину ради ипотеки
В Екатеринбурге пропавшая 10 октября 27-летняя девушка продавала свою машину ради первоначального взноса на ипотеку.
REGNUM 12 октября в 10:40
Киберспорт
Вышел первый игровой трейлер STALKER: Legacy of Times
Опубликован первый геймплейный трейлер STALKER: Legacy of Times.
Игромания.ру вчера в 16:37
Политика
Путин и король Саудовской Аравии обменялись подарками
Президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Эр-Рияд передал королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель Азизу Аль Сауду кречета, а от него получил картину.
Ruposters.ru 11:26
Армия и оружие
Курдские радикалы освободили боевиков ИГ из тюрьмы на севере Сирии
Курдские боевики из «Отрядов народной самообороны» (YPG) освободили боевиков «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ организация) из тюрьмы в Телль-Абъяде на севере Сирии.
ПолитРоссия 10:56
Происшествия
В Перми на пешеходном переходе сбили пятерых детей
РИА Новости 11:34
Общество
Выявлено влияние транспорта на квартиры москвичей
Ранее риелторы сообщали, что цены на московские квартиры у новых станций метро, открывшихся в 2019 году, за год выросли на 20 процентов — больше, чем в среднем по городу.
Lenta.ru 11:44
Армия и оружие
Главы МИД ЕС призвали Турцию прекратить операцию в Сирии
Страны - члены Евросоюза не ввели оружейное эмбарго в отношении Турции из-за ее военной операции в Сирии, но договорились координировать политику относительно поставок оружия Анкаре.
ТАСС 08:28
Энергетика
Козак поручил подготовить предложения по созданию банка качества нефти
"Минэнерго России до 1 ноября 2019 года совместно с ФАС и заинтересованными организациями представить в правительство Российской Федерации согласованные предложения о создании банка качества нефти как финансового инструмента в целях компенсации ухудшения показателей качества нефти в системе магистральных нефтепроводов по сравнению с показателями при сдаче в систему", - говорится в сообщении.
РИА Новости 12:00
Происшествия
Тысячи людей в Саратове простились с убитой девочкой Лизой
Почтить память девочки пришли около трех тысяч местных жителей, в том числе ее родные, одноклассники, участвовавшие в поисках волонтеры и местные чиновники.
Росбалт вчера в 06:23
Происшествия
В Сети появилось видео с места гибели мэра Абакана
Телеканал "360" опубликовал видео с места ДТП, в котором погиб мэр Абакана Николай Булакин. На кадрах виден искореженный автомобиль.
Газета.Ru 09:41
Шоу-бизнес
Известная теннисистка Анна Курникова сменила фамилию на Иглесиас
Известная российская теннисистка Анна Курникова сменила фамилию.
Дни24 12:22
Общество
Крупнейшие президентские гранты получат программисты и «Золотая маска»
«Золотая маска» получила уже третий грант в 50 млн с момента создания фонда президентских грантов.
РБК 11:51
Политика
ЕС поддержал план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе
Руководитель европейской дипломатии Федерика Могерини по итогам переговоров с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко прокомментировала предложения Киева по урегулированию конфликта в Донбассе.
РИА Новости 12:14
Экономика
Китай построит на Финском заливе в России газовый химзавод
Дочерняя компания Китайской национальной химико-инженерной строительной корпорации (CNCEC) построит недалеко от берега Финского залива в России газоперерабатывающий химический завод.
ТАСС 08:44
Общество
В России отключили аналоговое телевещание
РИА Новости 04:55
Армия и оружие
Армия Сирии начала перебрасывать войска на территорию курдов
Подконтрольная президенту Сирийской Арабской Республики Башару Асаду армия начала перебрасывать силы на север страны, чтобы "противостоять агрессии со стороны Турции".
Planet Today 03:02
Общество
В Екатеринбурге готовятся огласить итоги опроса по храму
Газета.Ru вчера в 15:26
Общество
В аэропорту Барселоны произошли столкновения полиции и демонстрантов
RT на русском 11:20
Футбол
Аллегри позовет в «Манчестер Юнайтед» Эвра, если возглавит команду
Как сообщает Daily Mail, Аллегри позовет в свой тренерский штаб Патриса Эвра, если все же возглавит «красных дьяволов».
Sport24.ru 10:01
Кино
Беременная Гай Германика пришла на премьеру с волком
Беременная уже в третий раз Валерия Гай Германика пришла на премьеру своего фильма «Мысленный волк» с зубастым хищником.
Телепрограмма 12 октября в 12:59
Политика
Саммит «нормандской четверки» может пройти в ноябре
1 октября Песков сообщил о начале подготовки к саммиту в «нормандском формате», после завершения которой лидеры России, Франции, Германии и Украины сами определят дату встречи.
ФАН 09:42